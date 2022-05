We zijn na twee coronajaren weer vaker en langer van huis. Met een inboedelverzekering ben je verzekerd als er iets gebeurt met je bezittingen, zoals een diefstal, overstroming of brand. Maar hoe bepaal je de waarde van je inboedel en wat krijg je vergoed? Acht vragen over een inboedelverzekering.

Hoe bepaal je de waarde van de inboedel?

Onder de inboedel valt alles wat los zit in je woning: van de bank tot de gordijnen, van kleding tot elektronica. De meest gebruikte manier om de waarde van je inboedel vast te stellen is de Inboedelwaardemeter.

"Dat is een formulier met een hele rij vragen over je leefsituatie en spullen", zegt Iwanna de Jonge van het Verbond van Verzekeraars. "Elk antwoord staat voor een bepaald aantal punten en na een berekening komt daar een inboedelwaarde uit. Op die waarde baseert de verzekeraar je premie."

Is het huis heel erg groot, of het inkomen van de bewoners erg hoog, dan wil de verzekeraar nog wel eens een taxateur langssturen om de waarde van de inboedel te bepalen. "Maar dat gebeurt meestal alleen bij een inkomen van meer dan 7.500 euro per maand", zegt inboedelexpert Michel Ypma van Independer.

Moet je de bonnetjes bewaren?

"Het liefst wel", zegt De Jonge. "Maar verzekeraars houden er rekening mee dat bewoners niet altijd meer alle bonnetjes bij de hand hebben." Het voorkomt discussies, zegt ook Ypma. "Zeker bij dure spullen, van 500 euro of meer, is het handig om een bonnetje te bewaren. Foto's kunnen ook helpen om te bewijzen wat de staat of de leeftijd van een object is."

Wat als je bijzondere objecten in huis hebt?

Bijzondere en of dure objecten als sieraden, kunst of muziekinstrumenten worden meestal vergoed tot een bepaald bedrag. "Dat verschilt per verzekeraar", vertelt Ypma. "De ene dekt bijvoorbeeld sieraden tot 2.500 euro en de andere biedt dekking tot 6.000 euro."

Daarnaast is het bij de meeste verzekeraars mogelijk om een 'aanvullende kostbaarheden'-verzekering af te sluiten. "Dat heeft natuurlijk alleen zin als je spullen duurder zijn dan de dekking van de verzekering."

Wanneer moet je een verandering doorgeven?

De premie gaat (meestal) ieder jaar wat omhoog. "Daar zit de prijsstijging in verwerkt", zegt De Jonge. "Maar het is belangrijk dat je als verzekerde eens in de zoveel tijd nagaat of de eerder vastgestelde waarde niet veranderd is."

De meeste bewoners hebben niet meteen de neiging om een salarisverhoging door te geven aan de verzekeraar. En dat hoeft volgens Ypma meestal ook niet. "De premies worden meestal geïndexeerd zodat daar rekening mee wordt gehouden." Als dat anders is, zal de verzekeraar zelf om de zoveel tijd contact zoeken om eventuele veranderingen door te geven.

Wat als je spullen minder waard worden?

Je koopt een nieuwe bank en vijf jaar later heb je last van waterschade. Wat krijg je dan vergoed? "Meestal de dagwaarde van het object op het moment dat de schade plaatsvindt", weet Ypma. Verzekeraars hebben daarvoor speciale 'afschrijvingslijsten' waarop staat hoeveel bepaalde objecten waard zijn na het verstrijken van de jaren.

"Nieuwwaarde is overigens niet het aankoopbedrag van destijds, maar het bedrag dat je nu voor het product zou betalen", voegt De Jonge toe.

Wat als je de waarde te laag inschat?

Als de waarde van je inboedel bepaald is met de Inboedelwaardemeter, kan het natuurlijk zijn dat de schatting te laag is. Dat betekent dat je onderverzekerd was en eigenlijk te weinig premie hebt betaald. Bij schade zou je recht hebben op een lagere vergoeding.

Ypma: "Met de garantie tegen onderverzekering weet je dat je dan blijvend goed verzekerd bent, zonder de waarde van je inboedel weer opnieuw door te geven."

Wat valt er onder de inboedelverzekering?

De verzekering keert uit bij "alle evenementen waar je niet zo veel aan kunt doen", zegt Ypma. Denk aan inbraak en water-, brand- of stormschade (vanaf windkracht 7). Op Independer staat een volledige lijst. Tuinmeubels horen bij de inboedelverzekering.

Neem je spullen mee in de auto of onderweg, dan heb je daarvoor een aanvullende verzekering nodig. "Schade die je buitenshuis aan je iPad of laptop oploopt is doorgaans niet gedekt op je inboedelpolis", aldus De Jonge. "Daarvoor zijn zogeheten buitenshuisdekkingen te verkrijgen."

Hoeveel kost een inboedelverzekering?

Gemiddeld betaal je ongeveer 10 euro per maand. Ypma: "Maar het maakt nogal uit waar je woont, hoe je woont, met wie je woont, hoe je verzekerd bent en bij welke verzekeraar."