De deadline voor de aangifte inkomstenbelasting is al een week verstreken. Wat als je vergeten bent om belastingaangifte te doen of als je een paar dagen te laat was bij het insturen? Drie vragen.

Als je dit voorjaar een aangiftebrief van de Belastingdienst hebt ontvangen, was je verplicht om aangifte te doen over het afgelopen jaar. En die moet vóór 1 mei binnen zijn. Maar wat als je de deadline hebt gemist en je aangifte nog niet hebt ingediend?

1. Wat gebeurt er als je te laat bent met je belastingaangifte?

Persvoorlichter Estelle Cool stelt gerust: "Dat is niet meteen man overboord. Je krijgt eerst een herinnering waarin staat dat je verplicht bent om aangifte te doen. Daarna krijg je twee weken de tijd om alsnog aangifte te doen." De precieze datum staat vermeld op deze herinneringsbrief.

Heb je daarna nog steeds niet je inkomsten opgegeven bij de Belastingdienst, dan volgt er een aanmaning. "Dan heb je nog eens tien dagen om aangifte te doen", vertelt Cool. Deze tien dagen gaat in vanaf de datum die vermeld staat op de aanmaning. Uitstel aanvragen kan niet meer nadat de deadline is verlopen.

2. Wanneer krijg je een boete?

Niet meteen een boete aan je broek dus, mocht je er nu achter komen dat je de aangifte bent vergeten. Maar vergeet je het nog een keer? Dan blijft het niet zonder gevolgen.

Als je aangifte niet ontvangen is binnen de tien dagen na de aanmelding, dan krijg je namelijk een verzuimboete. Deze is minimaal 385 euro, maar kan oplopen tot 5514 euro. Dat is als je vaker je aangifte niet of te laat invult. Persvoorlichter Cool: "Maar dat gebeurt niet opeens, dan heb je dus al meerdere kansen gehad om je aangifte te doen." Naast deze verzuimboete, maakt de Belastingdienst een schatting van je inkomen voor de belasting die je moet betalen.

Dit moet een redelijke schatting zijn, maar deze is in de praktijk vaak hoger, zo stelt de Consumentenbond op zijn site: 'De Belastingdienst verwacht dat je wel zult protesteren als deze écht te hoog is.' Hoe je bezwaar moet maken, staat uitgelegd op de site van de Belastingdienst, net als hoe je bezwaar maakt tegen een boete.

3. Wat is het verschil tussen een verzuimboete en vergrijpboete?

Als je opzettelijk geen aangifte doet of niet goed invult, krijg je een zogenaamd 'vergrijpboete'. De hoogte daarvan verschilt. Verzwijg je opzettelijk bepaalde inkomsten? Dan kost het je 50 procent van het verzwegen bedrag. Gaat het niet om opzet maar om 'grove schuld', dan is het 25 procent.

In het geval van box 3 (waar je vermogen, spaargeld en beleggingen worden opgevoerd) zijn de boetes iets hoger: 150 procent bij opzet, 75 procent bij grove schuld. En dit kan zelfs nog verhoogd worden als het eerder is gebeurd, maar soms wordt het boetebedrag iets verlaagd als er sprake is van verzachtende omstandigheden.