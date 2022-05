De tijden van coronalockdowns zijn achter de rug en geld mag weer rollen in de winkelstraten en op het terras. Zo gaven we in maart dit jaar 21 procent meer uit dan in dezelfde maand in 2020, aan het begin van de coronacrisis. Maar hoe zorg je ervoor dat je ondanks alle verleidingen financieel gezond blijft?

"Eindelijk mogen we weer. Ik heb twee jaar lang bijna niks kunnen doen." Coach Rita Brudet hoort bijna niet anders van haar klanten die ze helpt financieel gezond te worden. "Voor mensen is het nu tijd om in te halen. Geld lijkt geen issue te zijn, veel mensen belonen zichzelf na de lockdown."

En dat is goed terug te zien in de cijfers. ABN AMRO zocht uit dat particuliere klanten in maart 17 procent meer in cafés en 6 procent meer in restaurants besteedden dan in dezelfde maand in 2019. Ook werd meer uitgegeven aan kleding (6 procent) en elektronica (14 procent).

“Ga niet gelijk roekeloos geld uitgeven. Maak eerst een overzicht van je lasten en zorg voor een buffer.” Rita Brudet, financieel coach

De herwonnen vrijheid zorgt voor de nodige verleidingen, zegt Brudet. "Ineens kan je weer een dagje naar de dierentuin, een hotel of een goed restaurant. Doordat alles weer mogelijk is, wil je er graag gebruik van maken. Ook bestaat voor sommige mensen nog steeds de angst dat deze vrijheid maar tijdelijk is. Wat als we weer in lockdown gaan? Dan kan je maar beter nu uitgeven en genieten."

"Daar zijn we als mensen gevoelig voor", vervolgt de financieel coach. "Ik kom zelf ook van een weekendje weg met familie waarbij ik dacht: het kan weer en het mag weer. Toch probeer ik binnen budget te blijven. Daarvoor moet je streng zijn, maar het zorgt ervoor dat ik na het weekend geld heb voor mijn gewone leven. Zeker wanneer het leven duurder is met peperdure energie, boodschappen en benzineprijzen."

Bepaal een buffer voor jezelf

Daarom adviseert de financieel coach mensen om zich aan hun budget te houden. "Dit was altijd al belangrijk, maar nu helemaal. Ga niet gelijk roekeloos geld uitgeven. Maak eerst een overzicht van je lasten en zorg voor een buffer. Kijk wat je dan nog overhoudt en gebruik alleen dat. Speur naar kortingen op uitjes en nachtjes weg. Zoek naar iets wat jij kunt uitgeven en haal daar je plezier uit."



Ook woordvoerder Max Vermeer van het Nibud sluit zich daarbij aan. "Nu alles weer open is, is het verleidelijk om meer uit te geven. Daarbij zijn er mensen die tijdens corona minder uitgaven en nu dus wat geld overhebben. Maar dat geldt niet voor iedereen. Er zijn ook mensen die niet konden sparen en erop achteruit zijn gegaan."

Budgetvriendelijke manier om te genieten

Ook Vermeer stelt dat een begroting essentieel is. "Daar blijven we bij het Nibud op hameren, want dat is écht de basis." Verder raadt hij aan je saldo regelmatig te checken. "Het liefst wekelijks. Loop door je bij- en afschrijvingen. Is het in balans en klopt het met je verwachtingen? Geef niet alles uit, want dan zit je over een maand op de blaren."

Verder zijn er ook budgetvriendelijke manieren om te genieten, aldus Vermeer. "Je hoeft niet naar het verre buitenland voor een vakantie. Dat kan een flinke hap uit je budget zijn. Het kan ook in Nederland en bespaart je dure vliegtickets en hotels. Je kunt ook een wandeling maken in het bos, in plaats van een dagje naar een duur pretpark. Er zijn genoeg goedkope uitjes te vinden online of bij de VVV."