Trouwen heeft naast een romantische kant natuurlijk ook een zakelijke. Trouw je in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden? Wat is eigenlijk het verschil? En waar moet je op letten?

Als je er pas na je bruiloft achter komt dat je nieuwe levensgezel enorme schulden heeft, is dat toch even schrikken. Om verrassingen te voorkomen is het daarom verstandig om met je aanstaande om de tafel te zitten. Bespreek in alle eerlijkheid wat je verdient, wat je uitgaven zijn, wat je bezit én wat je schulden zijn.

"Eigenlijk zouden koppels voordat ze gaan trouwen moeten bespreken hoe ze een scheiding financieel voor zich zien", zegt Lucienne van der Geld, directeur van Netwerk Notarissen en docent Relatierecht aan de Radboud Universiteit. "Dat is niet zo makkelijk, want niemand trouwt om te gaan scheiden. Maar het is wel belangrijk. Als je het zelf moeilijk vind om het er samen over te hebben, dan kun je bij een notaris terecht."

Nadat je elkaar een financiële update hebt gegeven, ga je kijken wat het beste bij jullie en jullie situatie past: trouwen in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden?

Wat houdt trouwen in gemeenschap van goederen in?

Het belangrijkste verschil is dat je met huwelijkse voorwaarden je eigen regels maakt en bij gemeenschap van goederen de regels van de wet worden gevolgd. Het gaat dan vooral om de regels over wat je bij een scheiding wel en niet met elkaar deelt aan geld en andere bezittingen.

"Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, dan ben je ieder voor de helft eigenaar van alle bezittingen en schulden", legt financieel planner Paulien Koopman-Beerepoot uit.

“Huwelijkse voorwaarden kunnen bescherming bieden tegen schulden.” Lucienne van der Geld, directeur van Netwerk Notarissen

"Vanaf 1 januari 2018 zijn de wettelijke regels gewijzigd", weet de financieel planner. "Als je geen huwelijkse voorwaarden laat opmaken, dan ben je niet meer automatisch in algehele gemeenschap van goederen gehuwd en ontstaat er een 'beperkte' gemeenschap van goederen. Een gevolg hiervan is dat alle bezittingen die voor het huwelijk jouw eigendom waren, buiten de gemeenschap vallen en dus privévermogen blijven."

Huwelijkse voorwaarden, hoe werkt dat?

Bij huwelijkse voorwaarden maak je je eigen regels. Het gaat dan vooral om regels over wat je bij een scheiding wel en niet met elkaar deelt aan geld en andere bezittingen.

Als je er bijvoorbeeld zeker van wil zijn dat je de helft van je geliefde modeltreinverzameling na de scheiding niet onverwachts tegenkomt op Marktplaats, is het goed hier middels huwelijkse voorwaarden afspraken over te maken. "Als je trouwt onder huwelijkse voorwaarden, laat je bij de notaris vastleggen wie de eigenaar is van welke bezittingen en schulden", legt Koopman-Beerepoot uit.

"Ook wanneer je bent gehuwd in gemeenschap van goederen kun je later alsnog huwelijkse voorwaarden laten opstellen. Bijvoorbeeld als een van beiden een eigen onderneming start. Je gaat dan naar de notaris en die stelt dan een zogenaamde akte van verdeling op."

Van der Geld vult aan: "Een ander groot verschil is dat huwelijkse voorwaarden bescherming kunnen bieden tegen schulden. Dat wil zeggen: als een van beiden schulden maakt, is in principe het vermogen van de ander veilig. De schuldeisers kunnen alleen het vermogen aanspreken van de partner die de schulden heeft gemaakt."