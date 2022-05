De prijs van festivaltickets is flink gestegen. Als je je ticket in 2019 of 2020 kocht, heb je vaak geluk en merk je deze zomer nog niets in de prijs van een ticket. Maar mensen die nu een kaartje kopen, zijn vaak zo'n 5 tot 10 procent meer kwijt. Waar zit dit 'm in?

"Duurdere tickets zijn inherent aan de markt", vertelt Rosanne Janmaat, COO van evenementenorganisator ID&T Group. "De grondstoffen en personeelskosten zijn gestegen. Daarnaast hebben we twee jaar stilgestaan door corona. Veel mensen die in onze industrie werkten, zijn uitgestroomd. Dat betekent dat er geïnvesteerd moet worden in nieuwe mensen. En de oorlog die gaande is op ons continent heeft ook effect. De prijs van staal, benzine en hout is gestegen. Dat zijn materialen waar wij gebruik van maken."

Hoe de prijs van zo'n ticket precies is opgebouwd? Janmaat: "In totaal is 9 procent van de prijs BTW, 5 tot 7 procent gaat naar muziekrechten en de resterende 85 procent gaat op aan de overige kosten voor een productie: de locatie, artiesten, horecakosten, de op- en afbouw: alle faciliteiten die er nodig zijn om tot wel 65.000 mensen per dag over de vloer te hebben. Ook de verzekeringskosten zijn serieus toegenomen."

Stijgende ticketprijzen

En dat merkt de festivalbezoeker. "We zien dat de kosten soms tot 35 procent zijn gestegen. Wij zijn in 2019 met veel tickets al in de verkoop gegaan en ruim 70 procent van de tickets van grote festivals was in 2019 en 2020 al verkocht. We hadden het geld kunnen terugstorten en de tickets opnieuw in de verkoop kunnen gooien tegen een hogere prijs passend bij de huidige kosten. Maar dat voelde niet goed tegenover onze trouwe fans. Hun ticket is dus nog steeds geldig", aldus Janmaat.

"Er zit ook een grens aan wat onze fans kunnen betalen, dus hebben wij ervoor gekozen om de nieuwe tickets met niet meer dan 5 tot 10 procent te laten stijgen, in plaats van het volledig doorberekenen van de stijgende kosten."

Of bezoekers zich door de stijgende prijzen laten weerhouden, is maar de vraag. Babet en Jon Bleekemolen zijn festivalgangers in hart en nieren. Op een festival geven ze, als ze eenmaal binnen zijn, zo'n 50 tot 100 euro per dag uit. Babet: "We letten op het geld. Ik vind wijn op festivals niet fantastisch en bier lust ik niet, maar ik ga geen cocktails drinken. Dat vind ik zonde van het geld. Maar we zijn niet moeilijk: als de muntjes op zijn, dan halen we gewoon nieuwe."

"Alles is duurder", zegt Jon. Dit jaar staat onder meer Rock Werchter op hun programma. "Daar kun je van tevoren bonnen en munten kopen. Qua geldspreiding is dat wel een mooie methode." Ze laten zich niet tegenhouden door de stijgende prijzen. "We hebben twee jaar niet naar festivals kunnen gaan. Het is een soort vakantie. Als we daar zijn, willen we het ervan nemen."

Situatie in Oekraïne

Rosanne Janmaat van ID&T durft niet te zeggen hoe de toekomst van het festival er op economisch gebied uitziet. "Het is koffiedik kijken en hangt af van de situatie in Oekraïne en hoe snel dit wel of niet wordt opgelost. Door corona liep de productie in hout bijvoorbeeld enorm achter. Allerlei fabrieken waren gesloten, maar die achterstand is op een gegeven moment weer bijgewerkt."

"Daarnaast hebben we een succesvolle campagne gelanceerd om het personeelstekort aan te pakken. Met elke decorbouwer lopen er momenteel wel twee nieuwe mensen mee om ingewerkt te worden. Dat soort dingen moet volgend jaar zijn vruchten gaan afwerpen."

Ondanks alles kijkt Janmaat uit naar de festivalzomer. "We merken dat mensen er echt weer zin in hebben. En ze laten zich niet weerhouden door de prijzen. Voor bijvoorbeeld het festival Awakenings is een recordaantal kaarten verkocht. Nederlanders hebben knaldrang."