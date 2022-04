Het is weer tijd om belastingaangifte te doen. Tot 1 mei kun je jouw aangifte invullen. Omdat dat soms best ingewikkeld kan zijn, helpt NU.nl je op weg. Vandaag: een fout in de aangifte.

Het kan natuurlijk gebeuren dat je een fout hebt gemaakt bij het invullen van je aangifte inkomstenbelasting. "Vaak gebeurt dat omdat mensen iets niets begrijpen", zegt Nihal Vogels, financieel planner van TAART by Nihal.

"Bij de Belastingdienst proberen ze zoveel mogelijk in jip-en-janneketaal uit te leggen, maar ik merk dat mensen regelmatig al met spanning of stress naar mij komen omdat ze niet weten wat ze kunnen verwachten. Gelukkig kun je een fout nog herstellen."

Nadat je je belastingaangifte hebt gedaan, kun je je aangifte tot vijf belastingjaren terug nog aanpassen. "Je moet de aangifte natuurlijk wel voor 1 mei indienen", zegt Vogels.

"Als dat niet lukt, moet je voor 1 mei uitstel aanvragen. Heb je de aangifte alsnog voor 1 mei ingediend, dan krijg je automatisch een voorlopige aanslag. Als de Belastingdienst ernaar gekeken heeft, krijg je een definitieve aanslag. Daarna kun je dus nog tot vijf jaar je aangifte wijzigen als je een fout hebt gemaakt."

Een fout herstellen in je aangifte

"Het komt wel vaker voor dat mensen een fout willen herstellen", aldus Vogels. "Dat kan diverse redenen hebben. Bijvoorbeeld dat ze iets vergeten zijn of dat ze iets niet wisten, zoals het opgeven van giften, zorgkosten, hypotheek(boete)rente, aankoopkosten van je woning of studiekosten. Maar ook als mensen een lijfrentepolis hebben om hun pensioengat op te vullen. Dat hebben ze dan ooit gedaan, maar ze vergeten dan dat ze de premies die binnen de jaarruimte vallen kunnen opgeven in de aangifte. Dat zijn uitgaven die je snel vergeet."

Om een fout aan te passen, log je in bij de Belastingdienst. Daar zie je de aangiftes van de afgelopen jaren en eventueel aangiftes die je nog moet indienen. Vervolgens kun je kiezen om een eerder ingediende aangifte aan te passen.

“De boete voor niet op tijd invullen is 385 euro, maar de zogenoemde vergrijpboete kan veel hoger worden.” Nihal Vogels, financieel planner

Dat is vaak in je eigen voordeel. Maar je kunt natuurlijk ook een fout in je eigen nadeel herstellen. "Bijvoorbeeld als je vermogen bent vergeten aan te geven, of als je toch nog ergens een rekening hebt. Ben je bang voor represailles, dan kun je dat beter herstellen om te voorkomen dat je later nog een boete krijgt. Want de boete voor niet op tijd invullen is 385 euro, maar de zogenoemde vergrijpboete kan veel hoger worden."

Verantwoordelijk voor je eigen aangifte

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat je belastingadviseur een fout maakt in jouw aangifte. Wie is er dan verantwoordelijk? "Je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen aangifte. Jij moet zorgen dat de informatie op orde is die je aanlevert bij je belastingadviseur", legt Vogels uit. "Mocht hij dan opzettelijk een fout hebben gemaakt, dan kun je hem eventueel aansprakelijk stellen. Dat kun je dan via een advocaat spelen. Maar in principe zal een belastingadviseur niet zo snel een fout maken; een nulletje te veel zal hij vaak wel zien."

Als je van de Belastingdienst een bericht hebt gekregen dat je de aangifte moet invullen, kun je dat niet weigeren. "Als je 'm niet invult of wegklikt, krijg je een boete. En als je bijvoorbeeld bepaalde inkomsten verzwijgt of weghaalt, kun je aanvullende vragen krijgen van de inspecteur. Wees ook secuur met de kosten die je in aftrek kunt brengen. Maar geen paniek, als het echt niet uitkomt, kun je dus altijd uitstel aanvragen. En vergeet ook niet om eventueel hulp in te roepen."