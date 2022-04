De kleedjes kunnen uit weer de kast: op Koningsdag is er voor het eerst in twee jaar in vrijwel elke buurt weer een vrijmarkt. Hoe pak je dat aan en hoe zorg je ervoor dat je kind niet alles gratis weggeeft óf juist de hoofdprijs vraagt? En niet onbelangrijk: hoe vind je zelf de mooiste parels op de rommelmarkt?

Cecile Keller gaat ook dit jaar weer samen met haar achtjarige zoon Tex spullen verkopen. Omdat hij geen zakgeld krijgt, is Koningsdag de ultieme manier voor hem om zijn spaarpot te vullen. "Hij kan ook de auto schoonmaken, maar de vrijmarkt is voor hem toch de leukste manier om te verdienen", vertelt Keller.

In een doos worden het hele jaar door spullen verzameld voor de verkoop, overwegend speelgoed waarop hij is uitgekeken. "Ik heb hem de vorige keren grofweg geadviseerd over onderhandelen, maar ik reken eerder lagere prijzen dan hij, want hij wil zo veel mogelijk geld verdienen. Toen ik vorige keer aan het einde van de dag een zonnebril wilde weggeven, zei hij: 'Nee! Daar wil ik 50 cent voor hebben.' Hij was pas vijf, dus hij kreeg nog 1 euro ook."

“Als alles goed van tevoren besproken is, geeft dat rust voor de dag en kan iedereen optimaal van het feest genieten.” Annelou van Noort, zakgeldexpert

Het van tevoren goed doorspreken is ook een tip van zakgeldexpert Annelou van Noort. "Betrek de kinderen bij wat jullie gaan verkopen. Iets waarvan jij denkt: ze spelen er al twee jaar niet meer mee, kan voor hen emotionele waarde hebben. Ga samen door de spullen, laat ze meedenken en bepaal samen vooraf de prijzen." Van Noort adviseert ronde prijzen, omdat dat makkelijker is met afrekenen en afdingen. "Je kunt ook een 1 eurohoek maken op het kleed, een 2 euro- en een 5 eurohoek. Dat maakt het overzichtelijker."

Van Noort benadrukt ook dat het belangrijk is van tevoren te bepalen wat er met de opbrengst gaat gebeuren. Is een deel voor de kinderen, is alles voor de kinderen of gaat jullie winst naar een leuk gezinsuitje? "Je kunt ook zeggen: van ieder verkocht product krijg jij 50 cent. Je stimuleert ze zo mee te helpen met de verkoop. En het voorkomt dat ze het verdiende geld meteen op de vrijmarkt uitgeven. Kortom: als alles goed van tevoren besproken is, geeft dat rust voor de dag en kan iedereen optimaal van het feest genieten."