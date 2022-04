Koningsdag staat voor de deur. Vooral nu die feestdag weer groots gevierd mag worden, is het leuk om de zolders en schuren uit te mesten. Met de verkoop van je spullen kun je een aardig zakcentje verdienen. Maar moet je die bijverdiensten ook melden bij de Belastingdienst?

De 22-jarige Emma de Groot uit Almere kan niet wachten op Koningsdag. Traditiegetrouw staat ze dit jaar weer op de vrijmarkt, samen met haar moeder. "Het was jammer dat het de afgelopen twee jaar niet kon, maar ik ben blij dat het weer mag." Kleding, servies, pannen, make-up en sieraden: ze verkoopt het allemaal op die dag. "Het zijn dingen die ik zelf heb gebruikt. Alles gaat voor vrijmarktprijsjes de deur uit. Geen belachelijke bedragen, maar gewoon een paar euro per stuk."

Toch leveren die verkopen haar vaak een aardig bedrag op. "Meestal zitten we wel boven de 100 euro, aan het einde van de dag. Dat contante geld stop ik een potje om iets mee te doen." Op de vraag of ze deze bijverdiensten moet doorgeven bij de Belastingdienst, twijfelt ze. "Ik durf het niet te zeggen. Waarschijnlijk wel? Het zijn gewoon inkomsten natuurlijk."

“Het verdiende geld gaat in het spaarpotje van de kinderen. Ze mogen zelf beslissen waar ze het aan uit willen geven.” Dana Nieuwland, verkoper op de vrijmarkt

Ook Dana Nieuwland (37) uit Alphen aan den Rijn weet het antwoord niet precies. "Ik zou het wel gek vinden, want ik verkoop nu en dan eens iets via Marktplaats. Dan geef ik het ook niet door." Nieuwland staat op Koningsdag met haar kinderen op de rommelmarkt in de stad. "We hebben hun kamers opgeruimd en die spulletjes gaan we verkopen. Ik heb al twee vuilniszakken met knuffels klaarliggen, die gaan voor zachte prijsjes weg. Het verdiende geld gaat in het spaarpotje van de kinderen. Ze mogen zelf beslissen waar ze het aan uit willen geven."

Bijverdiensten zijn een grijs gebied

Dat het niet voor iedereen duidelijk is of er belasting betaald moet worden over bijverdiensten, bevestigt financieel adviseur Wouter van Geest. "Het is een grijs gebied. Ik krijg hier vaker vragen over. Dat kan gaan om een eenmalige verkoop via Marktplaats, maar ook van iemand die thuis een brouwerij is gestart. Doe je dit om extra inkomen te genereren, dan neem je deel aan het economische verkeer en ben je verplicht om inkomstenbelasting te betalen."

“Voor veel mensen is het een eenmalige verkoop, bijvoorbeeld wat oude kleding, cd's of speelgoed. Daarover hoef je geen belasting te betalen.” Wouter van Geest, financieel adviseur

Volgens Van Geest hoeven de meeste mensen zich geen zorgen te maken op Koningsdag. "Voor veel mensen is het een eenmalige verkoop, bijvoorbeeld wat oude kleding, cd's of speelgoed. Daarover hoef je geen belasting te betalen", legt hij uit. "Maar heb je een professioneel bedrijf waarmee je op Koningsdag staat, dan gelden andere regels. Zoals een plantenverkoop of een taartenbedrijf. Vergeet dan niet je inkomsten door te geven aan de Belastingdienst."

Incidentele verkoop hoef je niet te melden

Woordvoerder Estelle Cool van de Belastingdienst sluit zich aan bij de financieel adviseur. "Op Koningsdag zien we verschillende soorten 'markten' en verkopers. De traditionele vrijmarkt is voor mensen die de spreekwoordelijke zolder leegruimen en hun spullen te koop aanbieden op een kleedje. Deze verkopers hoeven deze inkomsten in principe niet door te geven aan de Belastingdienst. Het gaat hier namelijk om incidentele verkoop."

Winkels, handelaren en andere ondernemers moeten hun opbrengsten wel verantwoorden. Ook op Koningsdag, legt ze uit. "De opbrengsten van de vrijmarkt zijn voor deze groep niet anders dan de opbrengsten op andere dagen in het jaar. Het niet aangeven kan bij de jaarlijkse belastingaangifte leiden tot een naheffing en mogelijke boete."