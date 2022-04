Steeds meer restaurants vragen bij het reserveren van een tafel om een aanbetaling. Een overblijfsel uit de coronatijd en voor restauranthouders broodnodig. "In veel gevallen hebben mensen gewoon schijt aan alles."

"Restauranthouders hebben het nu lastig", ziet Raymond Wilders van Formitable, een online reserveringssysteem dat door zo'n drieduizend restaurants wordt gebruikt. "Tijdens de coronaperiode hadden ze minder inkomen, de reserves zijn op en nu is er het nijpende personeelstekort. Het verschil tussen winst of verlies op een dag kan net die twee tafels zijn waarvan de gasten zijn weggebleven. No-shows zijn de reden dat ze verlies lijden."

Een aanbetaling doen was al normaal bij het boeken van een reis of het reserveren van een boot. Toen de horeca tijdens de coronapandemie met beperkte bezetting open mocht, zijn ook restaurants een aanbetaling gaan vragen om lege tafels te voorkomen.

Nu de meeste coronamaatregelen achter ons liggen, houden veel restaurants vast aan die aanbetaling. En daar hebben ze alle reden toe: horecavakblad Misset Horeca heeft in februari uitgerekend dat ondernemers gemiddeld 1.800 euro per maand aan omzet verliezen door no-shows.

Dubbele boekingen en dus lege tafels

Gasten haken af vanwege overmacht, corona of andere persoonlijke redenen, zegt een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland. "We zien wel dat gasten die online reserveren eerder niet op komen dagen dan gasten die telefonisch reserveren. Als ze anoniem kunnen blijven, is het voor mensen makkelijker om zonder bericht weg te blijven. Wanneer de reservering telefonisch is gemaakt, is er toch persoonlijk contact, dat vinden ze lastiger."

“Ik merkte dat mensen een boeking maakten in twee of drie restaurants om dan op het laatste moment te besluiten in welk restaurant ze willen gaan eten.” Ahmed Baglari, restauranteigenaar

Online reserveren heeft dus niet alleen voordelen, erkent ook Ahmed Baglari, eigenaar van het Rotterdamse restaurant By Ami. Hij merkte in januari meteen dat alle coronamaatregelen werden afgeschaft. "Iedereen mocht weer uit eten en de keuze aan restaurants was reuze."

"Ik merkte dat mensen een boeking maakten in twee of drie restaurants om dan op het laatste moment te besluiten in welk restaurant ze willen gaan eten en dan vergeten om bij mij te annuleren."

Ook Wilders van Formitable ziet een enorme stijging aan dubbelboekingen. "Zo'n 10 procent van alle reserveringen op een zaterdagavond in Amsterdam is dubbel, en van alle geregistreerde no-shows komt een kwart uit die groep." Wilders denkt echter niet dat mensen zijn vergeten om de andere boeking te annuleren. "In veel gevallen hebben ze gewoon schijt aan alles."

Geld terug als je op tijd annuleert

Maar hoe zit het dan als je onverhoopt toch niet kunt komen? Ben je die aanbetaling dan kwijt? Als de gasten van By Ami 24 uur van tevoren hun reservering annuleren via de link in hun bevestiging, dan krijgen ze hun aanbetaling voor de volle 100 procent teruggestort op hun bankrekening. "Nog steeds kan het voorkomen dat iemand op het laatste moment ziek is, of besmet is met corona," zegt Baglari, "maar als ze dan even bellen, storten wij de volledige aanbetaling ook terug."

Een aanbetaling doen brengt altijd risico's met zich mee. De restauranthouder kan in de tussentijd failliet gaan en er is voor de horeca geen verplichte garantievoorziening, zegt woordvoerder Saskia Bierling van Autoriteit Consument & Markt (ACM).

“in geval van faillissement ben je als consument in de meeste gevallen je geld - en dus je aanbetaling - kwijt.” Saskia Bierling, woordvoerder Autoriteit Consument & Markt

"Als consument is het zeker verstandig om terughoudend te zijn met vooruitbetalen. Je kunt proberen om hierover te onderhandelen of verder te kijken naar een ander die geen aanbetaling vraagt. Ook kan het verstandig zijn om soms wat meer te betalen als je vooraf niet of minder hoeft aan te betalen, zeker bij grote bedragen. Want in geval van faillissement ben je als consument in de meeste gevallen je geld - en dus je aanbetaling - kwijt."

Zijn gasten zijn in ieder geval vol begrip om van tevoren een bedrag over te maken, zegt restaurateur Baglari. "Het voelt ook als iets vanzelfsprekends, ook voor het oudere publiek dat inmiddels helemaal up to date is met het internet en reserveringssystemen. Ze herkennen aanbetalingen ook van de camping en hotels."

Wilders ziet nog een bijkomend effect. "Als je de rekening krijgt, is het bedrag relatief laag doordat de vooruitbetaling er al af is gehaald. Gevoelsmatig is dat wel prettig."