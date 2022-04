Na twee coronajaren kun je weer op Tweede Paasdag naar de meubelboulevard. Traditiegetrouw verwachten meubelzaken veel bezoekers. Waar komt deze traditie eigenlijk vandaan? En hoe zorg je ervoor dat je met de juiste aankopen thuiskomt?

"In de jaren tachtig ontstond het fenomeen meubelboulevard", vertelt Paul te Grotenhuis, woordvoerder bij brancheorganisatie INretail.

"Het voorjaar werd in de markt gezet als een mogelijkheid voor consumenten om zich te oriënteren op een nieuw seizoen. Pasen valt altijd in het voorjaar, daardoor is het een soort traditie geworden om op Tweede Paasdag de meubelboulevard te bezoeken."

Retailexpert Eva Rutten: "De zon schijnt weer, de grote voorjaarsschoonmaak vindt plaats en mensen willen hun huis weer leuk maken. Bovendien komt het vakantiegeld er in mei weer aan, mensen weten dat ze dan weer extra financiële armslag hebben en wat extra kunnen uitgeven. Daar spelen meubelboulevards op in."

“Het gaat er in retail altijd om wat klanten uiteindelijk nog meer meenemen, naast datgene waar ze voor kwamen.” Eva Rutten, retailexpert

En dat doen ze onder meer met aanbiedingen. Te Grotenhuis. "In prijs, maar ook door extra service of extra producten aan te bieden. Daarnaast wordt er aan alle doelgroepen gedacht, met bijvoorbeeld paashazen, springkussens en activiteiten." Meubelboulevards hebben in de loop der jaren draaiboeken ontwikkeld en weten in welke uren de grootste aanloop is. "Dan werken ze bijvoorbeeld met parkeerwachten om de drukte in goede banen te leiden", zegt Te Grotenhuis.

De prijs zal tijdens het paasweekend inderdaad aantrekkelijk zijn, verwacht Rutten. "Als ondernemer wil je dat klanten bij jou kopen en niet bij de concurrent. Hoe lager jouw prijs, hoe eerder ze dat doen." Ook zetten ondernemers in op de verkoop van méér producten; dat is waarop ondernemers winst maken. "Het gaat er in retail altijd om wat klanten uiteindelijk nog meer meenemen, naast datgene waar ze voor kwamen."

Impulsaankopen voorkomen

Wil je niet met extra producten thuiskomen en ga je specifiek voor die ene bank op jacht? Dan adviseert consumentenpsycholoog Patrick Wessels om thuis al een boodschappenlijstje te maken. "Als je de afmetingen, de kleur, de stof en je budget weet, is het makkelijker om een lijstje af te vinken."

"Het is het moeilijkst om tevreden te zijn met wat je zocht. Dan kom je in de verleiding als je een bank van 1.750 euro ziet die net iets comfortabeler is dan die van 1.500 euro die je voor ogen had."

“Vertel iemand die belangrijk voor je is hoeveel je maximaal wil uitgeven.” Patrick Wessels, consumentenpsycholoog

Om dat te voorkomen, moet je producten altijd vergelijken bij twee winkels: dan kun je kijken naar service en prijs. Als je binnen een winkel verschillende producten vergelijkt, gaat die vlieger niet op. Ook helpt het om andere mensen mee te nemen in jouw zoektocht naar een bank. "Vertel iemand die belangrijk voor je is hoeveel je maximaal wil uitgeven", zegt Wessels. Dat werkt als stok achter de deur.

Inspelen op een dag vol gezelligheid

"Meubelboulevards spelen in op het gevoel van consumenten. Ze proberen een sfeer te creëren waarin het voor jou als consument niet direct uitmaakt of je 1.750 of 1.500 euro uitgeeft. Maar als je bij Albert Heijn 250 euro meer uitgeeft, kijk je daar toch anders naar", zegt Wessels.

Of je je ertegen kunt wapenen, is maar de vraag. "Het gaat op onbewust niveau. Maar als je gaat: ga gericht en maak een boodschappenlijstje."

“De grootste concurrent is het weer.” Paul te Grotenhuis, woordvoerder INretail

Of het écht druk wordt op de meubelboulevards op Tweede Paasdag, valt overigens nog te bezien: "De grootste concurrent is het weer", zegt Te Grotenhuis. Misschien is dat voor sommige mensen juist een reden om te gaan en die ene adviseur eindelijk te spreken. "Kijk dan van tevoren wel even of er plek is", adviseert hij.