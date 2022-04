Meer dan de helft van de vrouwen (58 procent) met een mbo-diploma en kinderen leeft na een scheiding onder de armoedegrens, blijkt uit onderzoek van socioloog Bram Hogendoorn van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Scheiden heeft impact op je financiën: alleen al het feit dat je als stel allebei een eigen huis moet hebben in plaats van een gedeelde woning, drukt op de vaste lasten. Maar dat de gevolgen zo groot zouden zijn, verbaasde Hogendoorn. Hij deed zijn onderzoek aan de UvA en promoveert woensdag op het onderwerp. "Ik schrok daar zelf ook van", zegt hij.

Voor zijn onderzoek maakte Hogendoorn gebruik van geanonimiseerde belastingaangiftes. "We hebben stellen die tussen 2003 en 2005 getrouwd zijn tien jaar gevolgd. Op die manier konden we zien wat er gebeurde met mensen die uit elkaar gingen", legt hij uit. Alle vrouwen met kinderen, ongeacht opleidingsniveau, bleken een grotere kans te hebben om in armoede te raken als ze scheiden.

"Als je kijkt naar vrouwen met een opleiding op mbo1 niveau of lager, leeft vijf jaar na de scheiding nog 38 procent onder de armoedegrens. Voor vrouwen met een middelbaar opleidingsniveau (mbo niveau 2, 3, 4, havo of vwo) is dat na vijf jaar nog 28 procent en bij vrouwen met een afgeronde hbo- of universitaire opleiding is dat na vijf jaar 12 procent", vertelt Hogendoorn.

Het sociaal minimum in Nederland is voor een alleenstaande 1.250 euro, meldt de UWV op zijn website. Voor zijn onderzoek ging Hogendoorn uit van de internationale definitie van armoede, die nu op 1.291 euro per maand ligt.

Niet financieel onafhankelijk

Financiële onafhankelijkheid van vrouwen is daarin een factor, zegt Hogendoorn. "Maar wat me ook opvalt, is dat 71 procent van de kinderen bij hun moeder woont. En kinderen zijn duur. Je hebt bijvoorbeeld al een groter huis nodig met een extra slaapkamer, de uitgaven zijn hoger en bovendien is het moeilijker om volledig te werken als de kinderen bij jou wonen."

Alimentatie helpt daarbij iets, weet Hogendoorn, maar niet voldoende. "Dat komt door de manier waarop alimentatie is ingericht. Je ziet vaak dat stellen min of meer hetzelfde opleidingsniveau hebben. Als een laagopgeleide vrouw met een laag opgeleide man was getrouwd, is er niet zoveel ruimte in de alimentatie."

Basiszekerheid bij een scheiding

Toch is er ook goed nieuws: "Toeslagen en bijstand dempen de gevolgen voor laagopgeleide vrouwen. Je ziet dat hoogopgeleide vrouwen er relatief gezien meer op achteruitgaan. Zij zijn dan wel in staat om boven de armoedegrens te blijven - ze hebben vaak een betere baan - maar verliezen meer dan laagopgeleide vrouwen."

Hogendoorn denk dat een vorm van basiszekerheid bij een scheiding zou bijdragen. "Dat er gevolgen zijn bij een scheiding, moeten we accepteren. Maar we zouden niet mogen accepteren dat mensen onder een bepaalde minimumgrens komen. Ik hoor verhalen dat mensen langer bij elkaar blijven omdat ze anders financieel niet uitkomen. Dat lijkt me een ongewenste situatie."