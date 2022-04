Aan een bruiloft hangt een prijskaartje. De catering en locatie nemen waarschijnlijk de grootste hap uit je budget, maar ook een professionele fotograaf inhuren kost flink wat geld. Is het ook mogelijk om minder uit te geven of kunnen we er niet omheen?

Het bruiloftsseizoen is weer begonnen en dat betekent dat er flink wat geld wordt uitgegeven. Bruidsparen geven gemiddeld 14.858 euro uit aan hun trouwdag, blijkt uit een enquête uit 2019 van ThePerfectWedding.nl onder ruim vierduizend Nederlandse stellen. Zo'n 30 procent van de ondervraagden besteedt tussen de 10.000 en 15.000 euro, 3 procent van de ondervraagden zegt meer dan 30.000 euro uit te geven.

Heb je specifieke wensen, dan moet je daar wat voor over hebben, zegt Marit Smit van trouwblog Girls of Honour. "Je kunt voor elk budget trouwen, maar als je een kleine beurs hebt, zal je concessies moeten doen. Bedenk goed: als je met al je daggasten wil eten, dan neem je ze eigenlijk allemaal mee uit eten."

Wil je minder geld uitgeven aan je bruiloft, dan kun je de dag ook anders indelen. Smit: "Laat het feest met eten dan bijvoorbeeld achterwege. Houd een ceremonie bij zonsopgang en ga daarna samen brunchen."

Minder zorgen op de bruiloft zelf met een ruimer budget

Want inderdaad: het grootste deel (44 procent) van een trouwbudget gaat op aan catering en de locatie, blijkt uit een budgetonderzoek van ThePerfectWedding.nl. Ruim 20 procent van het totaal wordt besteed aan kleding en uiterlijk. De rest is voor overige uitgaven, zoals het huren van een trouwauto of het inhuren van een professionele fotograaf.

Volgens Sarah Glasbergen, trouwexpert en eigenaar van ThePerfectWedding.nl, is dat het geld waard. Ze ziet veel stellen besparen op allerlei kosten en daar dan op de dag zelf de gevolgen van merken. "Ze halen dan bijvoorbeeld een trouwjurk uit China omdat dat goedkoper is. Maar dan sta je voor het altaar en valt je rits ineens open. Dat risico wil je toch niet lopen? Zoiets gaat echt ten koste van het plezier van zo'n dag."

Hoeveel geld geef je cadeau op een bruiloft? De meeste bruidsparen ontvangen het liefst een envelop met geld. De vuistregel voor het bedrag: je geeft wat je zelf kost op de bruiloft. Naasten komen dan vaak uit op een bedrag tussen de 50 en 150 euro. Overige familie en vrienden kunnen tussen de 30 en 60 euro geven. Wil je dat geld het liefst aan een cadeau besteden? Er zijn stellen die met een online cadeaulijst werken waar je iets van kunt kiezen.

Ondernemers steken veel tijd in huwelijken, dat kost geld

Hoewel professionals onmisbaar lijken voor een zorgeloze bruiloft, willen niet alle Nederlanders daar een eerlijke prijs voor betalen, zegt Smit. "Mensen vinden een bruiloft al snel te duur. Maar het uurloon van een zelfstandig ondernemer ligt in Nederland gemiddeld op zo'n 50 euro. Als je weet hoeveel uur een professional in jouw bruiloft steekt, zijn die hoge kosten lang zo gek niet."

“Veel mensen vinden het gek om geld te vragen. Maar het kan je enorm helpen, bijvoorbeeld bij het betalen van je huwelijksreis.” Sarah Glasbergen, trouwexpert

Volgens Smit zijn stellen vaak verbaasd over de kosten van trouwboeketten. "Ze vragen zich af waarom ze voor een trouwboeket minimaal 120 euro moeten betalen. Maar heb je speciale wensen, bijvoorbeeld voor de bloemen en kleuren, dan zit er extra tijd in het boeket voor de bloemist. Je betaalt voor de uren die erin gestoken zijn. Heb je totaal geen wensen, dan kan je op de dag zelf natuurlijk een boeket halen bij de bloemist om de hoek. Maar je hebt dan dus weinig invloed op hoe het eruitziet."

Zie je op tegen het maken van alle kosten? Vraag je gasten dan om geld als huwelijkscadeau. Glasbergen: "Veel mensen vinden het gek om geld te vragen. Maar het kan je enorm helpen, bijvoorbeeld bij het betalen van je huwelijksreis. Gaat de reis naar Zuid-Afrika? Vraag bijvoorbeeld een bijdrage voor een specifieke excursie. Dat helpt, want dan hebben mensen een idee van waar hun geld naartoe gaat."