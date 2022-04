Het is weer tijd om belastingaangifte te doen. Tot 1 mei kun je jouw aangifte invullen. Omdat het best ingewikkeld kan zijn, helpt NU.nl je op weg. Met vandaag: fiscaal partnerschap.

Woon je samen, dan kan het zomaar zijn dat de Belastingdienst jullie als fiscaal partners ziet. Dat wil zeggen dat jullie door de fiscus worden gezien als partners. Je doet dan samen de aangifte inkomstenbelasting en kunt dus ook de inkomsten en aftrekposten bij elkaar verdelen. Maar wanneer ben je fiscaal partner? En wat zijn de voordelen en de nadelen?

"De basis is altijd dat je op hetzelfde adres ingeschreven staat", zegt Mario de Laat, partner en belastingadviseur bij AXP Adviseurs. "Daar begint het mee. Vervolgens is er een heel rijtje met eisen waaraan je kunt voldoen. Als je er aan één voldoet, ben je al direct fiscaal partners voor de Belastingdienst."

Voldoe je aan een van deze eisen, dan ben je fiscaal partner: Je bent getrouwd.

Je bent meerderjarig en hebt een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract.

Je hebt samen een kind.

Je hebt samen een koopwoning.

Je bent 27 jaar of ouder en woont samen met je vader of moeder.

Je bent samen pensioenpartners.

Wat is het voordeel van fiscaal partnerschap?

"Persoonlijke inkomsten en bepaalde aftrekposten zijn altijd persoonsgebonden, maar bepaalde aftrekposten mogen vrij aan fiscaal partners worden toegerekend", legt De Laat uit. "Je hebt zelf de keuze en de flexibiliteit in hoe je ze verdeelt. Dat kan gunstig worden als je een optimale verdeling kunt maken. Zeker als de ene partner in een hoog belastingtarief zit en de ander in een laag tarief.

"Aftrekposten zoals de hypotheekrente van je eigen woning, ziektekosten en giften leiden (vaak) tot een hogere teruggave als ze worden opgevoerd bij de partner met het hoogste inkomen."

"Maar je kunt ook schuiven met de bezittingen in box 3 of de inkomsten in box 2. Als iemand bijvoorbeeld grootaandeelhouder is in een besloten vennootschap (bv). Dat is allemaal interessant omdat je het inkomen in het hoge belastingtarief dan kan verlagen en daardoor betaal je per saldo minder belasting."

Niet altijd gunstig om fiscaal partner te zijn

Toch is het niet altijd voordelig om fiscaal partner te zijn, zegt De Laat. "Bijvoorbeeld als je gebruikmaakt van aftrek voor giften en ziektekosten. Dat drempelbedrag is namelijk een percentage van je inkomen. Als je meer verdient, kom je dus minder snel boven die drempel. Als je er niet boven komt, mag je deze kosten dus ook niet aftrekken."

Als je de aangifte zelf invult, adviseert de belastingadviseur om op zoek te gaan naar de optimaalste verdeling van aftrekposten. "Dan zie je zelf onder de streep wat de gunstigste verdeling is."

Wel moet je volgens De Laat extra opletten bij een echtscheiding. "Als je de woning verlaat, ben je geen fiscaal partner meer. Maar je kunt ervoor kiezen om in het jaar van de scheiding voor de rest van het jaar fiscaal partner te blijven. De eventuele teruggave samen zal hoger zijn dan wanneer je de aangifte alleen doet. Je moet dan natuurlijk wel een rekensommetje maken en vervolgens goede afspraken maken met je ex-partner om het behaalde voordeel ook echt met elkaar te delen."