Het is weer tijd om belastingaangifte te doen. Sinds 1 maart kun je jouw aangifte invullen. Omdat het soms best ingewikkeld kan zijn, helpt NU.nl je op weg. Vandaag: nalatenschap.

Als je te maken krijgt met een overlijden, zijn er vaak veel dingen te regelen. Zo ook de belastingaangifte. De aangifte inkomstenbelasting van de overledene moet gedaan, maar als je te maken hebt met een erfenis moet je ook zelf goed opletten wat je invult. "Het is lastig om een uitgestippeld routeboekje mee te geven", zegt Tjarko Denekamp, expert schenken en erven bij ABN AMRO MeesPierson. "Het overkomt je niet vaak in je leven, dus vaak is alles nieuw."

Aangifte van de overledene

Allereerst moet de aangifte inkomstenbelasting van de overledene worden gedaan. "Normaal gesproken doe je die aangifte over een kalenderjaar, maar dat 'boekjaar' is door het overlijden verkort", zegt Denekamp. "Daarom nemen we het inkomen uit pensioen of loondienst over die tijdspanne. Je betaalt dan belasting over dat tijdvak."

“Vaak benut je de aftrekposten bij degene met het hoogste inkomen, maar dat kan door het overlijden zijn veranderd.” Tjarko Denekamp, expert schenken en erven bij ABN AMRO MeesPierson

"Ben je fiscaal partner, dan heb je de keuze of je dat blijft voor de rest van het kalenderjaar of tot het moment van overlijden. Dat kan in verband met de aftrekposten interessant zijn om uit te zoeken. Vaak benut je de aftrekposten bij degene met het hoogste inkomen, maar dat kan door het overlijden zijn veranderd."

Overleden ondernemers

Voor ondernemers die zijn overleden, is de aangifte soms ingewikkelder. "Die hebben vaak nog belasting te betalen. Heeft degene een onderneming, dan komt er een aparte waardering van het bedrijf op moment van overlijden. Zoals bij een besloten vennootschap. Dan komt er 26,9 procent belasting in box 2 voor aanmerkelijk belang, en bij een eenmanszaak of VOF betaal je gewoon belasting in box 1."

"Het is afhankelijk van de situatie of die belasting daadwerkelijk moet betaald of dat die kan doorgeschoven naar de erfgenamen. Hou er rekening mee dat dit serieuze gevolgen kan hebben en dat samen met de erfbelasting wellicht meer dan 40 procent belasting moet worden betaald", aldus Denekamp.

Een erfenis opgeven bij de inkomstenbelasting

Voor de nabestaanden zijn er dus veel taken te klaren, maar zij kunnen ook te maken krijgen met een erfenis. Daar moet erfbelasting over betaald. "Hoewel het in de praktijk vaak niet zo is, gaat het vermogen op moment van overlijden al over. Ook al heb je dus nog niets in handen. Voor de aangifte inkomstenbelasting moet je jouw eigen vermogen van 1 januari 2021 invullen. Maar de aanspraak op de erfenis moet je al opgeven in box 3 in het geval dat iemand in 2020 is overleden en je nog geen erfenis hebt gekregen", zegt Denekamp.

“Zolang het vermogen bij de langstlevende ouder is, worden kinderen uit de wind gehouden.” Tjarko Denekamp, expert schenken en erven bij ABN AMRO MeesPierson

"Je pakt dan jouw aandeel van de onverdeelde boedel: bijvoorbeeld een geldbedrag of van de WOZ-waarde van een koopwoning die nog wordt verkocht. Dit vind je in de aangifte inkomstenbelasting terug onder 'overige vermogen'."

"Voor kinderen die erven in de vorm van een aanspraak op een langstlevende ouder, is het echter anders. Die hoeven hun aanspraak nog niet op te geven. Zolang het vermogen bij de langstlevende ouder is, worden zij uit de wind gehouden en betaalt die langstlevende de belasting."

Erfbelasting

De erfgenamen krijgen dus ook te maken met de erfbelasting. "Dat is een andere aangifte", zegt Denekamp. "Daar geldt in 2022 een vrijstelling voor partners van maximaal 680.645 euro en voor kinderen van 21.559 euro. Over het deel van de erfenis dat groter is dan dat bedrag, moet erfbelasting worden betaald. Een valkuil is dat dit in de praktijk vaak geen aandacht krijgt. Kijk dus goed of er een testament is en ga indien nodig naar een notaris om alles te regelen. Je hoeft overigens de erfenis niet te accepteren. Een erfenis kan namelijk ook een schuld zijn. Let daar goed op."