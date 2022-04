De inflatie tikt bijna de 10 procent aan, boodschappen worden duurder en steeds meer mensen worden geconfronteerd met een hoge energierekening. Financiële stress ligt op de loer: hoe voorkom je dat? Vier vragen aan Wilco van Dijk, hoogleraar economische psychologie.

1. Wat doen serieuze geldzorgen met ons brein?

"Financiële stress ontstaat doordat je het gevoel hebt dat je niet genoeg geld hebt om rond te komen en dat je deze situatie niet kunt veranderen. Het is een bedreigende situatie waar je geen controle over hebt. Vaak gaat het gepaard met depressies en nervositeit. Mensen met geldzorgen voelen zich bovendien vaak eenzaam en buitengesloten van de maatschappij.

“Mensen met geldzorgen zijn sneller afgeleid en hebben moeite om impulsen te controleren.” Wilco van Dijk, hoogleraar economische psychologie

Ook gaan geldzorgen vaak samen met verminderd cognitief vermogen. Uit ons onderzoek blijkt dat mensen met geldzorgen sneller zijn afgeleid en moeite hebben om impulsen te controleren. Dat zie je ook als je 'gewone' stress hebt of druk bent: dan heb je vaak een korter lontje omdat je veel aan je hoofd hebt. Het is in zo'n geval moeilijk om je eerste impulsen of emoties te reguleren. Dat geldt ook voor financiële stress. Bovendien heb je dan moeite om in actie te komen en om vooruit te kijken."

2. En hoe uiten geldzorgen zich in de praktijk?

"Mensen die financiële zorgen hebben, steken vaak hun kop in het zand. Bijvoorbeeld door de post niet meer open te maken. Mensen voelen zich alleen maar rotter wanneer ze de brief van de deurwaarder openen, dus leggen ze 'm in de kast. Maar daardoor worden problemen alleen maar groter. Het is een vicieuze cirkel waar je moeilijk uitkomt. Daar komt bij dat de maatschappij niet zo vergevingsgezind is voor mensen met schulden. Als je rekeningen niet betaalt, krijg je boetes."

“Stel je hebt geen cent te maken, maar wel kinderen die eten moeten. Dan is dat op dat moment het grootste probleem.” Wilco van Dijk, hoogleraar economische psychologie

Daarnaast zie je dat mensen met schulden zich richten op de korte termijn. Dat is niet onlogisch. Stel je hebt geen cent te makken, maar wel kinderen die eten moeten. Dan is dat op dat moment het grootste probleem. Maar als je een lening afsluit, zit je een maand later met een nóg groter probleem. Net als die boete: als je die nu niet betaalt, maar wel je kinderen te eten geeft, wordt de boete verdubbeld."

Voorstel voor een 'landelijke schuldpauzestop' De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) legde samen met enkele grote gemeenten afgelopen donderdag een voorstel neer bij minister Carola Schouten (Armoedebeleid) voor een 'landelijke schuldpauzeknop'. Daarmee wil de organisatie in schuldhulpverlening dat mensen in de schulden 'de mogelijkheid krijgen schuldeisers, deurwaarders en incassobureaus tijdelijk even op afstand te houden'

Een goede zaak, vindt Van Dijk. "Dan gaat de stress naar beneden en kun je rationeel naar een oplossing zoeken." Uit internationaal onderzoek blijkt dat mensen minder stress ervaren als het aantal schulden omlaag wordt gebracht, in plaats van dat het totale schuldbedrag omlaag gaat. "Het is extreem stressvol om alles in goede banen te leiden bij dertien of veertien schuldeisers. Als het aantal schulden verlaagd wordt en wordt overgenomen door één schuldeiser, is dat ook stressverlagend. Dan hoef je maar contact te hebben met één schuldeiser."

De NVVK en de gemeenten zouden met steun van de coalitie de schuldpauzestop eind dit jaar mogelijk kunnen maken, zo meldden de initiatiefnemers.

3. Hoe kan zo'n vicieuze cirkel doorbroken worden?

"Als je kijkt naar de energierekening, hoor je bijvoorbeeld dat mensen het maandbedrag naar beneden bijstellen. Dan kan je het nu misschien wel betalen, maar heb je aan het einde van het jaar een probleem en een achterstand van misschien wel drie- tot vierduizend euro. Ik vind dat heel zorgelijk. De kosten van het levensonderhoud zijn de afgelopen jaren enorm gestegen, maar de inkomens en uitkeringen zijn niet mee gegroeid. Als je ziet dat je energierekening met 250 euro in de maand stijgt en de compensatie van de overheid nog op zich laat wachten, krijg je daar nog veel meer stress van. Ik denk dat er structureel meer geld bij moet vanuit de overheid."

4. Wat kun je zelf doen om te voorkomen dat je in die vicieuze cirkel belandt?

"Als je merkt dat je geldzorgen hebt, trek dan aan de bel of zoek hulp. Schaam je je, neem dan iemand in je naaste omgeving in vertrouwen. Als je erover praat, sta je sterker. Er zijn veel goede organisaties die kunnen helpen, zoals Humanitas of SchuldHulpMaatje, maar je moet er op tijd bij zijn, voordat de problemen je boven het hoofd groeien. Daarnaast is het verstandig om een financiële buffer op te bouwen, al is het maar een euro per dag. Dat kan je net het gevoel geven dat je nog iets achter de hand hebt. Het geeft je zelfvertrouwen en een gevoel van controle en neemt daardoor stress weg."