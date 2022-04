De rente op spaargeld is nog altijd laag, terwijl de inflatie oploopt. Beleggen kan meer opleveren, maar er is ook meer risico. Hoe begin je met beleggen en waar moet je op letten? Joyce Donat van de Consumentenbond en beleggingstrainer Rowan Nijboer geven tips.

De 32-jarige Isabelle Buhre uit Amersfoort begon onlangs met beleggen. "Ik had een jaar geleden niet gedacht dat ik zou gaan beleggen. Toen ik wat meer financiële ruimte had kreeg ik interesse. Geld laten staan op mijn bankrekening levert nu niks op."

Sinds een paar maanden verdiept ze zich in de mogelijkheden. "Ik lees en luister podcasts over beleggen in vastgoed, bijvoorbeeld fondsen, aandelen en goud." De hoeveelheid informatie kan overweldigend zijn. "Daarom heb ik hulp ingeschakeld van een adviseur. Ik kan iedereen aanraden je vooraf goed in te lezen."

Meer behoefte aan rendement

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet dat het aantal particuliere beleggers stijgt. "Het aantal beleggende huishoudens is in 2021 met 12 procent gestegen tot 1,9 miljoen. Behoefte aan meer rendement was het afgelopen jaar de belangrijkste reden om te starten met beleggen."

“Er is altijd sprake van een risico. Wanneer de koers zakt, dan moet je daar wel tegen kunnen.” Joyce Donat, Consumentenbond

Toch is er bij beleggen altijd sprake van een risico, zegt woordvoerder Joyce Donat van de Consumentenbond. "Dat moet je wel beseffen voordat je begint. Wanneer de koers zakt, dan moet je daar wel tegen kunnen. Levert het te veel zorgen en stress op, dan is beleggen waarschijnlijk niet iets voor jou." Daar sluit beleggingstrainer Rowan Nijboer zich bij aan. "Risico en rendement gaan hand in hand. Hoe meer risico je neemt, hoe groter de kans op een hoge winst óf verlies."

Vijf stappen om je op weg te helpen

Kijk naar je budget

Een eerste stap is om te bepalen hoeveel geld je gaat inleggen. "Beleggen hoeft niet met duizenden euro's", aldus Donat. "Je kunt met een paar tientjes al goed aan de slag." Volgens haar is het belangrijk om alleen met geld te beleggen dat je kunt missen. "Dus niet met geld van je boodschappen, huur of buffer. Dat is een onnodig risico. Je wilt niet ineens een aandeel moeten verkopen met verlies, omdat je koelkast is kapotgegaan."

Bepaal je doel

Het hebben van een duidelijk doel geeft houvast, zegt Nijboer. "Je weet dan waarvoor je belegt en welk bedrag je wilt bereiken. Bijvoorbeeld voor je pensioen, een studie of de aankoop van een nieuwe woning."

Welk platform gebruik je?

Nadat je jouw doel en bedrag hebt bepaald, ga je op zoek naar een manier om te beleggen. Nijboer raadt aan om niet via Google te zoeken naar een platform waar je een beleggingsrekening kunt openen. "Het internet is zo ongeveer verkocht aan financiële influencers, die betaald krijgen om bepaalde beleggingsplatformen aan te raden. Mijn advies is om te zoeken naar een partij met een Nederlandse bankvergunning. Zo'n vergunning zorgt ervoor dat de overheid deze partij niet failliet mag laten gaan."

Je opent vervolgens een beleggingsrekening bij jouw platform of bank. "Dan kun je aan de slag om aandelen of indexfondsen te kopen." Dit kun je zelf doen of je kunt, tegen kosten, beheerd beleggen door een beurshandelaar. "Dit kan handig zijn in het begin of als je echt geen tijd hebt om jezelf te verdiepen in de beurs of het economische nieuws."

“Zet niet al je geld op één aandeel, maar kies voor meerdere bedrijven en sectoren over de hele wereld. Hierdoor loop je minder risico en zijn er stabielere opbrengsten.” Joyce Donat, Consumentenbond

Zorg voor goede spreiding

Je kunt uit talloze aandelen kiezen om in te beleggen. Donat adviseert mensen om je inleg goed te spreiden. "Zet niet al je geld op één aandeel, maar kies voor meerdere bedrijven en sectoren over de hele wereld. Hierdoor loop je minder risico en zijn er stabielere opbrengsten."

Een tip van Nijboer is om bij het inleggen, te zorgen voor structuur. "Probeer iedere maand, bijvoorbeeld de eerste maandag, op hetzelfde moment in te leggen. Een vast bedrag en een vast moment zorgen voor overzicht."

Geduld is een schone zaak

Als laatste zegt Nijboer dat je veel geduld moet hebben. "Snel rijk worden, zit er bij beleggen niet in. Je kunt niet binnen een korte tijd verwachten dat je de beste van de wereld bent. Je wordt niet zomaar een Messi, dat kost jaren training. Zie het als een langetermijnproject waar je over tien of twintig jaar van kunt profiteren."