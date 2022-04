'Jij pikt die rekening wel op, jij kan het wel missen toch?' Wie meer heeft dan gemiddeld, wordt vaak gevraagd meer bij te dragen. Hoe ga je hiermee om zonder sociale dilemma's te veroorzaken of gierig over te komen?

Cornelia van der Zee (67) had samen met haar man een goedlopend autobedrijf. Sinds de verkoop van hun onderneming hebben zij veel te besteden. "Gelukkig hebben mijn man en ik dezelfde opvatting over geld. Ik heb nooit moeilijk gedaan toen hij rondjes gaf en we nog niet zo veel hadden. Later spraken we af niet altijd zomaar de rekening op te pakken. We merkten dat als je dat doet, je de minst leuke mensen overhoudt. Echte vrienden voelen zich bezwaard als je dat doet."

Meer bijdragen dan vrienden

Wel vinden Cornelia en haar man het vanzelfsprekend om meer bij te dragen als vrienden minder te besteden hebben: "We zijn met vrienden op vakantie gegaan en in plaats van alles voor hen te betalen, betaalden wij bijvoorbeeld de veerboot voor een groot deel en lieten we hen 50 euro bijdragen. Anders voelden zij zich er niet goed bij."

“Als je door bijvoorbeeld een zakelijk succes ineens meer te besteden hebt, dan wijzigt jouw positie in je vriendengroep” Anne Abbenes, financieel psycholoog

"Als je door bijvoorbeeld verkoop van een onderneming of zakelijk succes ineens meer te besteden hebt, dan wijzigt jouw positie in je vriendengroep en je financiële comfortzone", weet financieel psycholoog Anne Abbenes. "Om van dit onbehaaglijke gevoel af te komen, kun je je verplicht voelen om voor de groep te zorgen."

Abbenes: "Aan de andere kant zijn er vage kennissen die er juist vanuit gaan dat je alles betaalt. Ook dat roept een rotgevoel op. Op praten over geld rust nog altijd een taboe. Dit en de aversie tegen rijken zit diep geworteld. In onze cultuur en geschiedenis wordt rijkdom gekoppeld aan onrecht. Mensen met geld zouden slecht zijn, egoïstisch en niet sociaal."

Echte vrienden vragen nooit om iets

Ook Pim de Reus (46) verdiende zelf zijn vermogen, met een reclamebureau dat hij zeven jaar geleden verkocht. Al snel nadat hij 'binnen' was, veranderde zijn sociale kring: "Opeens zag ik wie er met mij omging voor het geld en wie niet. Gelukkig bleven er genoeg echte vrienden over. Dat zijn de mensen die nooit om iets vragen. Als ze jarig zijn of wanneer we samen een avond uitgaan, leg ik ze in de watten."

Zijn er ook mensen om wie Pim geeft maar die toch kijken of ze wat van hem los kunnen krijgen? "Een vriendin die woningzoekende is en weet dat ik diverse huizen bezit als investering, blijft om de zoveel tijd vragen of er niet iets vrijkomt. Ik weet dat zij de huren die ik vraag onmogelijk kan betalen. Ze houdt niet op, ook niet als ik haar duidelijk maak dat ik, sinds ik kinderen heb, mijn geld beschouw als dat van hen en ik geen risico's neem met hun financiële toekomst. Inmiddels zoek ik geen contact meer op."

“Door de vriendschap centraal te zetten, zal het gesprek makkelijker gaan.” Anne Abbenes, financieel psycholoog

Abbenes: "Gesprekken worden dan vaak vermeden uit angst om als gierige geldwolf te worden gezien. Toch zal het nare gevoel verdwijnen als je het gesprek aangaat. Laat in de eerste plaats weten dat je de vriendschap met de ander belangrijk vindt en vertel daarna hoe je wel of niet financieel wilt bijdragen en wat de situatie voor jou betekent. Vraag ook hoe de ander dit ervaart. Door de vriendschap centraal te zetten, zal het gesprek makkelijker gaan."