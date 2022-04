De energieprijzen zijn onverminderd hoog en de overheid moedigt burgers aan om de thermosstaat thuis op 19 graden te zetten. Maar er zijn ook maatregelen vanuit de overheid om consumenten te compenseren voor de hoge rekening. Wanneer kom je hiervoor in aanmerking en hoe werkt dat? NU.nl zet de regelingen op een rijtje.

1. Energietoeslag voor lage inkomens

Voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum (1.250,19 euro voor een alleenstaande, 1.724,99 euro voor een stel) ligt een energietoeslag klaar van 800 euro. Deze energietoeslag wordt uitgekeerd door de gemeente waar je woont.

Krijg je een bijstands-, IOAW- of IOAZ-uitkering, dan krijg je het bedrag automatisch op je rekening gestort. Heb je geen uitkering maar wel een inkomen rond het sociaal minimum? Dan moet je zelf even aankloppen bij de gemeente. Vanaf half maart konden gemeenten beginnen met de uitkering hiervan.

Hoe hoog de uitkering precies is, is afhankelijk van de plek waar je woont. De gemeente Den Haag heeft bijvoorbeeld besloten de energietoeslag met 100 euro te verhogen en aan meer gezinnen uit te keren. Waar de meeste gezinnen 120 procent van het sociaal minimum hanteren, geeft Den Haag de toeslag aan huishouden die tot 130 procent van het sociaal minimum hebben.

Overigens trokken gemeenten vorige week aan de bel. Nieuwsuur berichtte toen dat er niet voldoende geld beschikbaar werd gesteld door het kabinet om alle huishoudens de energietoeslag te kunnen uitbetalen. Bij sommige gemeenten liep de uitkering daardoor spaak. De minister riep gemeenten toen op gewoon uit te betalen. Als zij merken "dat het niet past", gaf minister Carola Schouten (Armoedebestrijding) aan daarover met hen in gesprek te willen.

2. Verlaging energiebelasting voor alle huishoudens

Waar iedereen dit hele jaar wat aan heeft, is de verlaging van de energiebelasting op elektriciteit. Die wordt automatisch verrekend door de energieleverancier en geldt dit hele kalenderjaar. "Loopt je contract halverwege het jaar af, dan wordt het voor die maanden verrekend. En het tweede gedeelte bij de volgende afrekening. Bij gemiddeld gebruik scheelt dit ongeveer 40 euro per maand", aldus Joris Kerkhof, energie-expert bij vergelijkingssite Independer.

De overheid stelt op haar website dat de korting door de energieleverancier wordt verwerkt in het maandbedrag. "Is uw termijnbedrag in januari 2022 nog hetzelfde als in december 2021? Dan kan het zijn dat de korting niet is verwerkt. Is dit zo of weet u het niet zeker? Vraag dit dan na bij uw energieleverancier", valt te lezen op de website van de overheid.

3. Vanaf 1 juli gaat de btw op energie omlaag

Het btw-tarief op gas, elektriciteit en stadswarmte is op dit moment 21 procent, vanaf 1 juli gaat dit naar het lagere tarief van 9 procent. De overheid verwacht dat dit gemiddeld zo'n 140 euro per huishouden scheelt, dat komt neer op een lastenverlaging van zo'n 23 euro per maand. De verlaging van de btw geldt voor een half jaar, tot eind 2022.

4. 300 miljoen euro voor isolatiemaatregelen

In totaal 300 miljoen euro wordt door de overheid beschikbaar gesteld voor isolatiemaatregelen voor kwetsbare huishoudens. De overheid stelt dat "gemeenten dit geld mogen inzetten om kwetsbare huishoudens te helpen met energie besparen".

Hoe je daar aanspraak op kunt maken is nog onduidelijk. "Wacht niet af en onderneem zelf actie voordat budgetten of capaciteit van mensen en materialen niet meer voorhanden zijn en je achteraan aan moet sluiten", adviseert energie-expert Kerkhof.