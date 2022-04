Na twee jaar van nauwelijks reizen, lijkt iedereen weer in de vakantiestemming te zijn. Maar ook vakanties zijn duurder geworden. Hoe houd je het betaalbaar?

De torenhoge inflatie, dure benzine en gestegen kerosineprijzen hebben ook hun weerslag op vakanties en de reis erheen.

Toch weerhoudt dat ons er niet van om weer reizen te boeken: uit metingen van onderzoeksbureau Trends & Tourism aan het begin van dit jaar bleek dat maar liefst 70 procent van de Nederlanders van plan is deze zomer op vakantie te gaan. "Dat is behoorlijk meer dan in de afgelopen twee coronajaren en bijna het niveau van het topjaar 2019", vertelt Trends & Tourism-directeur Kees van der Most.

Maar hoe houd je het in deze dure tijd betaalbaar? Vliegen, met de trein of zelf rijden? Airbnb of hotel? In Nederland blijven of juist niet?

1. Zelf je reis samenstellen

Jan van der Borg, econoom en hoogleraar toerisme in Leuven en Venetië: "Een Airbnb of camping is op dit moment niet altijd goedkoper dan een hotel. Vliegen, rijden of treinen: al het vervoer is duurder geworden, en door de inflatie is op vakantie gaan in eigen land ook flink in prijs gestegen."

De crux zit hem volgens Van der Borg in het zelf samenstellen van je reispakket. "Je geeft een stukje zekerheid op, want bij een georganiseerde vakantie word je in noodgeval teruggevlogen. Maar als je zelf zoekt naar de goedkoopste vlucht, de goedkoopste huurauto en het goedkoopste verblijf en deze los boekt, ben je nu het voordeligst uit. Bovendien is de voorpret van het samenstellen van je eigen vakantie een deel van het vakantieplezier."

2. Laat de Route du Soleil links liggen

Dat het een stuk duurder is geworden om met de auto op vakantie te gaan, is duidelijk. Toch zijn er manieren om de prijs te drukken, weet Ruud Couwenhoven, schrijver van Frankrijk binnendoor, een reisboek over Nederlands favoriete vakantiebestemming. Door de autoroute te vermijden als hij naar Zuid-Frankrijk rijdt, bespaart Couwenhoven gemiddeld 55 liter brandstof, die hij bovendien 25 cent per liter goedkoper tankt als hij binnendoor rijdt.

“Ik bespaar ook de tol van 65 euro heen én terug. Bovendien is het goedkoper om gemiddeld 80 kilometer per uur te rijden in plaats van 130.” Ruud Couwenhoven, reisexpert

Couwenhoven: "Ik bespaar ook de tol van 65 euro heen én terug. Daarnaast is het goedkoper om gemiddeld 80 kilometer per uur te rijden in plaats van 130. Heen en terug bespaar je op deze manier zo'n 340 euro. Van dat geld kun je een leuk hotelletje of chambre d'hôte boeken of lekker uiteten gaan. En in plaats van dat je na de rit uitgeput aankomt op de bestemming, begint de vakantie vanaf het moment dat je het land inrijdt."

3. Een wandel- of fietsvakantie

Reisexpert Marcel Baltus denkt dat de huidige prijsstijging een mogelijke impuls kan zijn voor wandel- en fietsvakanties. "Je bent geld kwijt als je naar de bestemming moet vliegen, maar ben je er eenmaal, dan is de reis goedkoop. Er zijn weinig verlokkingen: je gaat niet naar dure musea, attractieparken of restaurants. Je loopt de hele dag door de natuur."

“Dat broodje dat je als lunch meeneemt en opeet op een bankje of in een veld, smaakt na al dat wandelen als een sterrenmaaltijd.” Marcel Baltus, reisexpert

Bovendien is het ontspannen, vindt Baltus. "Het is alsof je een gummetje door je hoofd haalt. Je vergeet de beslommeringen. Na drie dagen - dat is wetenschappelijk aangetoond - begin je het gelukshormoon serotonine aan te maken en krijg je een soort euforisch gevoel. En dat broodje dat je als lunch meeneemt en opeet op een bankje of in een veld, smaakt na al dat wandelen als een sterrenmaaltijd. Het is niet alleen een voordelige, maar ook een verslavende manier van vakantie vieren."