Het is weer tijd om belastingaangifte te doen. Sinds 1 maart kun je jouw aangifte invullen. Omdat het best ingewikkeld kan zijn, helpt NU.nl je op weg. Dit keer gaan we dieper in op: uitstel aanvragen.

Het is de bedoeling dat Nederlandse belastingplichtigen vóór 1 mei de aangifte inkomstenbelasting over 2021 indienen. Maar in sommige gevallen komt dat niet uit of is het niet haalbaar en kun je het uitstellen.

Wanneer mag je uitstel voor je belastingaangifte aanvragen?

"Het is belangrijk dat je vóór 1 mei uitstel aanvraagt, of je nu ondernemer of particulier bent", zegt fiscalist Jack Koning van administratiekantoor SFAA. "Ondernemers laten hun aangifte regelmatig door een kantoor doen, dus dat kantoor vraagt in dat geval voor hen uitstel aan. Kantoren maken hiervoor gebruik van de zogenoemde beconregeling. Deze ondernemers hebben de jaarcijfers over 2021 meestal nog niet afgerond en dan krijgen ze uitstel tot uiterlijk 1 mei 2023."

“Je kunt zonder opgave van reden uitstel aanvragen tot 1 september. Bijvoorbeeld als je geen tijd hebt, ziek bent of je documenten niet op orde hebt.” Jack Koning, fiscalist

Voor particulieren zit het anders. Je kunt als particulier zonder opgave van reden uitstel aanvragen tot 1 september. "Bijvoorbeeld als je geen tijd hebt, ziek bent of je documenten niet op orde hebt", zegt Koning. "Je kunt uitstel aanvragen via het online portaal van de Belastingdienst of via het uitstelformulier. Mocht het om een bijzondere reden ook niet lukken om voor 1 september aangifte te doen, dan kun je aanvullend uitstel aanvragen. Dan dien je een brief naar de Belastingdienst te sturen, en die beoordeelt dan of en hoelang je aanvullend uitstel krijgt."

Mogelijk moet je rente betalen bij uitstel

Toch raadt Koning aan om niet zomaar uitstel aan te vragen. "Als je geld terugkrijgt van de Belastingdienst, krijg je later je geld. Maar als je moet betalen, dan moet je vanaf juli rente over dat bedrag betalen. Dat geldt bijvoorbeeld voor zelfstandig ondernemers of voor mensen die in 2021 meerdere werkgevers hebben gehad. In sommige gevallen hebben die per saldo te weinig belasting afgedragen. Als je dan uitstel hebt aangevraagd, heb je een schuld omdat je te laat bent."

"De rente is 4 procent van je te betalen bedrag op jaarbasis. Dat gaat in de praktijk dus vaak niet om hoge bedragen, maar het is wel zonde van het geld. Uiteraard is die belastingrente ook niet aftrekbaar bij de inkomstenbelasting", zegt Koning.

Koning: "Als je geld ontvangt en het later ontvangen van belasting aan jezelf is te wijten, krijg je ook geen rente vergoed. Uitstel aanvragen levert je meestal dus niks op. Het kan wel handig zijn als je te maken hebt met overmacht. Als je uiteindelijk helemaal geen aangifte doet, maar wel uitgenodigd bent, krijg je een boete. Maar je zal eerst nog een herinnering en een aanmaning krijgen. Als je daar dan niet op reageert, krijg je een boete."