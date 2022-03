Nu we ons weer massaal buigen over onze belastingaangifte, zoeken we ons suf naar alle benodigde documenten. Hoe kun je je persoonlijke boekhouding strak en overzichtelijk houden? We geven vijf tips.

1. Creëer overzicht

Het klinkt als een inkoppertje, maar zonder overzicht te creëren en dit bij te houden, ben je al snel het boekhoudkundige spoor bijster. Lisa Verdegaal, budgetcoach in Amsterdam: "Maak een overzicht met aan de linkerkant je inkomsten en rechts je vaste lasten. Denk daarbij aan huur, energie, waterschapsbelasting, je vaste vervoerkosten, ziektekosten, verzekeringen en dergelijke. En dan is heel belangrijk om als vaste uitgave te hebben: sparen. Al is het maar 50 euro per maand: schrijf het op als kostenpost. Als je dan opeens voor een onverwachte uitgave komt te staan zoals een kapotte wasmachine, dan kun je het betalen. Daarnaast schrijf je je variabele lasten zoals je boodschappen, uitgaan, kleding en tuinartikelen op. Dat is de basis."

2. Open meteen je post

Verleidelijk om rekeningen voor je uit te schuiven? Ruim hier wekelijks tijd voor in, adviseert Verdegaal: "Minimaal één keer per week open je je post. Die rekeningen betaal je meteen. Laat het niet opstapelen en kom gelijk in actie. Het is handig een vast moment in de week te kiezen voor het openen en verwerken van de post."

“Een keer in de twee weken controleer je je afschrijvingen op je bankrekening. Check of er geen gekke dingen bij zitten.” Lisa Verdegaal, budgetcoach

3. Controleer je afschrijvingen

Het is handig om af en toe in de app of online je rekeningen langs te lopen, zegt Verdegaal. "Eén keer in de twee weken controleer je je afschrijvingen op je bankrekening. Check of er geen gekke dingen bij zitten." En laat zoveel mogelijk vaste lasten automatisch afschrijven, zegt ze. "Dan heb je er geen omkijken naar."

4. Bewaar alles in in een map

Om rondslingerende papieren te voorkomen zodat jij, als het moment van de belastingaangifte aanbreekt, de juiste papieren in één keer bij de hand hebt, koop je een map waarin je je gehele administratie stopt. Uiteraard kun je ook digitaal mapjes aanmaken, bijvoorbeeld in je mailbox, maar omdat bepaalde documenten nog steeds op papier binnenkomen, is een map toch wel handig. Verdegaal: "Ik gebruik voor mijn cliënten tien tabbladen in die map om alles in te delen. Ik merk dat veel mensen het prettig vinden om een fysieke map te hebben, online correspondentie uit te printen en in hun map te stoppen."

De tien tabbladen die Verdegaal aanraadt: Inkomen: je loonstrookje en je jaaroverzicht

Wonen: huurcontract, huurverhogingsbrieven of hypotheekgegevens

Gas, licht en energie

Verzekeringen

Telefoon

Gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting

Kinderen (als je die hebt)

Toeslagen

Belastingen

Schulden

5. Ingewikkelde administratie? Dan kan een boekhouder lonen

Ook als ondernemer kun je je eigen administratie blijven doen. Het is misschien bewerkelijker dan wanneer je in loondienst bent, maar nog steeds is het geen hogere wiskunde. Extra tijd kost het echter wel en niet iedereen vindt het leuk.

Gé Sletterink, KvK-adviseur Financiering & Geldzaken, denkt dan ook dat het de moeite waard is om een accountant of boekhouder te hebben. Sletterink: "Ze helpen je met het opzetten van je boekhouding, zijn op de hoogte van de laatste stand van zaken en adviseren je over wijzigingen die voor jou belangrijk kunnen zijn. Daardoor betaalt zo'n financiële adviseur zich meestal vanzelf terug."