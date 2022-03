Jongeren laten soms onnodig geld liggen. Zo weet niet iedere mbo-student dat het geld kan opleveren om belastingaangifte te doen als je een bijbaantje hebt en vraagt niet iedereen vanaf zijn achttiende zorgtoeslag aan. En dat terwijl mbo-studenten regelmatig tegen financiële problemen aanlopen.

Dat blijkt uit een onderzoek van het overheidsplatform Wijzer in geldzaken onder duizend mbo-studenten. Het is voor het eerst dat deze groep door het platform wordt gevraagd naar hun relatie met geldzaken. 13 procent van de ondervraagde studenten geeft zelf aan financiële problemen te hebben, 30 procent zegt klasgenoten te hebben die te maken hebben met financiële problemen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om betalingsachterstanden, schulden of leningen.

Het grootste gevaar voor jongeren is het ontbreken van overzicht en inzicht, weet Joost de Bree van Wijzer in geldzaken. "Daarnaast zijn er veel verleidingen voor jongeren, zoals kopen op afbetaling. Dat zijn ook aankopen die je binnen dertig dagen moet betalen, maar waar mensen dan in sommige gevallen uiteindelijk toch het geld niet voor hebben", legt hij uit. 60 procent van de ondervraagde mbo-studenten koopt weleens op afbetaling. 34 procent daarvan doet dat omdat ze op het moment van bestellen het geld niet hebben.

“Online gokken is een verleiding waar jongeren van in de schulden kunnen raken.” Joost de Bree, Wijzer in geldzaken

Ook het verkeerd inschatten van risico's kan leiden tot problemen. "Bijvoorbeeld met online beleggen en handelen in crypto. Ook online gokken is een verleiding waar jongeren van in de schulden kunnen raken", zegt De Bree. Uit het onderzoek blijkt dat 14 procent van de ondervraagde studenten investeert in cryptovaluta. De meerderheid (51 procent) doet dat om meer vermogen op de bouwen, een deel doet dat ook vanwege de spanning (40 procent) of om een gokje te wagen (29 procent).

Belastingaangifte doen en zorgtoeslag aanvragen

"We weten uit ervaring dat jongeren gevoelig zijn voor online gokken. Dat lijkt heel onschuldig, mooi en winstgevend, maar in heel veel gevallen is het dat niet", zegt Frederieke Kokol van Geldfit, een hulplijn voor mensen met geldvragen. Deze week wordt er vanuit Geldfit een platform speciaal voor jongeren gelanceerd. Naast bellen kunnen jongeren ook (anoniem) chatten en hun financiële vragen stellen. "Deze doelgroep verdient aandacht", zegt Kokol.

“Betalingsachterstanden kunnen jongeren misschien wel inlopen door belastingaangifte te doen.” Frederieke Kokol, Geldfit

Er is namelijk veel onwetendheid over verschillende regels en jongeren weten vaak niet waar ze precies recht op hebben, vertelt Kokol. Veel jongeren laten geld liggen omdat ze geen belastingaangifte doen of geen zorgtoeslag aanvragen. Uit het onderzoek van Wijzer in geldzaken komen soortgelijke cijfers naar voren: 42 procent zegt geen belastingaangifte te doen, onder andere omdat ze daar het nut niet van inzien. 10 procent heeft geen zorgtoeslag aangevraagd, waar je vanaf je achttiende recht op hebt.

"Dat is echt heel zonde", zegt Kokol. "Betalingsachterstanden kunnen jongeren misschien wel inlopen door belastingaangifte te doen. Dat ze ook bij een bijbaantje geld kunnen terugkrijgen, is kennis die vaak ontbreekt." Ook adviseert Kokol jongeren om spaargeld opzij te zetten. "Al is het maar een tientje. Op jaarbasis is het dan misschien genoeg om een onverwachte rekening te kunnen betalen en te voorkomen dat je in de schulden raakt."