Het is weer tijd om belastingaangifte te doen. Sinds 1 maart kun je de aangifte invullen. Omdat het soms best ingewikkeld kan zijn, helpt NU.nl je op weg. Vandaag: aftrekposten bij het kopen van een huis.

Heb je het afgelopen jaar een huis gekocht? Dan heb je waarschijnlijk behoorlijk wat geld uitgegeven om die aankoop vast te leggen: een hypotheekakte bij de notaris, de kosten van de hypotheekadviseur, de notariskosten voor de koopakte en er heeft ook nog een taxatie plaatsgevonden. Al deze kosten kun je aftrekken van je belastbaar inkomen. En dat kan best wat geld opleveren.

“Mensen die in loondienst werken, missen vaak één of meerdere aftrekposten.” Jan Koster, belastingadviseur

Boekhouder Jan Koster van JKboekhouding: "Wat je vaak ziet, is dat mensen die een accountant of een boekhouder hebben, zich bewust zijn van deze aftrekposten. Maar mensen die in loondienst werken, missen vaak één of meerdere aftrekposten. Dan vergeten ze bijvoorbeeld de kosten van de taxatie op te geven bij de belastingaangifte. Of andersom: de kosten koper worden ingevuld, terwijl dat juist weer niet mag."

Dit zijn de posten die je kunt opvoeren

Maar welke kosten kun je nu precies aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting?

De kosten van een hypotheekadviseur . "Als je geld uitgeeft aan een hypotheekadviseur of een bemiddelaar, zoals een vergelijkingssite als Independer of adviseurskosten van een bank zelf, kun je deze kosten aftrekken van de je belastingaangifte", legt Koster uit.

. "Als je geld uitgeeft aan een hypotheekadviseur of een bemiddelaar, zoals een vergelijkingssite als Independer of adviseurskosten van een bank zelf, kun je deze kosten aftrekken van de je belastingaangifte", legt Koster uit. Voor het krijgen van een hypotheek, is er altijd een taxatie van de woning vereist. Deze kosten, meestal zo'n 300 tot 600 euro, zijn aftrekbaar.

vereist. Deze kosten, meestal zo'n 300 tot 600 euro, zijn aftrekbaar. De notariskosten voor de hypotheekakte . Koster: "Dat kan flink oplopen, een akte bij de notaris kost zo'n 800 euro."

. Koster: "Dat kan flink oplopen, een akte bij de notaris kost zo'n 800 euro." Koop je een huis met Nationale Hypotheek Garantie ? De kosten die je maakt voor het aanvragen daarvan zijn ook aftrekbaar.

? De kosten die je maakt voor het aanvragen daarvan zijn ook aftrekbaar. Daarnaast zijn er nog een aantal zaken die minder vaak voorkomen, maar wel aftrekbaar zijn: eventuele kadastrale rechten voor de hypotheekrente, mogelijke boeterente en bouwrente. "In dat laatste geval gaat het om de bouwrente die je hebt betaalt na het tekenen van het voorlopige koopcontract en voor het tekenen van de hypotheekakte. Dat kom ik niet vaak tegen", zegt Koster. Ook de notaris- en adviseurskosten voor een bouwdepot zijn aftrekbaar.

Hoeveel scheelt het?

"Alles bij elkaar opgeteld kom je zo op een bedrag van 4000 tot 5000 euro", weet Koster uit ervaring. "Hoeveel dat precies oplevert onder aan de streep is afhankelijk van het belastingpercentage dat je betaalt en in welke belastingschijf je valt, maar in sommige gevallen kan het oplopen tot zo'n 2000 euro. Ik denk dat mensen vaak vooral de notariskosten over het hoofd zien.

“Je moet wel altijd bewijs hebben van de gemaakte kosten.” Jan Koster, belastingadviseur

Het loont dus om hier goed naar te kijken. Je vindt de optie onder het menu aftrekposten. "Je moet wel altijd bewijs hebben van de gemaakte kosten", zegt Koster. Bewaar facturen van de notaris en hypotheekadviseur dus goed. Als je een huis koopt, maak je vaak veel kosten. Voor veel mensen is het prettig om via de belastingaangifte wat geld terug te krijgen", zegt Koster.

Ook handig om te weten: makelaarskosten zijn niet aftrekbaar, staat op de site van De Belastingdienst, net als de overdrachtsbelasting en de kosten van de bankgarantie.