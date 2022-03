Sommigen houden het bij een bescheiden plantje in de vensterbank, anderen toveren hun woning het liefst om tot een jungle. En als je kind aan huis bent bij het tuincentrum, dan kan dat behoorlijk in de papieren lopen. In uitzonderlijke gevallen kost één stekje zelfs 1.000 euro. Hoe kan dat?

Haar huis is gevuld met zo'n 25 verschillende planten, waarvan een paar wel metershoog zijn. Voor de 37-jarige Serena Verbon uit Houten geldt: hoe groter de plant, hoe beter. "Ik ben vooral een groot fan van tropische planten en ga helemaal los met de juiste verzorging. Ik zorg voor voeding, de beste potgrond en de juiste licht- en luchtvochtigheid."

Bij elkaar opgeteld heeft Verbon voor duizenden euro's aan planten staan. Daar zitten ook een paar exclusieve exemplaren tussen, vertelt ze. "Mijn favoriet zijn grote Monsteras. De 'gewone' variant is voor een paar tientjes te verkrijgen. Maar ik heb bijvoorbeeld de bijzondere Monstera Thai Constellation, hier betaalde ik een paar honderd euro voor."

“Mijn kinderen hebben weleens blaadjes van een Monstera getrokken. Dan word ik behoorlijk boos.” Serena Verbon, heeft voor duizenden euro's aan planten

De exclusieve exemplaren hebben een mooi plekje in haar huis. "Elk nieuw blaadje voelt als een nieuw kindje. Dan kijk ik naar de gaten en de hoeveelheid wit op het blad. Dat zijn twee kenmerken die deze plant zo bijzonder maken. Vervolgens plaats ik dat op mijn sociale media."

Bang dat de planten doodgaan, is ze niet. "Wel let ik goed op mijn twee kleine kinderen. Zij hebben weleens blaadjes van een Monstera getrokken. Dan word ik behoorlijk boos."

Sanne Zwiers tussen van haar plantencollectie. Sanne Zwiers tussen van haar plantencollectie. Foto: Privéfoto Sanne Zwiers

Hype door sociale media

Ook Sanne Zwiers (28) uit Assen is gek op planten. Met ruim veertig stuks is haar huis een groen paradijs. Dat voor bepaalde soorten veel geld wordt neergelegd, snapt ze wel. "Het zijn zeldzame planten waarvan er niet veel zijn. Ze worden een hype door sociale media. Dat vertaalt zich in de hoge prijs."

Plantendeskundige Iris van Vliet, beter bekend als Mama Botanica, kijkt met een wisselend gevoel naar de hoge prijzen van planten. Volgens haar hebben vooral beginnende liefhebbers het gevoel dat ze een bepaalde soort moeten hebben "om erbij te horen".

“Cactussen en geraniums zijn net zo leuk en een stuk vriendelijker voor de portemonnee.” Iris van Vliet, plantendeskundige

"Ik ga dat tegen door in mijn posts extra aandacht aan normale planten als de cactus of een geranium te besteden. Die zijn net zo leuk en een stuk vriendelijker voor je portemonnee."

Ze adviseert mensen om klein te beginnen met betaalbare stekjes. "Als het je lukt die plant in leven te houden, kan je steeds een stapje verder gaan. Zo blijft het betaalbaar en is het ook niet zo erg als iets niet direct lukt."

Prijs planten bepaald door zeldzaamheid

Mathilde Simons van Hortus botanicus in Leiden legt uit hoe het komt dat aan sommige planten een pittig prijskaartje hangt. "Die prijs wordt bepaald door de zeldzaamheid. Het gaat over exemplaren die wij 'freaks of nature' noemen, ook wel een foutje."

Simons vervolgt: "Hoe ze eruitzien, met bepaalde stippen, vlekken, gaten of kleuren, is een toevallig iets. Negen van de tien keer zien ze er niet zo uit. Het is dus moeilijk om planten op die manier te kweken. Het duurt jaren voordat ze klaar zijn om verkocht te worden. Hierdoor zijn er dus weinig van en die schaarste resulteert in een hoge prijs."

“Als je vroeger een tulp in je bezit had, was je rijk en had je veel aanzien.” Mathilde Simons, Hortus botanicus in Leiden

Het najagen van exclusieve planten is volgens haar niet nieuw. "Kijk naar de tulpenmanie van een paar honderd jaar geleden. Als je een tulp in je bezit had, was je rijk en had je veel aanzien." Toch zullen de prijzen van de bijzondere soorten volgens Simons weer zakken. "De Philodendron Pink Princess was vorig jaar nog 150 euro per stekje. Inmiddels is er veel gekweekt en betaal je nog maar 25 euro. Dan is de trend eigenlijk weer voorbij."