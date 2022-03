Dure boodschappen, de energieprijzen door het dak: voor velen zijn het financieel uitdagende tijden. Bespaarders geven vijf minder voor de hand liggende tips om toch geld over te houden.

1. Kijk nog eens naar je hypotheek

Heb je een hypotheek? Check dan of de waarde van je woning hoger is dan het hypotheekbedrag. Zeker als je onder de oude normen je hypotheek hebt afgesloten. Claudia Vesters deed het. Ze legt uit: "Meestal was je hypotheekbedrag toen hoger dan de aankoopprijs. Is je huis nu meer waard, dus je hypotheek lager dan de woningwaarde, dan heb je een grote kans dat de bank je hypotheekrente verlaagt. In ons geval scheelt het 320 euro per maand." Sommige banken passen het automatisch aan, maar bij sommige moet je er zelf om vragen. Dus altijd handig om te checken hoe het bij jouw bank zit.

“Een eigen moestuin heeft slechts één harde eis: zes uur zonlicht per dag.” Jelle Medema van Makkelijke Moestuin.

2. Een moestuin beginnen

Volgens Jelle Medema van Makkelijke Moestuin - een website waarop kennis gedeeld wordt over moestuinen en zaden - kun je met het kweken van je eigen eten behoorlijk wat geld besparen. Hij rekende uit dat een bak van 120 bij 120 centimeter per jaar al rond de 200 euro aan biologisch eten oplevert. "Een eigen moestuin heeft slechts één harde eis: zes uur zonlicht per dag. Verder heb je niet veel nodig. Je hoeft niet eens een tuin te hebben: ook op een dakterras of balkon kun jij je eigen groenten en kruiden kweken", aldus Medema.

3. Controleer je kassabon

Of het nu komt doordat supermarkten de schapprijzen niet aanpassen, doordat aanbiedingen nog niet in de kassa staan of doordat de caissière een product verkeerd aanslaat: het totaalbedrag wat jij voor je boodschappen neertelt, klopt lang niet altijd. En door je kassabon goed te controleren, ben jij geen dief van je eigen portemonnee. Marieke Immers deed het nooit, maar toen zij hoorde dat het veel kan schelen, probeerde ze het: "Meteen de eerste keer dat ik het checkte, kreeg ik bij Albert Heijn 9,44 euro terug omdat ze een fout hadden gemaakt met een bonusaanbieding. Ik controleer nu al mijn bonnen en bespaar zo maandelijks gemiddeld 25 euro!"

“Als ik in de wintermaanden één dag op visite ga, bespaar ik wel 15 tot 20 euro.” Joris Kerkhof, energie-expert Independer.

4. Een app om je verbruik in de gaten te houden

Dikke trui aan, de thermosstaat een graadje lager, timen hoe lang je doucht: de meeste energiebesparende tips kennen we wel. Joris Kerkhof, energiedeskundige van Independer: "Maar er is nog iets belangrijker dan de tips: als je niet weet wat je verbruikt, dan kun je onmogelijk serieus besparen. Dus mijn bespaartip: neem een verbruiksmanager-app. Deze app geeft je een nauwkeurig overzicht van je dagelijkse verbruik van gas en stroom."

Dat dit weinig gebeurt, baseert Kerkhof op onderzoek van Motivaction uit 2020. Daaruit bleek dat 80 tot 90 procent van de Nederlandse huishoudens wel een slimme meter in huis heeft en 20 procent van de mensen weleens gehoord heeft van een verbruiksmanager-app, maar dat het gros hier helemaal niets mee deed. Wat hem zelf het meest opviel toen hij er een ging gebruiken? "Dat als ik in de wintermaanden één dag op visite ging, ik wel 15 tot 20 euro bespaarde!"

5. Nooit meer naar de winkels

Sinds de coronapandemie heeft Josephine Burger het online winkelen ontdekt en kwam er zo achter dat ze daarmee tientallen euro's per maand bespaart. "Ik bestel al mijn boodschappen online. Niet alleen zie je van tevoren hoeveel je uit gaat geven: je ontsnapt aan de verleiding om toch nog iets extra's in je winkelmandje te gooien of even de notenbar naast de supermarkt in te lopen." In plaats van minimaal 100 euro per week, is zij nu 75 euro kwijt. Ook drogisterijspullen koopt ze online: "Bij de online drogist is bijvoorbeeld 3 kilo wasmiddel van Neutral geen 15,99 maar 7,23. Koop je er 2 of 3, dan betaal je ook geen verzendkosten."