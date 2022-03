Het is weer tijd om belastingaangifte te doen. Sinds 1 maart kun je de aangifte invullen. Omdat het soms best ingewikkeld kan zijn, helpt NU.nl je op weg. Vandaag: donaties aan goede doelen.

Heb je het afgelopen jaar geld gedoneerd aan een goed doel? Dan levert dat je in sommige gevallen belastingvoordeel op. Schenkingen aan goede doelen of verenigingen kun je namelijk aftrekken van je belastbare inkomen. "Er zijn twee soorten giften die je kunt opgeven", vertelt Tosca Voogd van De Belastingbespaarders. "Eenmalige giften en periodieke giften."

Minimale donatie: 60 euro

Heb je vorig jaar geld eenmalig gedoneerd aan een goed doel? Dan is dat aftrekbaar, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo moet de gift meer zijn dan het zogenaamde drempelbedrag. "Dat is 1 procent van je drempelinkomen (het totaal van inkomsten en aftrekposten op je aangifte) en minimaal 60 euro. Stel, je verdient op jaarbasis 30.000 euro, dan is alleen het bedrag boven die 300 euro aftrekbaar", aldus Voogd.

Dat drempelinkomen wordt door het aangifteprogramma tijdens het invullen berekend. Er geldt ook een maximum: je mag niet meer dan 10 procent van het drempelinkomen doneren.

“Het is handig om voor een donatie te checken of het goede doel op de lijst staat.” Tosca Voogd van De Belastingbespaarders

Daarnaast moet de gift vrijwillig zijn, je mag je er dus niets voor terugkrijgen. Ook moet het goede doel een ANBI-status hebben. Dat zijn goede doelen die zijn gekenmerkt als 'algemeen nut beogende instelling'. De Belastingdienst heeft een lijst met doelen op haar website staan. "Het is handig om voor een donatie te checken of het goede doel op de lijst staat", zegt Voogd.

Een ANBI-status staat overigens los van het keurmerk dat goede-doelen-organisaties hanteren voor kwaliteit; het zogenaamde CBF-keurmerk. De ANBI-status gaat alleen over de fiscale aftrekbaarheid. Doneer je aan een culturele instelling zoals een museum? Dan mag je je het bedrag met 25 procent verhogen. "Dat is om donaties aan culturele instellingen te stimuleren", vertelt Voogd.

Periodieke giften volledig aftrekbaar

Ga je voor een langere tijd doneren, dan kun je giften aan verenigingen of goede doelen altijd aftrekken. De drempelwaarde geldt hiervoor niet, vertelt Voogd. "Periodieke giften mogen volledig worden afgetrokken, mits je minimaal vijf jaar hetzelfde bedrag doneert en dat in een overeenkomst is vastgelegd." Zo'n overeenkomst kan door de vereniging of de notaris worden opgesteld.

“Het is iets dat je snel kunt vergeten bij het doen van je belastingaangifte.” Tosca Voogd van De Belastingbespaarders

Of het veel geld oplevert bij je belastingaangifte, is afhankelijk van je inkomen en de hoogte van de donatie. "Als je hierdoor net in een andere schijf valt, kan het best schelen", legt Voogd uit. "Maar het is per situatie verschillend." Wel denkt ze dat het vaak over het hoofd wordt gezien bij het doen van de aangifte. "Het is iets dat je snel kunt vergeten."

Ook goed om te weten: donaties met contant geld zijn sinds 2021 niet meer aftrekbaar.