Je hoopt online een nieuwe liefde te vinden, maar dan blijkt dat de persoon op wie je verliefd bent geworden een oplichter is. Je blijft achter met een geplunderde bankrekening en een gebroken hart. Hoe herken je datingfraude en hoe kun je jezelf beschermen?

In de recente Netflix-documentaire The Tinder Swindler zien we hoe vrouwen voor duizenden euro's worden opgelicht door hun nieuwe liefde Simon Leviev. Ze ontmoeten hem via Tinder, waar hij zich voordoet als jetsetter. Hij neemt ze mee naar chique hotels en palmt ze in met dure cadeaus. Hiermee wint hij hun vertrouwen en krijgt hij ze zover om hoge bedragen aan hem uit te lenen, die ze vervolgens nooit meer terugzien.

Voor meer geld opgelicht

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet dat het aantal meldingen over datingfraude het afgelopen half jaar flink toeneemt. Ze krijgen bijna elke dag wel een melding, laat een woordvoerder van AFM weten.

Vorig jaar werden slachtoffers van datingfraude in ons land voor ruim 7 miljoen euro opgelicht, blijkt uit cijfers van de Fraudehelpdesk. Een verdubbeling van een jaar eerder. Opvallend is dat het aantal financieel gedupeerden vorig jaar iets afnam: in 2021 waren het er 231 ten opzichte van 264 in het jaar ervoor. Maar het gemiddelde bedrag per opgelicht persoon is gestegen naar 30.000 euro.

“Oplichters gaan steeds professioneler te werk. Bijvoorbeeld door niet meer zelf om geld te vragen, maar iemand te verleiden te gaan 'beleggen'.” Tanya Wijngaarde, Fraudehelpdesk.

Woordvoerder Tanya Wijngaarde kan geen directe verklaring voor de stijging geven. "Daar moeten we nog onderzoek naar doen, maar we zien wel dat oplichters steeds geraffineerder en professioneler te werk gaan. Bijvoorbeeld door niet meer zelf om geld te vragen, maar iemand te verleiden te gaan 'beleggen'. Waarbij dan de hele website rond het beleggingsproduct nep is. Dat zou kunnen verklaren waarom het bedrag hoger is geworden."

Gebruikmaken van kwetsbaarheid

De 48-jarige Saskia kwam er vorig jaar op tijd achter dat iemand haar probeerde op te lichten. Vanwege schaamte wil ze alleen met een andere naam genoemd worden. Saskia ontmoette de 36-jarige 'Andrew' via Tinder. "Hij was superlief en geïnteresseerd. Ik voelde me goed bij hem." Na weken van iedere dag contact had hij geld nodig van haar. "In totaal 10.000 euro. Ik was de enige die hem kon helpen."

“Uiteindelijk is hij heel boos geworden en ik heb nooit meer iets van hem gehoord.” Saskia (48) was bijna het slachtoffer van datingfraude.

Door ervaringen uit het verleden bleef ze op haar hoede. "Ik gaf aan het geld niet te hebben. Ik heb hem toen een tijdje aan het lijntje gehouden, om te kijken of hij mij echt leuk vond of uit was op mijn geld. Hij bleef vragen om het geld, maar ik bleef ook weigeren. Uiteindelijk is hij heel boos geworden en heb ik nooit meer iets van hem gehoord."

Hoewel Saskia haar oplichter op tijd heeft ontmaskerd, bleef ze met liefdesverdriet achter. "Ik ben geen geld kwijtgeraakt, maar voelde me nog steeds heel rot. Je mist iemand die eigenlijk niet bestond." Het is volgens haar makkelijk om opgelicht te worden. "Oplichters maken gebruik van je kwetsbaarheid, ze spelen in op je emoties."

Het kan iedereen overkomen

Volgens Tanya Wijngaarde van de Fraudehelpdesk is het belangrijk om aandacht te schenken aan deze vorm van fraude, omdat er een grote emotionele impact is. "Slachtoffers zijn weken, maanden en soms zelf jaren voor de gek gehouden. Ze hebben allemaal persoonlijke informatie gedeeld. Daar komen allemaal gevoelens bij kijken."

“We zien dat gedupeerden niet alleen met financiële schulden, maar ook met psychische klachten achterblijven.” Tanya Wijngaarde, Fraudehelpdesk.

"De gedupeerde heeft vaak op een roze wolk geleefd", aldus Wijngaarde. "Ze denken echt een nieuwe liefde gevonden te hebben. Als dat niet zo blijkt te zijn, is de schaamte groot. We zien dat gedupeerden niet alleen met financiële schulden, maar ook met psychische klachten achterblijven."

Ook volgens Wijngaarde is het een misvatting om te denken dat je zelf niet opgelicht kunt worden. "Het kan echt iedereen overkomen, zowel mannen als vrouwen. We zijn als mensen goed van vertrouwen en gaan vaak uit van het positieve."

Vijf tips om jezelf te beschermen tegen online datingfraudeurs Houd altijd rekening met de risico's van online daten. Online kan iedereen zich voordoen als een ander, dus is er mogelijkheid dat je te maken hebt met een fraudeur.

Wees alert wanneer je online dating partner je al snel overspoelt met liefdesverklaringen.

Controleer de informatie die je krijgt. Zoek een afbeelding op Google om te controleren of de toegestuurde foto's nog ergens anders op het internet voorkomen.

Maak nooit geld over naar iemand die je nooit in levenden lijve hebt ontmoet. Deel daarbij ook geen rekeninggegevens of kopieën van persoonlijke documenten.

Praat met je omgeving over je online date. Iemand in jouw omgeving kan sneller alarmbellen horen rinkelen bij bepaalde zaken.