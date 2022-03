Investeren in goud en zilver is van alle tijden. Zeker in het geval van oorlog neemt de populariteit ervan enorm toe. Dat is ook nu, met de Russische inval in Oekraïne, het geval. Hoe waardevast is goud en zilver? En is het verstandig om hierin te investeren?

Om met de eerste vraag te beginnen: "Ik kan niet zeggen of investeren in goud of zilver verstandig is of niet", zegt Teeuwe Mevissen, researcher en onderzoeker bij Rabobank. "Maar mensen die denken dat beleggen in edelmetalen veilig is omdat de prijs van goud en zilver stabiel is, hebben het mis. De prijzen kunnen flink fluctueren."

Bij wisselkantoor Holland Gold is het drukker dan ooit, vertelt accountmanager Nic Laan. Zeker in tijden van oorlog stijgt de belangstelling in goud en zilver. "Vroeger werd het gebruikt als ruilmiddel. Nu kunnen mensen uit Rusland geen geld meer opnemen, maar blijft goud en zilver geld waard. Je hoeft niet eens veel te hebben, maar een beetje als noodpotje is prettig."

Ook Mevissen ziet de invloed van de oorlog. "Goud doet het goed in hoge mate van onzekerheid. Het is een veilige haven."

“Als je het geld niet nodig hebt, zou ik het lekker laten liggen.” Nic Laan, accountmanager Holland Gold

Maar hoe zit het met de waarde van de edelmetalen? Mevissen: "Op dit moment is 1 troyounce goud (omgerekend 31,10 gram, red.) zo'n 2.000 dollar waard, en 1 troyounce zilver zo'n 26 dollar."

Dat kan interessant zijn als je zelf sieraden hebt die nu liggen te verstoffen. "Als je het geld niet nodig hebt, zou ik het lekker laten liggen", aldus Laan. Mevissen: "Als je op dit moment een lege koelkast hebt, kun je beter een gouden ketting verkopen dan honger lijden. Maar waarom zou je het verkopen als je een dikke spaarrekening hebt?"

Beleggen in goud en zilver

Jochem, die in verband met veiligheidsoverwegingen niet met zijn achternaam genoemd wil worden, kreeg vier jaar geleden een nieuwe baan waardoor hij meer ging verdienen. Hij besloot te investeren in goud en zilver.

"Ik had ineens een bak spaargeld", vertelt hij. "Ik kon het wel op een spaarrekening zetten, maar rente zou ik niet krijgen en ik ben niet de grootste fan van banken."

“Ik ben in ieder geval niet van plan om het te verkopen. Ik zie het als een soort pensioen.” Jochem, investeert in goud en zilver

Dus ging hij op onderzoek en besloot hij zijn geld voor een deel te beleggen in goud en zilver. "Ik heb inmiddels 60 ounce zilver en 5 ounce goud. Misschien koop ik er nog wel wat bij. Ik ben in ieder geval niet van plan om het te verkopen. Ik zie het als een soort pensioen. Mocht ik ooit een huis kopen, dan gebruik ik het misschien wel daarvoor. Net hoe het uitkomt."

Lees je goed in voordat je gaat investeren

Wil je zelf gaan investeren, dan is het zaak je goed in te lezen. "Het is niet zonder risico", aldus Mevissen. "Het kan handig zijn als extra spreiding in je beleggingsportefeuille. Realiseer je dat je over baren van fysiek zilver 21 procent btw betaalt, maar over munten niet. De canadian maple leaf en de silver eagle zijn de bekendste munten, die wegen allebei exact een troyounce."

Ook Jochem heeft nog een tip: "De goudenmuntenbusiness overlapt die van de verzamelaars. De munten waar verzamelaars waarde aan hechten, zijn soms wel drie keer zo duur. Kies daarom voor het goedkoopste zilver en het goedkoopste goud. Kies voor munten die in oplages van miljoenen zijn gemaakt en geen verzamelwaarde hebben."