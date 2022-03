Het is weer tijd om belastingaangifte te doen. Sinds 1 maart kun je jouw aangifte invullen. Omdat het soms best ingewikkeld kan zijn, helpt NU.nl je op weg. Vandaag: studiekosten.

Heb je in 2021 een studie gedaan, vergeet dan niet om deze op te geven in de aangifte inkomstenbelasting. Studiekosten uit 2021 tellen namelijk mee als aftrekpost. "Daardoor kan het zomaar zo zijn dat je geld terugkrijgt van de Belastingdienst", zegt financieel planner Nihal Vogels.

Maar wat zijn de voorwaarden voor het opgeven van studiekosten? Allereerst is het belangrijk om te weten dat studenten hun studiekosten niet kunnen opgeven bij de Belastingdienst.

"Heb je een studiefinanciering, volg je een leertraject via werk of is je opleiding gefinancierd door je werkgever, dan mag je de kosten niet opgeven. Heb je zelf een studie bekostigd om bijvoorbeeld je werk te verbeteren en meer diepgang te creëren, of omdat je wil uitzoeken of je wil veranderen van werk, dan kun je de studiekosten opgeven bij de aftrekposten."

Welke studiekosten mag je opgeven?

In de belastingaangifte van 2021 kom je de studiekosten tegen onder het kopje 'aftrekposten'. "Daar kun je jouw studiekosten specificeren", zegt Vogels. "Je mag collegegeld, examengeld, kosten van boeken die op je lijst staan en software die je moet aanschaffen opgeven."

"De drempel is 250 euro. Heb je dus 1.000 euro aan kosten gemaakt, dan telt in de aangifte uiteindelijk 750 euro mee. Het maximum is 15.000 euro per jaar. Maar let wel: wil je bijvoorbeeld aan Cambridge University in Engeland gaan studeren, dan tellen zaken als huisvesting, reiskosten en levensonderhoud natuurlijk niet mee. Het gaat puur om de door jou gemaakte studiekosten."

“Uiteindelijk moet je studie wel een doel hebben. Als het een hobby is, dan mag je het niet opgeven.” Nihal Vogels, financieel planner

Twijfel je, dan adviseert Vogels om op het i-teken in de aangiftemodule te klikken. "De Belastingdienst geeft daar namelijk al voorbeelden van zaken die je mag opgegeven. Uiteindelijk moet je studie wel een doel hebben. Als het een hobby is, dan mag je het niet opgeven. Als je aangifte wordt gecontroleerd, moet je wel aan de inspecteur kunnen uitleggen dat de studie werkgerelateerd was."

Vanaf 2022 is er een STAP-budget

De aangifte over 2021 is de laatste waarin je de studiekosten kunt opgeven bij de Belastingdienst. Vanaf 2022 is er een nieuwe regeling voor studiekosten. De overheid heeft namelijk een STAP-budget beschikbaar gesteld, waardoor mensen jaarlijks tot 1.000 euro aan budget voor een studie kunnen aanvragen bij het UWV.

Vanaf 1 maart was het budget aan te vragen, maar het UWV kreeg te maken met enorm veel reacties. Binnen een paar dagen was het budget voor de eerste periode van dit jaar al op. Het totale budget voor 2022 bedraagt 160 miljoen euro.

Vogels: "De regeling is bedoeld om mensen te stimuleren eerder een opleiding te gaan doen. Om het mooi te zeggen: zodat ze meer werkgeluk kunnen creëren. De achterliggende gedachte is natuurlijk ook dat mensen eerder voor een carrièreswitch gaan als ze niet op hun plek zitten en dat de zorgkosten voor burn-outs zullen afnemen."

"Voor ondernemers verandert er overigens niets. Zij kunnen studiekosten nog altijd opgeven als zakelijke kosten."