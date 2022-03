Vrijwel elke winkel heeft er een: een klantenkaart waarmee jij volgens de desbetreffende winkel vele malen goedkoper uit bent dan iemand zonder kaart. Maar leveren klantenkaarten echt wat op? En wat gebeurt er met je gegevens?

"Heeft u een klantenkaart?" is een standaard vraag die menig caissière automatisch stelt wanneer je bij de kassa van een winkel afrekent. Naast dat het een manier is om klanten aan zich te binden, is het ook een manier om data te verzamelen, want neem je een kaart, dan wordt er om je gegevens gevraagd.

Volgens hoogleraar e-commerce Cor Molenaar verzamelen bedrijven je gegevens voor verschillende doeleinden. "Door te registreren wat je koopt, kunnen ze je met gerichte aanbiedingen benaderen of je op de hoogte houden."

"Ook kunnen ze zien welk type klant op welk moment welk soort producten koopt. Mannen of vrouwen? Oud of jong? En wie doet de boodschappen om 11 uur 's ochtends en wie om 6 uur 's avonds? Als je weet wie er in je winkel komt, kun je daarop inspelen."

Meerwaarde van een klantenkaart

Maar wat krijg je er als klant voor terug? Molenaar ziet de meerwaarde van een klantenkaart wel in. "Een simpele klantenkaart die enkel voor korting staat, vind ik achterhaald. Maar een kaart kan ook service bieden: rustig shoppen in de Bijenkorf op een koopavond voor klantenkaarthouders, een restaurant dat al weet aan welke tafel je wil zitten omdat je kaarthouder bent, een babyzaak die je precies de producten geeft die je op dat moment nodig hebt. Er is heel veel meer mogelijk dan alleen een kaart voor koopjesjagers."

“Mijn favoriete kaarten zijn van winkels waar ik vaak kom, dan kan het met kortingen lekker aantikken.” Sabine Samsom, blogt over persoonlijke financiën

Sabine Samsom blogt over persoonlijke financiën en is expert in geld besparen. Ze gebruikt veel klantenkaarten. Haar favoriete kaarten zijn van winkels waar ze vaak komt. "Dan kan het met kortingen lekker aantikken. Die van de HEMA is bijvoorbeeld goed, want daarmee kun je redelijk snel voor 5 euro korting of 10 procent korting sparen. Zeker als je iets duurders aanschaft, scheelt dat behoorlijk."

Een andere favoriet is de GAMMA-kaart, waarmee je per euro die je uitgeeft 1 punt ter waarde van een cent krijgt. Per 100 euro die je besteedt, krijg je dus 1 euro korting. "Als je gaat verbouwen en meerdere keren honderden euro's afrekent, kan dit bedrag flink oplopen", aldus Samson.

Dienstverlening voegt iets toe

Molenaar: "Servicekaarten die echt dienstverlening bieden, voegen iets toe. Kortingskaarten werken ook, maar men neemt die enkel om geen dief van de eigen portemonnee te zijn. Als je bijvoorbeeld lid bent van Albert Heijn biologisch, dan word je alleen op de hoogte gehouden van de aanbiedingen van biologische producten en van het nieuwe aanbod. Op zo'n moment maakt een kaart je leven makkelijker en heeft die echt een meerwaarde."

“Het gemak dient de mens en veel klantenkaarten hebben een gratis waarde die ik niet wil missen.” Sabine Samsom, blogt over persoonlijke financiën

Is het niet voordeliger om winkels af te lopen en naar de laagste prijs te zoeken, in plaats van naar een winkel blijven gaan omdat jij er toevallig een kortingskaart van hebt? Samsom: "Als je daar zin en tijd voor hebt, loont dat volgens mij meer dan een klantenkaart. Maar het gemak dient de mens en veel klantenkaarten hebben een gratis waarde die ik niet wil missen."