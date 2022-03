De internationale gasprijzen zijn door de oorlog in Oekraïne flink gestegen. Maak jij je zorgen of je energieleverancier de hoge prijzen nog wel kan ophoesten, of dat je leverancier failliet gaat? Zo zit het met de leveringszekerheid.

"Op dit moment zijn er geen zorgen", zegt Joyce Donat van de Consumentenbond. "Om en nabij 15 procent van ons gas komt uit Rusland. Het grootste deel daarvan is voor grootverbruikers, zoals industrie en bedrijven." Hoeveel procent van de Nederlandse huishoudens gas uit Rusland krijgt, is onbekend. Maar dat is ook niet zo van belang, zegt Donat. "De meeste energieleveranciers hebben gas ingekocht en de voorraden zijn nu op orde. De zomer komt eraan. Voorlopig zingen we het wel uit, ook zonder extra gas."

Omdat de gasprijzen al sinds vorig najaar flink omhoog zijn gegaan, controleert Autoriteit Consument & Markt (ACM) de leveringszekerheid dit jaar extra. Normaal gesproken gebeurt dat één keer per jaar (voordat de winter begint), maar begin februari kondigde al ACM aan dat deze in het voorjaar van 2022 een extra controle doet.

Als een leverancier niet kan aantonen dat deze genoeg geld heeft om gas in te kopen, dan kan de vergunning worden ingetrokken. Ook bij een faillissement gebeurt dat. Als consument hoef je je zelfs dan geen zorgen te maken over de verwarming en de warme douche: je gaat dan automatisch over naar een andere aanbieder. Financieel is dat vaak wel nadelig, zeker als je een vast contract had, omdat je dan de huidige tarieven gaat betalen. Die zijn nu flink hoger dan vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van Independer.

Contracten worden nauwelijks meer aangeboden

Naast de leveringszekerheid houdt ACM ook de prijzen in de gaten. "We houden toezicht op de redelijkheid van de tarieven. Worden er boven op de inkoopprijs geen onredelijke vergoedingen gevraagd? Leveranciers hebben een inkoopstrategie en moeten zorgen dat ze op een goede manier kopen en verkopen", zegt een woordvoerder. Met andere woorden: leveranciers mogen hun prijzen zelf betalen, maar ACM controleert of ze niet te veel geld vragen boven op de prijs die ze zelf betalen bij de inkoop.

Kun je in de tussentijd zelf nog wat doen om minder hoge kosten te hebben? Overstappen of een contract voor langere tijd vastzetten is op dit moment moeilijk. Bij vergelijkingssites is nauwelijks of geen aanbod van langdurige contracten. "Energieleveranciers weten ook niet waar ze aan toe zijn. Op een gegeven moment moeten ze energie inkopen, maar het is nu nog niet duidelijk tegen welke prijs. Als ze jaarcontracten aanbieden, moeten ze een prijs berekenen en dat is nu moeilijk", legt Donat uit.

“Het lichtpuntje is dat wij in Nederland niet zoveel gas uit Rusland halen dat we bang moeten zijn voor een tekort. De prijs is het probleem.” Joyce Donat, Consumentenbond

Bewuster omgaan met energie

Leveranciers bieden om die reden alleen variabele contracten. Variabele tarieven worden in principe twee keer per jaar gewijzigd, op 1 januari en 1 juli, maar leveranciers mogen dat vaker doen als de omstandigheden daarom vragen. Donat verwacht niet dat dat gaat gebeuren. "De voorraden zijn op orde, leveranciers hoeven nu niet duur in te kopen. Het lichtpuntje is dat wij in Nederland niet zoveel gas uit Rusland halen dat we bang moeten zijn voor een tekort. De prijs is het probleem."

Joris Kerkhof van vergelijkingssite Independer wil consumenten meegeven in de tussentijd nóg bewuster te worden van het gebruik. "We hebben natuurlijk mazzel gehad met de milde winter, maar als ik kijk naar mijn eigen verbruik, is dat met 100-150 kuub omlaaggegaan ten opzichte van een jaar eerder." Daar waren geen dure maatregelen voor nodig, maar vooral bewustzijn van het verbruik, zegt hij. "Deuren dicht, verwarming lager en minder lang douchen."