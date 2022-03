Beleggen in aandelen is bekend, maar er zijn ook andere vormen van beleggen. Die kunnen - mits je weet waar je op moet letten - best lucratief zijn, al neem je natuurlijk altijd risico's. In deze serie vertelt iemand over zijn of haar manier om geld te investeren. Deze keer: Jasper Lijfering, hij handelt in vintage horloges.

De waarde van de recentste parel van horlogehandelaar Jasper Lijfering gaat richting de 2 miljoen euro. "Een vintage Rolex Daytona. Nu is dit het populairste model, maar dat was in de jaren zeventig wel anders. Je moest hem, anders dan de meeste Rolex-modellen, nog met de hand opwinden. Ze raakten het model aan de straatstenen niet kwijt en probeerden veel variaties om ze aan het publiek te slijten", vertelt hij.

"Dit was een horloge met eenzelfde wijzerplaat als acteur Paul Newman droeg, in de kleuren van sigarettenmerk John Player Special met de modelnaam in het goud. Zeer ongebruikelijk op een gouden model." Er zijn maar vijf exemplaren van dit horloge bekend, weet Lijfering.

Nieuw kostte het horloge in de jaren zeventig een paar duizend gulden, tien jaar geleden misschien een half miljoen euro, nu bijna 2 miljoen euro. De smeltwaarde van het goud? "Misschien 5.000 euro", zegt de 29-jarige Lijfering, die met zijn bedrijf Amsterdam Vintage Watches al acht jaar in vintage horloges handelt.

De waarde van horloges

Maar heeft elk horloge waarde? Om te beginnen is het goed om te weten dat niet elk horloge iets waard is, zegt Lijfering. "Een flesje wijn van de supermarkt kan je jaren in de kast laten liggen in de hoop dat-ie meer waard wordt, maar dat heeft geen zin." Hetzelfde geldt voor horloges: de meeste nemen niet toe in waarde. Welke wel? Rolex, Cartier, Patek Philippe en Audemars Piguet zijn volgens Lijfering meestal goede investeringen.

En zelfs dan is niet elk horloge een flink bedrag waard, zegt hij. Dat heeft met een aantal dingen te maken: het aanbod is beperkt en er is veel meer vraag. Het kost veel tijd en kennis om ze te maken. Bovendien verdwijnen vintage horloges vaak in privécollecties.

Wat ook meetelt voor de waarde is het materiaal en of het horloge nog in originele staat is, dat wil zeggen: zijn bijvoorbeeld de wijzers of de wijzerplaat vervangen? En de historie en het verhaal zijn, zeker bij vintage horloges, belangrijk voor de waarde. "Vergelijk het met kunst", zegt Lijfering. "Als een doek van Rembrandt is, krijgt het waarde door zijn kennis en talent."

Verdubbeling in waarde

De horloges die het op dit moment goed doen, zijn de 'Royal Oak'-modellen van Audemars Piguet, vertelt Lijfering. "De waarde is gemiddeld genomen verdubbeld in twee jaar tijd. Een horloge van 20.000 werd 40.000 euro, 200.000 werd 400.000 euro. Dat komt door meerdere factoren. Er is op dit moment veel vraag naar deze exclusieve sporthorloges. Bovendien bestaat het model dit jaar vijftig jaar, waardoor het extra in de belangstelling staat."

Lijfering omschrijft zichzelf als handelaar, niet als belegger. Hij bewaart wel bepaalde sleepers, zoals hij dat noemt. "De markt is volgens mij nog niet wakker wat betreft bepaalde modellen. Die koop ik in en dan wacht ik tot het moment is dat ze waard zijn wat ik denk dat ze waard zijn. Ik weiger te verkopen voor minder." Lijfering: "Ik ben zelf een liefhebber. Als het in waarde stijgt, is het mooi meegenomen." Of hij de horloges ook draagt? "Ik ben wel een voorstander van het dragen van een horloge, ik vind het een investering in plezier."