Dinsdag is het Internationale Vrouwendag en wordt er extra stilgestaan bij de positie van de vrouw. Ook op het gebied van financiën lopen vrouwen nog altijd vaker tegen belemmeringen aan dan mannen, blijkt uit recent onderzoek.

Zo blijkt dat bijna driekwart van de vrouwen met een krappe beurs vindt dat banken hen onvoldoende kunnen helpen met het op orde krijgen van hun financiën. Dat terwijl 40 procent van de mannen in een vergelijkbare situatie vindt dat banken dit wél kunnen, blijkt uit recent onderzoek van ABN AMRO over inclusief bankieren. Daarnaast hebben 3,1 miljoen vrouwen een krappe beurs, tegenover 1,8 miljoen mannen.

Chantal Korteweg is directeur Inclusive Banking bij ABN AMRO en initieerde het onderzoek dat de bank samen met consultantbureaus McKinsey & Company en Better Future opstelde. Het viel haar op dat er in Nederland weinig aandacht voor gender binnen geldzaken is. "Het is juist belangrijk dat we transparant zijn over de belemmeringen die vrouwen ervaren op financieel gebied. Daarom hebben we het onderzoek uitgevoerd onder zowel vrouwen als mannen, zodat we beter kunnen inspelen op hun wensen."

"De situatie van vrouwen is anders", legt Korteweg uit. "Vrouwen werken vaker parttime en verlenen regelmatig mantelzorg. Hierdoor is hun inkomen automatisch lager." Daarbij laat het rapport zien dat vrouwen vaker een barrière tegenkomen als het aankomt op financiële kennis en ervaring. "Er is meer behoefte aan opleiding, training en uitleg."

“Je ziet dat de financiën van vrouwen vaak mislopen bij grote gebeurtenissen als scheiding of ernstige ziekte. Dit moet anders kunnen.” Esther-Mirjam Sent, hoogleraar economie Radboud Universiteit

Te weinig zelfstandigheid

Hoogleraar economie Esther-Mirjam Sent van de Radboud Universiteit vindt de uitkomst van het onderzoek zorgwekkend. "Het is wederom een bevestiging dat te weinig vrouwen economisch zelfstandig zijn." Volgens haar is het belangrijk dat vrouwen hun geldzaken op orde hebben. "Je ziet dat de financiën van vrouwen vaak mislopen bij grote gebeurtenissen als scheiding of ernstige ziekte. Dit moet anders kunnen."

Sent pleit voor een verandering op de arbeidsmarkt. "Willen we echt iets veranderen in de financiële onafhankelijkheid van vrouwen, dan zullen we de loonkloof aan moeten pakken en de kinderopvang gratis moeten maken. Dan loont het voor vrouwen, die vaker thuisblijven voor de kinderen, om ook aan het werk te gaan."

Ze wijst ook op diepgewortelde voordelen rondom vrouwen. "Er is een papadag, maar geen mamadag. Er is wel een excuustruus maar geen excuusguus. Dit soort overtuigen belemmeren de mogelijkheden van vrouwen." En dat is volgens de hoogleraar een gemiste kans. "Het is bekend dat beleggingsclubs met vrouwen het beter doen dan die met mannen. Vrouwelijke beleggers zijn wat terughoudender en doen minder transacties. En onder stress kunnen vrouwen risico beter inschatten. Gemengde teams leiden tot betere prestaties."

Leren budgetteren

Iemand die vanuit haar eigen ervaring vrouwen helpt met hun geldzaken, is de 36-jarige financieel coach Rita Brudet uit Amsterdam. "Jaren geleden raakte ik onverwachts in de schulden door fraude met mijn persoonsgegevens. Ik bleef achter met een schuld van 30.000 euro. Gelukkig heb ik dit binnen een paar jaar allemaal kunnen terugbetalen, dankzij hard werken en slim budgetteren."

Ondanks haar eigen financiële plan voelde ze zich onbegrepen bij de schuldhulpverleners. "Ik voelde me niet serieus genomen in de gesprekken. Juist terwijl ik dat toen heel hard nodig had." In haar werk krijgt ze vaker te maken met vrouwen. "Als ik kijk naar mijn klantenbestand, is het merendeel vrouw. Ze hebben geldzorgen, willen leren budgetteren en willen weten hoe ze slimmer met hun geld kunnen omgaan."

Volgens de financieel coach is er nog een lange weg te gaan. "Er is nog steeds een loonkloof, waarbij vrouwen gemiddeld minder verdienen dan mannen. Hiermee staan ze al 1-0 achter op het gebied van geldzaken. Mijn taak is om vrouwen bewust te laten worden van hun financiële doelen en mogelijkheden. Dat ze controle krijgen over hun eigen geld."