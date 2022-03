Het is weer tijd om belastingaangifte te doen. Vanaf 1 maart kun je jouw aangifte invullen. Omdat het soms best ingewikkeld kan zijn, helpt NU.nl je op weg. Vandaag: aandelen en crypto.

Door de lage rentes bij banken levert spaargeld momenteel weinig tot niets op. Bij sommige banken moet je zelfs bijbetalen om spaargeld op een rekening te hebben staan. Daarom zijn veel Nederlanders in de afgelopen jaren meer gaan beleggen in aandelen en cryptovaluta. Maar hoe moet je dat invullen bij de belastingaangifte over 2021?

Vermogen valt in Box 3. Dat is de box voor 'sparen en beleggen', met aparte tarieven voor al het vermogen dat je bezit - denk aan een tweede huis, spaargeld, maar ook aandelen en cryptovaluta. "Je telt de waarde van je bezittingen bij elkaar op, trekt de schulden ervan af, en als dat bedrag hoger is dan de drempel van 50.000 euro, geef je dat bedrag op bij de Belastingdienst", zegt advocaat-belastingkundige Woody Jansen de Lannoy.

“Je moet bij het invullen van je aangifte de waarde van je bezittingen op 1 januari 2021 pakken.” Advocaat-belastingkundige Woody Jansen de Lannoy

"Je moet bij het invullen van je aangifte de waarde van je bezittingen op 1 januari 2021 pakken", zegt Jansen de Lannoy. "Formeel gezien zelfs die van net na 0.00 uur. Kom je met je waarde boven de 50.000 euro uit, dan moet je het gehele vermogen opgeven. Kleine beleggers die niet boven die drempel komen, hoeven het dus niet op te geven."

Toch dringt Jansen de Lannoy erop aan het goed uit te zoeken. "Als je het bewust niet opgeeft, terwijl je wel boven de drempel uitkomt, doe je opzettelijk een onjuiste aangifte. Dat is belastingfraude, en naast de verschuldigde belasting staat daar ook een boete op. Bij grotere bedragen kun je zelfs strafrechtelijk worden vervolgd. Verder is er Europese regelgeving op komst waardoor de fiscus binnenkort zelf al kan zien dat je bijvoorbeeld crypto bezit. Net zoals ze nu ook al kunnen zien welke bankrekeningen je hebt."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen

Hoeveel belasting moet je betalen?

Over de totale waarde van je bezittingen wordt een fictief rendement berekend. De Belastingdienst gaat er dus al van uit dat je rendement behaalt, maar de Hoge Raad was het recent niet eens met de manier waarop dit wordt berekend.

De Hoge Raad oordeelde dat het percentage voor het fictieve rendement te hoog was ten opzichte van de realiteit. Daardoor zouden met name mensen die alleen spaargeld hebben te veel belasting moeten betalen, doordat ze door de lage spaarrente in werkelijkheid minder rendement behaalden dan het fictieve rendement. Daardoor is het lastig om nu uit te rekenen hoeveel belasting je moet gaan betalen in Box 3. De Belastingdienst laat weten dat je de aangifte wél gewoon op de normale manier moet invullen, maar dat Nederlanders met vermogen in Box 3 mogelijk pas na 1 juli hun definitieve aanslag ontvangen.

Heb je een fiscale partner, bijvoorbeeld omdat je getrouwd bent of samen een huis hebt gekocht, dan kan het aantrekkelijk zijn om te schuiven met je vermogen. "Dat mag ook", zegt Jansen de Lannoy. "Voor fiscaal partners geldt een totaal heffingsvrij vermogen van 100.000 euro, terwijl je in je eentje een heffingsvrij vermogen hebt van 50.000 euro. Heeft de ene partner bijvoorbeeld veel bitcoins en heeft de ander er geen, dan is het gunstig om ze te verdelen zodat je onder het heffingsvrij vermogen blijft."