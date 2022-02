Afgelopen woensdag ging een nieuw seizoen van het televisieprogramma De Erfgenaam van start. In dit tv-programma zoeken de makers naar rechtmatige erfgenamen. Kun je er zelf ook achter komen of je erfgenaam bent en er nog een erfenis op je ligt te wachten?

Een onbekend familielid dat jou een fortuin nalaat: het is een stiekeme droom van velen. Het is de voedingsbodem voor het programma waarin presentator Ruben Nicolai en Klaas Zondervan, genealoog gespecialiseerd in erfrecht, op speurtocht gaan naar nazaten die een erfenis kunnen claimen.

Dat komt vaker voor dan je denkt: per maand krijgt Zondervan gemiddeld twee zaken op zijn pad. Een van de spectaculairste zaken ging over een van oorsprong Portugese erflaatster. "Voor zover we konden zien, was zij ongehuwd samenwonend, zonder testament. Haar erfgenamen moesten we in Portugal zoeken. Tijdens onze zoektocht concludeerden we dat de erflaatster nog gehuwd was met iemand in Portugal. Dat is dus onze primaire erfgenaam. Ook zagen we dat er een dochter was: nóg een erfgenaam dus."

“De 20.000 euro die zij naliet zal nooit worden geclaimd.” Klaas Zondervan, genealoog gespecialiseerd in erfrecht

"Onze pogingen om met de echtgenoot in contact te komen, wierpen vruchten af. We maakten een afspraak met hem. Tot onze verbijstering schoof ook de erflaatster aan." Maar zij was toch overleden? "Er bleek sprake te zijn van identiteitsfraude. De persoon in Nederland had haar identiteit aangenomen. Ook de dochter bleek niet te bestaan. Wie was deze vrouw? We komen er nooit meer achter. Ze was gecremeerd. Zelfs haar Nederlandse partner wist van niets. De 20.000 euro die zij naliet zal nooit worden geclaimd."

Zelf speuren naar een erfenis

Willeke Binnendijk, country manager Nederland van MyHeritage, een online platform voor familiegeschiedenis, zag het aantal Nederlanders dat zelf hun stamboom onderzoekt de laatste jaren enorm stijgen. Binnendijk: "Misschien is het voor een aantal mensen weggelegd om zo te ontdekken dat er een bedrag is dat zij kunnen claimen, maar iedereen kan bijzondere ontdekkingen doen als jij in je familiegeschiedenis duikt. Er zijn mensen die erachter komen dat ze van oude adel afstammen, of familie in het buitenland vinden waar ze geen weet van hadden."

Een zoektocht die begint met de hoop op een erfenis, eindigt volgens Binnendijk meestal in een passie voor speuren. "Stamboomonderzoek is verslavend. Je kunt altijd weer een generatie verder terug. Ik hoor vaak dat mensen tot diep in de nacht achter de computer zitten, want het is zo fascinerend om steeds meer antwoorden te vinden op de vraag: waar kom ik eigenlijk vandaan?"

“Alleen als je kunt aantonen dat je executeur, erfgenaam of gevolmachtigde bent, gaan ze bij de aangesloten banken informeren.” Klaas Zondervan, genealoog gespecialiseerd in erfrecht

Slapende tegoeden

Naast stamboomonderzoek is er nog een manier om erachter te komen of je erfgenaam bent: zoeken in de zogenoemde consignatiekas op de website van het ministerie van Financiën. Hierin storten notarissen, curatoren en advocaten geldbedragen waarvan de rechthebbende niet achterhaald kan worden.

Zondervan: "Toen Ruben en ik hier in het vorige seizoen over vertelden in het programma Jinek, lag kort daarna de website van het ministerie van Financiën plat. Dat had dus wel iets bij de mensen wakker gemaakt." Na twintig jaar verjaart zo'n erfenis en gaat het geld naar de staat, dus het loont de moeite om niet te wachten en zelf eens te onderzoeken of je toevallig erfgenaam bent.

Ook bij banken zijn er slapende tegoeden van overleden klanten. Slapendetegoeden.nl is het loket van de Nederlandse Vereniging van Banken, maar je kunt daar niet simpelweg vragen of er nog iets staat. "Alleen als je kunt aantonen dat je executeur, erfgenaam of gevolmachtigde bent en je kunt een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele overleggen, gaan zij bij de aangesloten banken informeren", legt Zondervan uit. Hetzelfde geldt voor het Verbond van Verzekeraars, waar je kunt checken of er geen slapende levensverzekeringen zijn.