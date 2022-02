Het is weer bijna tijd om belastingaangifte te doen. Vanaf 1 maart kun je jouw aangifte invullen. Omdat het soms best ingewikkeld kan zijn, helpt NU.nl je op weg. Deze week: de hypotheekrenteaftrek.

Woon je in een koophuis? Dan krijg je bij het invullen van de belastingaangifte te maken met de hypotheekrenteaftrek. Het is verstandig om je er even in te verdiepen. "Dat kan je zo een paar honderd euro aan belasting schelen", zegt René Bruel, expert vermogensplanning bij ABN AMRO.

Wat is hypotheekrenteaftrek?

De overheid heeft bepaald dat als je bezitter bent van een eigen huis, je een fictief inkomen krijgt toegekend bovenop je inkomen uit werk. Dat wordt het eigenwoningforfait genoemd. "Dat is in 2021 voor huizen tot een WOZ-waarde van 1.110.000 euro: 0,5 procent van de WOZ-waarde", zegt Bruel. Dat bedrag wordt bij je inkomen opgeteld.

"Daar staat tegenover dat je de rente die je betaalt aan je hypotheekverstrekker, daar weer vanaf mag halen. Het (meestal) negatieve bedrag dat overblijft, noem je de hypotheekrenteaftrek. Dat bedrag gaat af van je inkomen, waardoor je een fiscaal voordeel kunt behalen uit het bezit van een eigen huis."

“Vooral voor tweeverdieners met een scheef verdeeld inkomen kan dit schelen.” René Bruel, expert vermogensplanning bij ABN AMRO

Waar moet je op letten bij de belastingaangifte?

"Er is sinds 2001 veel gesleuteld aan de hypotheekrenteaftrek, waardoor dingen niet meer zo vanzelfsprekend zijn als ze waren", geeft Bruel aan. "Voorheen was de gedachte bij tweeverdieners: vul de inkomsten uit eigen woning in bij degene die het meeste verdient. Maar vul dat niet klakkeloos meer in. Vooral voor tweeverdieners met een scheef verdeeld inkomen kan dit schelen."

Nederland heeft tegenwoordig in Box 1 namelijk twee belastingtarieven voor mensen die nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt. Een tarief van 37,1 procent voor inkomen tot 68.507 euro en 49,5 procent voor het inkomen daarboven.

Voordeel te behalen voor scheefverdieners

"Hebben beide fiscale partners een inkomen boven of onder deze grens van 68.507 euro, dan maakt het qua voordeel niet uit. Maar als er eentje boven die grens zit, kan het gunstig zijn om het inkomen uit eigen woning bij degene te plaatsen die het laagste inkomen heeft. Dat komt doordat de hypotheekrenteaftrek sinds 2014 steeds verder wordt beperkt en vanaf 2023 voor iedereen gelijk getrokken wordt naar het tarief van 37,1 procent."

“Hoe hoger je WOZ-waarde is, hoe meer voordeel er te behalen valt als je het inkomen uit eigen woning invult bij de partner die het minste verdient.” René Bruel, expert vermogensplanning bij ABN AMRO

De 'tariefsaanpassing aftrekposten' telt mee

Aftrekposten voor grootverdieners worden afgebouwd. Als je meer verdient dan 68.507 euro, zul je dat in de belastingaangifte terugzien onder het correctiekopje 'tariefsaanpassing aftrekposten'. Dat is over het afgelopen jaar 0,065 maal je betaalde hypotheekrente. Dat betekent dat hun aftrekpost in principe steeds minder waard wordt. "Dat wordt de komende jaren alleen maar minder", zegt Bruel.

Koppeling met belastbaar inkomen

Nog altijd voordeliger om de eigen woning bij de grootverdiener te plaatsen, zou je zeggen. Niet dus. "Dat komt doordat de algemene heffingskorting gekoppeld is aan je belastbaar inkomen. Een verlaging van het belastbaar inkomen, bijvoorbeeld door de hypotheekrenteaftrek, levert zo'n 6 procent extra algemene heffingskorting op. Maar dat geldt alleen als je minder dan 68.507 euro verdient. Daarboven krijg je helemaal geen heffingskorting. Verder geldt: hoe hoger je WOZ-waarde is, hoe meer voordeel er te behalen valt als je het inkomen uit eigen woning invult bij de partner die het minste verdient."

Hoe reken je uit of dit voor jou gunstig is? 1. Bereken je eigenwoningforfait: 0,5 procent van de WOZ-waarde (tot 1,11 miljoen euro)

2. Trek daar het totaal betaalde bedrag aan hypotheekrente vanaf.

3. Doe dit bedrag nu keer het tabeltarief van de lage belastingschijf (0,371) van de partner die minder dan 68.507 euro verdient. Dat is het belastingvoordeel voor de partner met het lagere inkomen.

4. Maak deze zelfde berekening voor de partner die meer verdient dan 68.507, maar dan keer het tabeltarief van de hoge belastingschijf (0,495) en trek daar vervolgens vanaf: 0,065 keer je betaalde hypotheekrente. Dat is het belastingvoordeel voor de partner met het hoge inkomen.

5. Trek dit totaalbedrag in beide gevallen af van de betaalde hypotheekrente, om te zien wat je uiteindelijk netto aan hypotheekrente hebt betaald. En schrijf beide scenario’s op.

6. Vervolgens bereken je voor degene die minder dan 68.507 euro verdient de algemene heffingskorting: € 2.837 - 5,977 procent x (belastbaar inkomen uit werk en woning - € 21.043)

7. Het voordeel voor de partner die algemene heffingskorting krijgt, neemt nu toe. Trek dit bedrag af van het bedrag bij punt 5 om te zien wie nu onderaan de streep het voordeligst uit is.