Beleggen in aandelen is bekend, maar er zijn ook andere manieren om je geld te investeren. Die kunnen - mits je weet waar je op moet letten - lucratief zijn, al gaat het natuurlijk altijd gepaard met risico's. In deze serie vertelt iemand over zijn of haar manier van geld investeren. Deze keer: Frank Klerks, hij investeert in exclusieve sneakers.

"Ik begon als tiener met het verzamelen van sneakers", vertelt Klerks, eigenaar van webshop Outsole. "Op mijn vijftiende werd het serieuzer en kwam ik erachter dat als ik de sneakers slim in- en verkocht, ik er een paar euro mee kon verdienen. Op die manier kon ik mijn verzameling gemakkelijker bekostigen."

Hij ruilt sneakers en doet af en toe concessies om zo een collector's item in handen te krijgen. Zo koopt hij ook gedragen schoenen of schoenen in een andere maat. "Het is meer dan een schoen. Het is een artistiek stuk voor in de verzameling."

“Tegenwoordig is verzamelen normaal. Hoe gekker de schoenen, hoe beter.” Frank Klerks, investeert in sneakers

De sneakerwereld is inmiddels enorm veranderd, meent hij. "Toen ik begon, was ik een 'gekkie' met mijn roze veters. Ik had meerdere paren, waar sloeg dat op? Tegenwoordig is verzamelen normaal. Hoe gekker de schoenen, hoe beter. Dat heeft de prijs opgedreven. Vijftien jaar geleden was een tweedehands sneaker slechts de helft van het geld waard, nu behouden ze vaak hun waarde. Ik heb destijds duizenden paren gekocht voor een paar tientjes, die nu 150 euro waard zijn."

Wanneer een paar in waarde stijgt, is volgens de verzamelaar moeilijk te zeggen. "Er zijn geen vuistregels, maar de belangrijkste factoren zijn de oplage, het merk en de designer. Zo zijn er samenwerkingen van Patta en ontwerper Piet Parra. Van die schoenen zijn er maar 250 gemaakt. Die zijn ingewikkeld om in handen te krijgen. De vraag blijft en het aanbod wordt met de jaren steeds dunner. Die schoenen zijn ondertussen duizenden euro's waard."

“Om echt geld te verdienen met sneakers moet je een sneakergekkie zijn en heel veel van sneakers weten.” Frank Klerks, investeert in sneakers

Waarde vertienvoudigen

Van de meest gelimiteerde sneakers kan de waarde volgens Klerks zelfs gemakkelijk vertienvoudigen. "Maar daar gaat wel tijd overheen. Een gelimiteerde sneaker die eerst 150 euro kostte, stijgt vaak direct naar 300 à 400 euro. Langzamerhand gaat dat naar 600 tot 700 euro, om uiteindelijk over de 1.500 euro heen te gaan."

Hoeveel tijd daaroverheen gaat? "Bij de ene sneaker is dat een jaar, bij de andere kan het vijf jaar duren." Als het al gebeurt. "Bepaalde modellen blijven altijd geld waard en zakken niet in waarde, denk Air Jordan 1 of de Air Max 1 van Nike. Bij andere schoenen is dat niet het geval."

Hoewel veel mensen hun slaatje uit de sneakergekte proberen te slaan, is het volgens Klerks absoluut niet voor iedereen weggelegd. "Het is een hype. Mensen weten dat ze geld kunnen verdienen met sneakers, en het lukt iedereen wel een keer om een paar tientjes te verdienen. Maar om echt geld te verdienen met sneakers moet je een 'sneakergekkie' zijn en heel veel van sneakers weten. Ik ben altijd met sneakers bezig, heb een netwerk en zie alles voorbijkomen. Daardoor weet ik precies wat er speelt."

Pas op voor replica's

Waag jij je aan het investeren in sneakers, wees dan beducht op de risico's. "Met bepaalde modellen kun je op safe spelen, maar je kunt altijd je geld verliezen", zegt Klerks.

"En pas op voor replica's. Die zijn tegenwoordig vaak nagenoeg identiek, en dat zeg ik als een van de grootste sneakerkenners van Nederland. Zonder speciale hulpmiddelen kom je er vaak niet achter of ze nep zijn. Zorg daarom dat je iemand in je netwerk hebt die je om hulp kunt vragen en koop bij een authentieke verkoper. Want als de verkoper authentiek is, kun je erop vertrouwen dat de sneakers dat ook zijn."