Heb je het idee dat er maar weinig geld overblijft aan het eind van de maand, maar geen benul waar je salaris nou eigenlijk aan opgaat? Nibud-woordvoerder Gabriëlla Bettonville en budgetcoach Eugenie van der Hoef vertellen over vijf grote geldslurpers. En leggen uit hoe je op deze kostenposten kunt besparen.

Wie inzicht heeft in zijn inkomsten en uitgaven, heeft een kleinere kans om in financiële problemen te komen, blijkt uit onderzoek van Nibud. "Grip op geldzaken geeft rust", aldus woordvoerder Bettonville. "Toch is het voor veel mensen lastig om inzicht te krijgen waar ze hun geld aan uitgeven. Binnen de bestaande kostenposten 'lekt' er vaak nog best wat geld weg." Wat zijn de bestaande kostenposten en hoe bespaar je hierop?

Abonnementen

Met stip op één staan abonnementen. Denk bijvoorbeeld aan Netflix, Spotify, loterijen, internet en de krant. Maar ook zaken als maaltijdboxen of verzorgingsartikelen worden in abonnementsvorm aangeboden. Meer dan de helft van de huishoudens heeft volgens Nibuds Abonnementenonderzoek 2021 (pdf) geen idee hoeveel geld ze maandelijks uitgeven aan lidmaatschappen.

Veel abonnementen worden automatisch verlengd en betaald met een creditcard. Die slapende abonnementen zorgen voor hoge kosten, vertelt budgetcoach Van der Hoef. "Maak een overzicht en wees kritisch. Onnodige abonnementen kunnen de deur uit. Je bent veel voordeliger uit. Want een tientje hier en daar per maand telt al gauw op tot een besparing van wel honderden euro's per jaar."

Verzekeringen

Wanneer heb jij voor het laatst gekeken naar je verzekeringen? "Het is altijd verstandig om te kijken of je nog goed zit en niet te veel betaalt", zegt Bettonville. "Ook kan je dubbel verzekerd zijn. Hetzelfde risico is dan gedekt onder verschillende verzekeringen. Denk aan zorgkosten die onder je reisverzekering, maar ook onder je zorgverzekering vallen.

“Elke keer dat er iets in je leven verandert dat invloed op je geldzaken heeft, is het verstandig de polissen erbij te pakken.” Gabriëlla Bettonville, Nibud

Of je gaat samenwonen en hebt allebei een reisverzekering, terwijl het goedkoper is om is om er samen één te hebben. "Elke keer dat er iets in je leven verandert dat invloed op je geldzaken heeft, is het verstandig de polissen erbij te pakken", adviseert de Nibud-woordvoerder. "Denk aan een verhuizing, reis, verbouwing of de geboorte van een kind. Je houdt zo overzicht en ziet snel of je kunt besparen."

Boodschappen

Boodschappen zijn voor de meeste mensen een groot deel van hun maandelijkse uitgaven. Met de stijgende prijzen van boodschappen valt er op het gebied van voeding een hoop te besparen. Maar het is ook lastig, legt Van der Hoef uit. "Het heeft met gedrag te maken en dat is lastig te veranderen. Mensen geven ongemerkt veel uit aan hun boodschappen. Het valt minder op, omdat het telkens om relatief kleine bedragen gaat."

Wat volgens haar kan helpen is een maaltijdplanning te maken. "Breng van die planning een lijstje mee naar de supermarkt, en koop alleen wat daarop staat. En ga vooral niet te vaak naar een supermarkt en ook niet met honger. Dan voorkom je ineens een mandje te hebben vol onnodige producten."

Cadeautjes

Een geldslurper die we niet mogen vergeten zijn cadeautjes. Een bloemetje voor de buurvrouw of een cadeautje voor een jarige vriend. "De kleine bedragen geven we makkelijk uit, maar lopen al gauw op", aldus Van der Hoef.

“Bak een taart of stel voor samen een mooie wandeling te maken. Persoonlijke cadeautjes zijn leuk en kosten minder.” Eugenie van der Hoef, budgetcoach

"Zorg dat je een bepaald budget hebt voor cadeautjes per maand. Ga je daar toch overheen? Kijk eens of je zelf iets kunt maken. Bak een taart of stel voor samen een mooie wandeling te maken. Persoonlijke cadeautjes zijn ook leuk en kosten minder."

Impulsaankopen

Er gaat ook aardig wat geld verloren aan impulsaankopen, stelt Bettonville. "Je hebt mensen die gaan sporten als ze zich slecht voelen, maar ook die een reisje boeken of gaan shoppen. Zulke impulsaankopen zijn een financiële valkuil."

Ook hier geldt dat bewustwording kan helpen. "Leer jezelf kennen. Als je er bewuster mee omgaat, zorg je dat de schade beperkt blijft. Je mag jezelf zeker af en toe trakteren, maar maak een overzicht van de kosten. En slaap er eerst een nachtje over. Vaak voel je een dag later of het iets is wat je echt nodig hebt."