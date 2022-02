Beleggen in aandelen is bekend, maar er zijn ook andere manieren om je geld te investeren. Die kunnen - mits je weet waar je op moet letten - lucratief zijn, al gaat het natuurlijk altijd gepaard met risico's. In deze serie vertelt iemand over zijn manier van geld investeren. Deze keer: Renzo Rosa Bian, wijnbelegger.

"Ik ging altijd met vakantie naar Italië", vertelt Rosa Bian, die zelf van Italiaanse komaf is. "Ik nam standaard lekkere wijnen mee voor vrienden en familie. In eerste instantie laadde ik mijn Fiat Panda vol, later werd dat een bus. Met knikkende knieën ging ik de grens over; bang dat ik aangehouden zou worden en invoerrechten moest betalen."

Inmiddels heeft hij van zijn hobby zijn werk gemaakt en investeert hij in Italiaanse rode wijn. "Ik heb een paar mooie op eiken gerijpte wijnen. Die worden met de jaren alleen maar smaakvoller." De flessen kocht hij voor zo'n 20 euro toen ze drie jaar oud waren. "Na tien tot twaalf jaar kan ik rustig het dubbele vragen." Aan witte wijnen en prosecco waagt hij zich niet. "Die verkoop ik wel, maar leg ik niet weg, omdat ze vrijwel altijd binnen twee jaar opgedronken moeten worden."

“Ik ben fan van pignolo, een rode Italiaanse wijndruif. Daarvan zitten er maar enkele goede druiven aan een tros. Dat maakt de wijn exclusief.”

Of een wijn in waarde stijgt, is afhankelijk van een aantal factoren. "Er zijn jaartallen waarin de wijnen heel mooi en smaakvol zijn doordat het weer perfect was en de druiven optimaal hebben kunnen rijpen. Ook zijn er duivensoorten die je slechts in een klein gebied kunt vinden. Zo ben ik fan van pignolo, een rode Italiaanse wijndruif. Daarvan zitten er maar enkele goede druiven aan een tros. Dat maakt de wijn exclusief. Willen veel mensen 'm hebben? Dan stijgt de wijn in waarde en is het maar net wat de gek ervoor geeft."

Van 25 naar 100 euro voor een fles

Zelf heeft Rosa Bian gemiddeld zo'n zestig flessen in huis, waarvan een paar exclusieve magnum flessen pignolo uit 2011 van 1,5 liter. "Die heb ik voor zo'n 25 euro ingekocht en daar durf ik - als ze een jaar of tien oud zijn - wel 100 euro voor te rekenen."

Rosa Bian denkt dat iedereen die dat wil succesvol kan investeren in wijn. "Waar een wil is, is een weg", zegt hij. "Het is de kunst om de juiste wijn te vinden: een wijn die schaars is in oplage en waar veel vraag naar is."

Hoe je juist daaraan komt? "Zorg dat je goed contact krijgt en onderhoudt met meerdere wijnhuizen. Zij zien het vaak aankomen of het een goed wijnjaar wordt of niet. Ook hebben zij soms soorten waar ze liever niet van af willen, waarvan ze liever een jonger jaar aan je willen verkopen. Juist die flessen moet je op de kop zien te tikken."

“Ik wed nooit op één paard, maar spreid mijn kansen. Kies altijd voor de kleinere wijnhuizen.”

Natuurlijk loop je altijd het risico dat iemand je mooie praatjes in plaats van mooie wijn verkoopt. "Daarom is het de kunst om te investeren in een goed netwerk. Ik wed nooit op één paard, maar spreid mijn kansen. Kies altijd voor de kleinere wijnhuizen. Ik kom daar over de vloer en bouw een band met die mensen op. Zo blijven uiteindelijk blijven de betere wijnhuizen over."

"Het gevoel moet gewoon goed zijn. Wees bedacht op een teleurstelling, dus kijk verder dan je neus lang is, gok op een mooi wijnjaar en kies voor een wijn die op eiken, acacia of een andere houtsoort is gerijpt. Dan komt het ongetwijfeld goed."