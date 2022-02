Bij veel Nederlanders valt de aanslag deze maand op de mat: die van de gemeentelijke belastingen. Wordt deze elk jaar hoger, of lijkt dat maar zo? En waarom voélt het elk jaar weer als zo'n hoge aanslag? Zeven vragen over de gemeentelijke belastingen.

1. Alweer zo'n fikse aanslag op mat, de gemeentelijke belastingen worden zijn wéér hoger. Klopt dat?

De belastingen zijn hoger dan een jaar eerder, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De opbrengsten van onroerendezaakbelasting (ozb) voor gemeenten nemen dit jaar met 4,4 procent toe tot in totaal 4,8 miljard euro. Vorig jaar was er zelfs sprake van een stijging van 5,8 procent. Ook de rioolheffing (2,9 procent) en de afvalheffing (4 procent) namen toe.

2. Hoe belangrijk zijn deze belastingen voor gemeenten?

De belastingen zijn voor gemeentes ongeveer een zesde deel van de inkomsten, de rest krijgen ze van de Rijksoverheid. Waarom het bedrag toch zo hoog lijkt? Omdat deze lokale belastingen zo zichtbaar zijn, stelt Arjen Schep, hoogleraar heffingen van lokale overheden aan de Erasmus Universiteit. "Het leeuwendeel van de belastingen zie je niet. Die zijn er al afgehaald voordat je loon wordt gestort bijvoorbeeld, of die betaal je terwijl je benzine tankt. Lokale heffingen moet je zelf overmaken. Daarnaast zit een deel van de frustratie van de ozb in de WOZ-waarde van huizen. De belasting is gekoppeld aan de WOZ-waarde. Die stijgt de afgelopen jaren snel en dat levert veel discussie op", aldus Schep.

“Elke gemeente bepaalt zijn eigen belastingmix.” Arjen Schep, hoogleraar heffingen van lokale overheden aan de Erasmus Universiteit

3. Hoe wordt de hoogte van gemeentelijke belastingen eigenlijk bepaald?

Gemeenten bepalen de tarieven zelf. Al geldt dat niet voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing: die worden bepaald door de kosten die gemeenten maken voor hun rioleringstaken en het ophalen van het huisvuil.

Bij andere belastingen mogen gemeenten de hoogte zelf vaststellen: de ozb, de parkeerbelasting of de hondenbelasting, bijvoorbeeld. "Elke gemeente bepaalt zijn eigen belastingmix", legt hoogleraar Schep uit. "Niet alle gemeenten hebben hondenbelasting, of toeristenbelasting. Ook hebben sommige gemeenten nog inkomsten uit andere bronnen, zoals erfpacht."

4. Is daarom de hoogte van de belastingen per gemeente zo verschillend?

De hoogte van de belastingen hangt af van het beleid en de uitgaven van een gemeente. "Wij kiezen de gemeenteraad, zij bepalen het beleid", zegt Schep. "Wil de gemeenteraad bijvoorbeeld een nieuw zwembad en dat geld komt niet van het Rijk, dan moeten ze daar de algemene middelen voor aanspreken." En dat betekent bijvoorbeeld een hogere ozb. Ook de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart zijn in dat opzicht interessant: bepaalde beleidskeuzes kosten geld. Anderzijds willen veel gemeenten het ook altijd betaalbaar houden voor inwoners en voor sommige groepen juist zorgen voor een lastenverlichting.

“Doordat het bedrag van het Rijk van tevoren vastligt, hebben gemeenten vaak niet veel andere opties dan het verhogen van de ozb, of ze moeten bezuinigen.” Arjen Schep, hoogleraar Heffingen van lokale overheden

5. Worden gaten op de begroting dan al snel gedicht met een hogere belasting?

Gemeenten kunnen zelf aan de knoppen draaien. Maar de bedragen die een gemeente krijgt vanuit de landelijke overheid, staan van tevoren vast. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van het inwonertal, het aantal uitkeringsgerechtigden en het aantal jongeren. Schep: "Doordat het bedrag van het Rijk van tevoren vastligt, hebben gemeenten vaak niet veel andere opties dan het verhogen van de ozb, of ze moeten bezuinigen."

6. Worden de gemeentelijke belastingen volgend jaar nóg hoger, door de torenhoge inflatie?

Over het algemeen worden de belastingen gecorrigeerd voor de inflatie. "Dat is altijd de minimale stijging die je kunt verwachten, los van de beleidskeuzes van gemeenten", aldus Schep.

7. Kun je nog iets doen tegen de gemeentelijke aanslag?

Tegen elke opgelegde aanslag kun je in bezwaar gaan. Verder kun je bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde als deze volgens jou niet klopt. Deze WOZ-waarde heeft niet alleen invloed op de ozb, maar ook op de waterschapslasten en de inkomstenbelasting, via het zogenaamde eigenwoningforfait. Maar of het veel oplevert wat betreft de gemeentelijke aanslag? Schep: "Veel mensen zien de WOZ bijvoorbeeld met 50.000 euro omhooggaan, maar onder de streep valt het mee voor de ozb. Vaak een paar tientjes hooguit."