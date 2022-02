Geld op de bank stallen kost tegenwoordig meer dan dat het oplevert. Zo betaal je voor de rekening en de bankpas. In sommige gevallen betaal je zelfs negatieve rente. Het is verleidelijk om het geld contant in een sok onder je matras te bewaren. Maar is dat wel zo verstandig, want hoe zit het met de belastingen en wordt het geld door de verzekering gedekt?

Het was jarenlang de normaalste zaak van de wereld: op spaargeld krijg je spaarrente. Anno 2022 is dat verleden tijd. Van alle grote banken in Nederland biedt alleen Rabobank vanaf april 2022 nog een beetje rente: 0,01 procent. De andere grote banken schroeven de rente terug naar 0 procent.

Flinke spaarders, die meer dan 100.000 euro op de bank hebben staan, betalen tegenwoordig zelfs vaak negatieve rente over hun spaargeld. "Het is niet volledig onlogisch dat mensen overwegen om hun vermogen thuis te bewaren", zegt Wiebe Brink, belastingadviseur van EY. "Maar fiscaal gezien heeft het geen voordeel."

De Belastingdienst maakt namelijk geen onderscheid tussen cash of geld op een bankrekening. Alles moet je opgeven, maar er is een uitzondering: "Als je alleenstaand bent mag je tot 560 euro belastingvrij in huis hebben liggen. En als je een fiscaal partner hebt is dit 1.120 euro", aldus Brink.

“De Belastingdienst verwacht niet dat je elke cent gaat terugzoeken voor de belastingaangifte. Vandaar dat je wat speling hebt.” Wiebe Brink, belastingadviseur van EY

De fiscus weet namelijk dat iedereen wel wat euro's in huis heeft. "Denk bijvoorbeeld aan zakgeld voor de kinderen of ergens nog een oude verjaardagskaart met een paar tientjes. De Belastingdienst verwacht niet dat je elke cent gaat terugzoeken voor de belastingaangifte. Vandaar dat je wat speling hebt."

Maar al het contante geld boven de 560 of 1.120 euro moet dus wel degelijk in box 3 bij de Belastingdienst worden opgegeven. Dit staat nog niet in de vooraf ingevulde aangifte. "Normaal gesproken geeft de bank deze informatie voor je door, maar nu moet je het zelf doen", zegt Brink. "Dit heeft als gevolg dat je met veel contant geld dus meer risico loopt om dingen te vergeten in de belastingaangifte of per ongeluk fouten te maken."

Cash geld verzekerd bij brand of diefstal

Grote hoeveelheden contant geld in huis brengt ook de nodige risico's met zich mee. Zo kan het geld gestolen worden of in rook opgaan tijdens een brand. Dat wordt meestal maar gedeeltelijk gedekt door je inboedelverzekering, vertelt Michel Ypma van Independer. "De schadevergoeding die je krijgt verschilt per verzekering."

Er zijn verzekeringen die maximaal 1.500 euro vergoeden. "De andere verzekeringen keren niets uit of zitten daaronder. Dat verschilt per polis." Dat betekent dus dat als er 3.000 euro wordt gestolen, je sowieso de helft kwijt bent. "Verzekeraars gaan er ook niet van uit dat je zulke hoge bedragen in huis hebt. Je moet dus ook bewijzen dat je het daadwerkelijk in huis had", zegt Ypma.

En er zit nog een addertje onder het gras. Want soms vallen ook waardepapieren, zoals aandelen en obligaties, onder 'contant geld'. Datzelfde geldt voor paspoorten en identiteitskaarten. "De 1.500 euro die de verzekeraar vergoedt is een som van al je contante geld. Dus stel, je paspoort is gestolen, dan valt dit ook onder de vergoeding van de verzekering."

Veiligst op de bank

Daarnaast heeft de verstopplek van je geld soms ook invloed op de vergoeding van de verzekering. "Veel verzekeringen zien de garage als onveilige plek en zullen het geld dus ook niet vergoeden als het hieruit gestolen wordt", weet Ypma.

"De beste plek om geld te bewaren is de bank. Mocht je toch een flink bedrag thuis willen bewaren, doe het dan in een kluis." Ypma legt uit dat als er dan iets gebeurt, je er alles aan hebt gedaan om het geld zo goed mogelijk te beschermen tegen diefstal of brand.

“Als je te maken krijgt met negatieve rente, dan is Vermeers advies het geld over verschillende rekeningen en banken te verspreiden.”

Ook het Nibud adviseert om niet je hele bankrekening leeg te halen en alles in huis te bewaren. "Als het gestolen wordt, ben je het kwijt", zegt Max Vermeer, woordvoerder van Nibud.

Als je te maken krijgt met negatieve rente, dan is Vermeers advies het geld over verschillende rekeningen en banken te verspreiden. "Vooralsnog is die grens praktisch overal 1 ton, en zullen de meeste huishoudens hier überhaupt geen last van hebben. Maar als dat wel het geval is, dan is dit een manier om geen negatieve rente te krijgen. En het geld bovendien veilig te bewaren."