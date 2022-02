Zodra tijdens een eerste date het bonnetje wordt gebracht door de serveerder, begint het ongemak. Wie betaalt, de man of de vrouw? Of wordt de rekening gesplit? Het is een terugkerend vraagstuk bij eerste dates. Maakt het uit? En wat betekent geld eigenlijk voor de gelijkwaardigheid in een prille relatie?

Betaalapp Tikkie springt dit jaar in op het dilemma met een valentijnsspelletje: draai een fles rond en degene naar wie hij wijst, betaalt. Een charmante oplossing, maar hoe werkt dit in het echte leven?

Volgens liefdeswetenschapper en relatiecoach Tony Verheij is er geen vaste regel voor wat beter is: voor je laten betalen, zelf betalen of splitsen. "Het gaat erom dat beide partijen er oké mee zijn. Mensen zijn verschillend. Er zijn nog steeds vrouwen die zonder portemonnee op pad gaan omdat ze verwachten dat er voor hen wordt betaald, en ook de macho man die weigert dat de vrouw afrekent, loopt nog steeds rond."

Volgens Verheij gaat het erom dat je het bespreekbaar maakt. "Geef aan waar jij je prettig bij voelt. Als jij bijvoorbeeld zegt dat je het niet fijn vindt als de ander alles betaalt en diegene accepteert dat niet, dan respecteert deze persoon jouw gevoel niet. Als dat gebeurt op de eerste date, dan ga je dat ook later terugzien in de relatie."

“Ik verwachtte niet dat hij 1000 euro per week in restaurants voor ons uitgaf, ik vond thuis eten net zo prima.” Marina Dijkstra, wiens vriend aanvankelijk alles betaalde

'Hij vond het geen probleem meer bij te dragen'

Dat vooraf aangeven waar jij je prettig bij voelt niet altijd garantie is voor succes, ondervond Marina Dijkstra. Op het moment dat zij op Valentijnsdag met haar nieuwe, welgestelde geliefde aan tafel zat, was haar kledingwinkel net failliet en zij berooid. Dijkstra: "Ik heb hem mijn situatie uitgelegd en zei: ik wil best op jouw pad zijn, maar niet als ik een last voor je ben."

"Hij reageerde positief, zei dat hij het geen probleem vond om meer bij te dragen dan ik. Ik had er op die manier ook geen moeite mee. Tot na een aantal maanden zijn zaken slechter gingen. Hij begon te klagen dat ik toch wel erg duur was. Terwijl ik niet van hem verwachtte dat hij 1.000 euro per week in restaurants voor ons uitgaf, ik vond thuis eten net zo prima. Hij werd onaardig. Niet veel later maakten we het uit."

“Wees niet bang en geef altijd aan hoe jij je over jullie geldverhouding voelt.” Tony Verheij, liefdeswetenschapper en relatiecoach

Bespreek geld in je relatie

De bijrol die geld bij de eerste date speelt, wordt groter als je eenmaal een relatie krijgt. Hoe voorkom je economische scheefgroei in een prille relatie? Had Dijkstra iets kunnen doen om dit te voorkomen?

Verheij: "Waar het volgens mij om draait, is dat hij waarschijnlijk geldstress had. Had hij over zijn gevoel gepraat met haar, dan had zij daar rekening mee kunnen houden en had zij meer begrip gehad voor zijn reactie."

"Wat ik veel zie, is dat mensen niet durven uit te spreken hoe zij zich voelen maar vervolgens wel gedrag vertonen van misnoegen, waar de ander dan weer op reageert, zonder te weten wat er eigenlijk speelt. Veel mensen zijn elkaars rook aan het bestrijden in plaats van het vuurtje te bespreken, want dat doet misschien wel pijn en is eng. Maar je kunt de ander niet in het hoofd kijken."

"Dus wees niet bang en geef altijd aan hoe jij je over jullie geldverhouding voelt. Of het op de eerste date gebeurt of verderop: bespreek geld in je relatie."