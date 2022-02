De welkomstkortingen die energieleveranciers aan nieuwe klanten bieden, zijn de laatste tijd toegenomen. Dat blijkt uit een analyse van de onafhankelijke vergelijkingssite Independer. Waar moet je op letten als consument wanneer je een welkomstkorting krijgt aangeboden?

De maximale korting voor nieuwe klanten was vorig jaar januari 296 euro. Afgelopen week was er een korting van 650 euro voor een contract met de loopduur van een jaar. Daarnaast worden er meer kortingen aangeboden dan de afgelopen maanden, stelt energie-expert Joris Kerkhof van Independer.

De energietarieven zijn op dit moment nog steeds hoog. De winter verloopt mild, maar dat zie je nog nauwelijks terug in de tarieven. "Die zijn nog steeds ontzettend hoog."

Met de hoge welkomstkortingen ligt er voor consumenten een nieuw vraagstuk op tafel, zegt Kerkhof. "Ga ik kiezen voor een hoog tarief mét een flinke welkomstkorting, of gok ik dat de tarieven omlaaggaan en sluit ik het contract op een later moment af?"

“Niets is zeker. Je weet niet hoelang de prijzen hoog blijven en je weet ook niet of een leverancier over een jaar nog bestaat.” Joyce Donat, Consumentenbond

Welkomstkorting pas na afloop uitbetaald

Een welkomstkorting krijg je pas na afloop van het contract uitbetaald. Gaat een leverancier in de tussentijd failliet of stap je eerder over naar een andere leverancier met lagere tarieven, dan krijg je de korting niet uitgekeerd. In dat laatste geval moet je zelfs een boete betalen.

Kerkhof: "Leveranciers proberen de jaarcontracten aantrekkelijker te maken ten opzichte van een variabel tarief. Wij kunnen geen advies geven, alleen uitleg over hoe het werkt. Het grote voordeel van een variabel contract is de flexibiliteit. Je kunt vastleggen zodra de tarieven lager zijn. Maar het vraagt veel uitzoekwerk en bovendien zijn de welkomstkortingen misschien op een later moment minder hoog. Het blijft een gok."

Als je contract afloopt en je sluit geen nieuw contract, betaal je automatisch het variabele tarief. Maar dan kun je wel overstappen wanneer je wil.

"Het bieden van een cashback is interessant voor een leverancier, omdat ze op deze manier willen voorkomen dat een consument halverwege uitstapt", beaamt Joyce Donat van de Consumentenbond. Maar, zegt ze: "Niets is zeker. Je weet niet hoelang de prijzen hoog blijven en je weet ook niet of een leverancier over een jaar nog bestaat."

Vooruitdenken moeilijk bij financiële stress

Wordt het met dit soort kortingen niet moeilijker om te overzien wat de gevolgen zijn voor de portemonnee? "Uit onderzoek blijkt dat het vaak moeilijk is voor mensen om een extra berekening te maken", zegt Sanne Lamers, onderzoeker bij het Nibud. "Dit geldt bijvoorbeeld voor nieuwe toeslagen, maar ook hier speelt dat. Zeker voor mensen die er al moeite mee hebben, is het ingewikkeld om te overzien wat het betekent voor de uitgaven."

Door financiële zorgen is het bovendien moeilijk om in de toekomst te kijken, weet ze. "Je moet hoe dan ook gaan rekenen. En als je er niet uit komt, vraag dan hulp bij een vrijwilligersorganisatie. Neem in ieder geval geen overhaaste beslissing omdat je een hoge korting ziet staan."

Donat: "Ik wil mensen op het hart drukken dat ze het goed doorrekenen. Staar je niet blind op de maandbedragen. Vaak wordt de welkomstkorting al meegerekend en is het maandbedrag dus hoger dan het voorgespiegelde bedrag. Dit komt doordat je de korting pas na afloop van het contract krijgt uitgekeerd."