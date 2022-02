Beleggen in aandelen is bekend, maar er zijn ook andere vormen van beleggen. Die kunnen - mits je weet waar je op moet letten - best lucratief zijn, al neem je natuurlijk altijd risico's. In deze serie vertelt iemand over zijn of haar manier om geld te investeren. Deze keer: Didier Dohmen, die investeert in oldtimers.

"De liefde voor auto's was er bij mij al heel vroeg", vertelt Dohmen. Niet alleen investeert en handelt hij in oldtimers, hij helpt ook andere mensen hun droomauto te vinden. "Mijn vader had een behoorlijke collectie oldtimers. Hij heeft mij aangestoken." Zelf heeft Dohmen momenteel een Triumph TR6, een Porsche 911 en een Audi S6. "Bij elkaar een goede 75.000 euro waard."

Dohmen begon tien jaar geleden met het investeren en handelen in oldtimers. Hoeveel hij daar precies mee heeft verdiend, durft hij niet te zeggen. De gemiddelde waardestijging van zijn auto's ligt volgens hem tussen de 5 en 7,5 procent over een looptijd van tien jaar. "Of een auto in waarde stijgt, ligt aan de zeldzaamheid en de staat van de wagen. Ook de kilometerstand en het type uitvoering zijn belangrijk." Staan er meer kilometers op de teller, dan stijgt de auto's minder in waarde, vertelt Dohmen.



Zijn droomauto is de Ferrari 250 GTO. "Daarvan zijn er in totaal maar 36 gemaakt. In de jaren zestig kostte deze auto een paar duizend gulden. Nu is-ie 50 miljoen euro waard. De Ferrari 250 GTO is een unieke auto die extreem in waarde is gestegen", aldus Dohmen.

Verzamel een goed netwerk om je heen

Om goede investeringen te doen, is het zaak goed op de hoogte te blijven, zegt Dohmen. "Ik doe mijn kennis op door verschillende bladen over klassiekers te lezen. Ook houd ik de veilingen bij bijvoorbeeld Bonhams en Christie's Amsterdam in de gaten. De sfeer en de biedingen op een veiling zijn ook een belangrijke indicator voor de waarde van bepaalde oldtimers." Daarnaast spart hij regelmatig met zijn vader en de mensen die hij heeft leren kennen door zijn lidmaatschap bij verschillende clubs en op bijeenkomsten en rally's.

“Zorg dat je - als je dat zelf niet kunt - iemand hebt die de technische staat voor jou kan checken. Dan is de kans op een miskoop klein.” Didier Dohmen, handelt en investeert in oldtimers

Heb je geld op de bank staan dat je best kunt missen? Dan is investeren in oldtimers ook voor jou weggelegd, meent Dohmen. "Je kunt ze voor een relatief aantrekkelijk bedrag aanschaffen. Vanaf 10.000 euro heb je een oldtimer. Het is belangrijk om de juiste mensen om je heen te verzamelen, bijvoorbeeld mensen die verstand hebben van techniek. Ik doe ook niet alles zelf, maar met een goed netwerk om je heen is het prima te doen."

Let op de technische staat van de auto

Toch ziet hij wel risico's. Het bedrag dat je neertelt is niet niks en een miskoop bij een louche autodealer is zo gedaan. "Daarom moet je altijd samen met een professional op pad gaan. Zo voorkom je dat je aankoop waardeloos blijkt te zijn."

Waar je verder op moet letten? "Het is belangrijk om het schadeverleden van een oldtimer inzichtelijk te hebben. Een auto met een enorm schadeverleden is vaak niet veel waard. Ook de technische staat is relevant. Zorg daarom dat je - als je dat zelf niet kunt - iemand hebt die de technische staat voor jou kan checken. Dan is de kans op een miskoop klein. Natuurlijk kan het zo zijn dat een auto niet enorm in waarde stijgt. Dan rijd je er een aantal jaren in, heb je het plezier en verkoop je de wagen daarna weer voor de prijs waarvoor je 'm hebt gekocht."