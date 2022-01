Grote reisorganisaties meldden vorige week dat er flink vakanties worden geboekt. Toch nog die wintersportvakantie vastleggen nu de maatregelen versoepeld zijn, of alvast een zomervakantie reserveren nu het vertrouwen er weer is. Maakt het voor de prijs uit of je nu boekt of later?

De grauwe januarimaand is traditiegetrouw een maand waarin veel vakanties worden geboekt. Reisorganisatie Sunweb zag een groter aantal boekingen dan voor de coronapandemie. Een woordvoerder stelde deze week tegenover ANP dat ze "nog nooit zulke aantallen hadden gezien, iedereen wil op wintersport".

Ook de zomervakanties lopen goed. "Week na week worden de records qua boekingen verbroken", gaf een woordvoerder van GOGO aan bij ANP. "Jongeren gaan massaal op zomervakantie."

Dat er deze maand veel wintersportvakanties worden geboekt, ziet ook Arjen de Graaf, commercieel directeur bij de Nederlandse Ski Vereniging. "Mensen hebben door de versoepelingen van de regels en de booster weer meer vertrouwen en dat zien we terug. De populaire skigebieden zitten in de voorjaarsvakantie nu zo goed als vol."

“De stelregel is: hoe kleiner het gebied, hoe voordeliger en rustiger.” Arjen de Graaf, Nederlandse Ski Vereniging

Moeten wintersporters rekenen op hogere kosten dan voorgaande jaren? "Dat valt reuze mee", zegt De Graaf. "De liftpassen zijn soms iets duurder dan ze waren voor de coronapandemie, maar vaak niet meer dan de inflatie. Skigebieden willen ook niet dat mensen afhaken."

Voor de prijs maakt het ook niet uit of je nu, later of al eerder geboekt hebt. Wel voor het aanbod, legt De Graaf uit. "De stelregel is: hoe kleiner het gebied, hoe voordeliger en rustiger."

Zomervakantie boeken als je locatie al weet

Ook voor een zomervakantie speelt de locatie een rol bij het moment van boeken. "Als je zeker weet naar welke bestemming en welk resort je straks wil gaan, dan doe je er verstandig aan om dat nu al vast te leggen", zegt Eelko van Drongelen, eigenaar van reisaanbieder Weflycheap.

"Maar ben je flexibel en maakt het je niet uit of je naar de Canarische Eilanden of naar Griekenland gaat, dan is het verstandig om te wachten, zeker bij het boeken van een pakketreis. Je bent een dief van je eigen portemonnee als je dat niet doet."

“Wees ook flexibel met de dag dat je weggaat, dat kan heel veel schelen.” Eelko van Drongelen, eigenaar Weflycheap

Grote reisorganisaties die met eigen aanbod werken, kopen vakanties in. Daarbij gaat het om een aantal stoelen in een vliegtuig en plekken in bepaalde hotels of resorts. Als deze op het laatste moment nog niet geboekt zijn, daalt de prijs, legt Van Drongelen uit. "Wees ook flexibel met de dag dat je weggaat, dat kan heel veel schelen. Op sommige bestemmingen is het bijvoorbeeld goedkoper om in het weekend te vliegen, omdat er dan geen businessclasspassagiers zijn."

Op deze dagen vlieg je goedkoper

Van Drongelen adviseert bovendien om te kijken naar verschillende luchthavens. Zoek niet alleen op vluchten vanaf Schiphol, maar vliegen kan ook vanaf Eindhoven, Rotterdam, of over de grens vanuit Düsseldorf of Brussel. Een andere interessante optie: heen een vliegticket bij een andere maatschappij dan terug. "Daar kun je creatief in zijn."

"Een verre vlucht is zes weken van tevoren vaak het goedkoopst. Maandag of dinsdag boeken schijnt soms ietsje goedkoper te zijn, omdat er dan promoties zijn waar concurrenten op reageren. Maar dat zijn geen grote verschillen met andere dagen."

Annuleren of kosteloos omboeken

In een onderzoek van ANWB onder tweeduizend Nederlanders zegt acht op de tien respondenten dit jaar op vakantie te gaan. "De Nederlander doet dat altijd prijsbewust en zoekt naar goede deals. We zien ook dat mensen het nu belangrijk vinden om de mogelijkheid te hebben dat ze kunnen annuleren of kosteloos kunnen omboeken. Wat dat betreft blijft corona nog steeds een rol spelen", aldus een woordvoerder.

Reisbrancheorganisatie ANVR gaf deze week aan dat gratis omboeken of annuleren de norm is geworden. Mogelijk worden reizen daardoor wel duurder, zei voorzitter Frank Oostdam.