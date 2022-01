Of het nu voor een verjaardag, huwelijk, afscheid of een geboorte is, geld wordt als cadeau gevraagd én gegeven. Een goed idee of een beetje ongemakkelijk? En is er bepaald bedrag dat je hoort te geven?

"Ik heb wel eens met briefjes van 5 en 10 euro een kubus gevouwen. Dan zag de jarige niet direct het bedrag. Het is leuker om het op die manier te geven", vertelt Saskia van der Drift (39) uit Nieuwveen. Toch is ze geen fan van geld als cadeau. "Als iemand geld vraagt, geef ik liever niets. Vroeger wel, maar ik vind het eigenlijk erg vervelend."

Volgens Van der Drift is het lastig de waarde van een vriendschap in geld te vertalen. "Geld heeft een duidelijke monetaire waarde, maar dat is niet de waarde van vriendschap. Dat kan ik niet in geld uitdrukken." Wanneer je geld als cadeau geeft, is de waarde ook direct zichtbaar. "Krijg ik bijvoorbeeld 15 euro, dan voel ik me ook verplicht om 15 euro terug te geven. Zo ben je gewoon maar heen en weer aan het schuiven met centen."

Haar voorkeur voor een cadeau? "Liever niets materieels. Ik zie liever de creativiteit van mensen naar boven komen. Dringen mensen toch aan, dan vraag ik een gezamenlijk etentje of een fles wijn om samen op te drinken. Op die manier kan je samen herinneringen maken, wat ik zelf veel waardevoller vind."

'Voel je niet verplicht om geld te geven'

Daar denkt Stephanie Osunwokeh-van Buitenen (34) uit Den Haag anders over. Ze heeft minder moeite om geld te vragen als cadeau. "Maar ik zou het nooit uit mezelf zeggen, maar meer als mensen ernaar vragen."

Wel vraagt ze het voor haar kinderen als cadeau. "Het is voor kinderen een goede bewustwording om geld te krijgen als cadeau. Zo leren ze de waarde van geld beter kennen. Ik zeg altijd tegen genodigden: 'Voel je niet verplicht. Mocht je het leuk vinden om een cadeautje te geven, dan sparen ze hiervoor.' Op die manier kunnen mensen zelf bepalen om daaraan bij te dragen."

“Je geeft iemand bij wie je gaat eten ook geen 20 euro als bedankje.” Beatrijs Ritsema, etiquette-specialist

Etiquettespecialist Beatrijs Ritsema vindt geld bij verjaardagen binnen de familie lastig, maar er is volgens haar één uitzondering. "Als het gaat over cadeaus van grootouders aan kleinkinderen, dan kan het wel."

Maar daar stopt het ook bij, vertelt ze. "Je kan verder eigenlijk niet om geld vragen. Dat is ronduit ongemakkelijk en ongepast. Geld wordt gebruikt voor zakelijke relaties, zoals werk, een oppas of klusjes aan huis. Het is niet iets tussen vrienden. Je geeft iemand bij wie je gaat eten ook geen 20 euro als bedankje."

Zelf heeft Ritsema als volwassene nooit geld als cadeau gekregen. "Ik zou raar hebben opgekeken als ik een bankbiljet had ontvangen. Het is akelig en kil en we moeten er zo ver mogelijk van wegblijven."

Steek moeite in het cadeau

Volgens de etiquettespecialist is het leukste cadeau een persoonlijke gift, waarmee je aantoont dat je aan de interesse van de persoon hebt gedacht. En daarbij draait het niet om een bepaalde prijs. "De moeite die je erin steekt om iets te zoeken, geeft waarde aan een cadeau."

Wat anders ook mag, zijn cadeaubonnen. "Het is een mooie tussenvorm. Houdt iemand van evenementen en concerten, dan geef je een podium cadeaukaart. En een fanatieke lezer een boekenbon." De waarde van de cadeaubon mag je als gever zelf bepalen. "Als ontvanger mag je niks vinden van het bepaalde bedrag. Het gaat om het gebaar."