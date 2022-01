Beleggen in aandelen is bekend, maar er zijn ook andere vormen van beleggen. Die kunnen - mits je weet waar je op moet letten - best lucratief zijn, al neem je natuurlijk altijd risico's. In deze serie vertelt iemand over zijn of haar manier om geld te investeren. Deze keer: whisky.

Ivo Bonneveld investeert sinds twee jaar op kleine schaal in whisky. "De slijterij in het dorp waar ik woon, kreeg special editions toegestuurd. Ik dacht: dat kan weleens geld waard worden. Dus ben ik me erin gaan verdiepen."

Inmiddels heeft hij zo'n tien flessen in huis die niet opengemaakt mogen worden. De huidige waarde per whiskyfles ligt tussen de 100 en 200 euro. "Ik heb er eentje staan van het merk Ardbeg, een speciale uitgave voor de twintigste editie van het dorpsfeest. Die kocht ik voor 150 euro en is nu zo'n 350 euro waard. Ik heb ook een fles van destilleerderij Glenallachie die aardig in waarde is gestegen. Gemiddeld pak je tussen de 50 en 100 euro op een fles."

“Het is de kunst om goed op de hoogte te zijn en te blijven, bijzondere collecties te pakken te krijgen en die lang genoeg vast te houden.” Ivo Bonneveld, whiskyverzamelaar

Duurdere flessen of vaten

Bonnevelds doel? "Ik wil vier tot vijf flessen per jaar kopen. Daarnaast ga ik ook naar andere investeermogelijkheden kijken. Zo zou je bijvoorbeeld ook een vat kunnen kopen en dat een tijdje laten liggen." Volgens hem is dit best een goed verdienmodel. "Zeker als je duurdere flessen kunt kopen en er flink wat geld in kunt stoppen. Je pakt uiteindelijk vaak 5 tot 10 procent winst", is zijn ervaring.

Wanneer en hoeveel de waarde stijgt, is van meerdere factoren afhankelijk. "De waarde wordt bepaald door de leeftijd van de whisky en het soort whisky (malt of blended whisky). Ook is het vat waarin het gerijpt is belangrijk. Daarnaast speelt mee of het een peated whisky is: whisky met een rokerige smaak door de gebruikte turf."

Heb jij verstand van en liefde voor de alcoholische drank en wil je ook gaan investeren? "Het is de kunst om goed op de hoogte te zijn en te blijven, bijzondere collecties te pakken te krijgen en die lang genoeg vast te houden. Zo is er onlangs een Game of Thrones-single malt-collectie uitgebracht. Als je die weet te bemachtigen, kan dat veel geld opleveren", denkt Bonneveld. Investeren in vintage (dus oudere en luxere) whisky's is al moeilijker. "Dan praat je over investeringen van duizenden euro's."

“Voor mij zijn er geen risico's, want ik drink graag whisky. Zijn ze niet in waarde gestegen, dan drink ik ze zelf op.” Ivo Bonneveld, whiskyverzamelaar

Slijterijen en Catawiki

Volgens Bonneveld is het raadzaam om contacten met goede slijters warm te houden. "Je kunt daar vragen of ze je mailen als er iets bijzonders op de markt gebeurt. Dat doe ik zelf ook. Ook kijk ik regelmatig op Catawiki (een veilingsite, red.) en ga ik naar beurzen om op de hoogte te blijven. Daar trek ik wekelijks zo'n vier tot vijf uur voor uit."

Risico's en valkuilen zijn er volgens de investeerder nauwelijks. "In ieder geval voor mij niet, want ik drink graag whisky." Op dit moment laat hij zijn flessen nog even liggen, om ze over een paar jaar te kunnen verkopen. "Zijn ze niet in waarde gestegen, dan drink ik ze zelf op."

Natuurlijk kan het zijn dat je te veel betaalt voor een fles. "Maar het is niet zo dat een fles van 90 euro volgend jaar ineens nog maar een tientje waard is. Deze markt is redelijk waardevast", meent hij.