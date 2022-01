Het vermogen van de tien rijkste mensen ter wereld is tijdens de coronapandemie verdubbeld, stelde ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib afgelopen week in een rapport over ongelijkheid. Hoe kan het dat rijke mensen zoveel rijker worden? Onderzoeker Simon Toussaint legt uit hoe dat komt.

Oxfam Novib schat het vermogen van de tien rijkste mensen op een bedrag van in totaal 1,5 biljoen dollar (zo'n 1,3 biljoen euro). In de top tien van het Amerikaanse zakenblad Forbes, waar Oxfam zich op baseert, staan onder andere Elon Musk (Tesla), Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft) en Mark Zuckerberg (Facebook).

De rijke mensen achter deze succesvolle bedrijven bezitten relatief veel aandelen. Worden de bedrijven winstgevender? Dan stijgt logischerwijs de waarde van de aandelen en daarmee ook het vermogen van de aandeelhouders.

"Als je kijkt naar de allerrijksten op aarde, valt het op dat het allemaal eigenaren zijn van grote techbedrijven", zegt Toussaint. Hij doet onderzoek aan de Universiteit Utrecht naar de ontwikkeling van topvermogens. "En daar zit een groot deel van de verklaring in. Techbedrijven zijn in de coronacrisis extra waardevol geworden. We gebruiken veel van hun producten én ze kunnen met weinig aanvullende kosten opschalen."

“Als je die voorsprong eenmaal hebt, zoals Google een voorsprong heeft op andere zoekmachines, kun je die alleen maar verder uitbouwen.” Simon Toussaint, onderzoeker

Opschalen makkelijk voor techbedrijven

Als je eenmaal een datacentrum hebt staan, kun je daarna servers blijven toevoegen, legt Toussaint uit. "Als je die voorsprong eenmaal hebt, zoals Google een voorsprong heeft op andere zoekmachines, kun je die alleen maar verder uitbouwen. Hetzelfde geldt voor Facebook, het meestgebruikte sociale netwerk en daarmee het grootste en nuttigste. Een concurrent kan daar nauwelijks tegenop."

Bovendien hebben grote bedrijven een extra wapen: ze kunnen concurrenten opkopen als ze gevaarlijk worden, zoals Facebook in het verleden deed met Instagram. "Dat vergroot de waarde en maakt de aandeelhouders weer rijker", aldus de onderzoeker.

“De mechanismen werken pas goed als een bedrijf ook goed is.” Simon Toussaint, onderzoeker

Exporteren naar opkomende markten

Een vreemde eend in de bijt is Bernard Arnault, de eigenaar van modemerk Louis Vuitton. Hoe is zijn rijkdom te verklaren? "Hij is heel succesvol in het exporteren naar China en India en andere opkomende markten. Zijn afzetmarkt is daardoor groter", zegt Toussaint. Dat geldt volgens hem in mindere mate ook voor bijvoorbeeld Charlene Heineken. "Sinds Heineken bier naar China is gaan exporteren, is het bedrijf in waarde gegroeid."

Ook Elon Musk is interessant, vindt de onderzoeker. "Het gaat natuurlijk om een fysiek product, een auto. Maar het bedrijf gedraagt zich steeds meer als een technologiebedrijf met interesse in cryptomunten en meer speculatie op de markten. Het is een manier om de risico's van het fysieke product af te dekken."

Aandelen, schaalvergroting en een grote afzetmarkt: geldt dat voor elk bedrijf, elke ondernemer? "De mechanismen werken pas goed als een bedrijf ook goed is. Opschaling is leuk, maar je moet wel eerst dat datacentrum hebben. En dat is duur. Een gewoon bedrijf kan dat niet." Ook exporteren naar China is niet voor iedereen weggelegd: "Dan moet je de logistiek op orde brengen, dat vraagt grote investeringen."

Meer armoede

Hoewel het de rijken goed vergaat, trekt Oxfam in het rapport aan de bel over de positie van arme mensen. Er zijn wereldwijd 160 miljoen extra mensen in armoede terechtgekomen. Ook in Nederland is het verschil tussen rijken en de rest van de bevolking groot, stelt de organisatie: "De 2.120 rijkste Nederlanders bezitten samen meer vermogen dan de 10,5 miljoen armste."

Dat is geen toevalligheid, aldus Oxfam. "Het is het gevolg van een economisch systeem dat vooral goed uitpakt voor de rijksten en wereldwijd miljarden mensen op of onder de armoedegrens achterlaat."