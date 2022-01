Beleggen in aandelen is bekend, maar er zijn ook andere vormen van beleggen. Die kunnen - mits je weet waar je op moet letten - best lucratief zijn, al neem je natuurlijk altijd risico's. In deze serie vertelt iemand over zijn of haar manier om geld te investeren. Deze keer: Star Wars-spullen.

Voor Marc de Groot begon het in 2002, toen hij de Star Wars-film Attack of the Clones zag. Hij werd fan en begon te verzamelen.

Inmiddels heeft hij zich gespecialiseerd in Star Wars-LEGO. Het investeren daarin doet hij strategisch. "Je ziet de Star Wars-LEGO-sets in de loop der jaren enorm in waarde stijgen, omdat ze tijdelijk verkrijgbaar zijn. Het aanbod is stabiel en de vraagt stijgt. Daarom koop ik sets vaak twee keer. Een voor de leuk, een om door te verkopen. Is de waardestijging er niet? Dan haal ik de kosten eruit door de set voor de inkoopprijs te verkopen."

“Als je bereid bent om hard te werken, dán is het voor je weggelegd, anders niet.” Marc de Groot, Star Wars-verzamelaar

Collectie van duizenden euro's

Alleen zijn LEGO-collectie is al ongeveer 6.000 euro waard. Het bijzonderste item? "De AT-AT Walker, een voertuig van zo'n 800 euro." Daar heeft De Groot overigens geen twee van.

Wel heeft hij er twee van het ruimteschip van "de goeieriken" met een foutief logo van "de slechteriken", zoals hij het uitlegt. Kosten: 350 euro per schip. "Het is uniek dat het fout is gegaan. Ik kreeg er lucht van door een YouTube-video. Een week later was de fout er al uit gehaald."

Van het desbetreffende exemplaar zijn er niet veel. "Dit schip zal over een jaar of vijf exponentieel in waarde zijn gestegen. Ik denk dat-ie dan tussen de 500 en 1.000 euro kost."

Of het voor iedereen is weggelegd om te investeren in Star Wars-spullen? De Groot denkt van niet. "Ik ben een rasondernemer. Veel mensen willen iets, maar komen niet in beweging. Ondernemers doen dat wel. Je moet tijd investeren en kennis en een netwerk opbouwen. Als je bereid bent om hard te werken, dán is het voor je weggelegd, anders niet."

“Zonder budget moet je accepteren dat het langzaam gaat.” Marc de Groot, Star Wars-verzamelaar

Kies een niche voor je investering

Als je ervoor kiest te investeren in Star Wars, is het volgens hem belangrijk een niche te kiezen. "Star Wars bestaat al meer dan veertig jaar. Er is zo veel. Je kan niet overal verstand van hebben." En wil je dat het winstgevend wordt? "Koop geen nieuwe producten bij winkels en fabrikanten. Zoek naar verzamelingen van mensen die stoppen of zijn overleden."

Er zijn ook valkuilen als je in Star Wars-spullen wil gaan investeren. De Groot is altijd op zijn hoede voor oplichters. "Ik koop nooit van Marktplaats-accounts die net nieuw zijn of nauwelijks historie hebben. Kijk altijd of de verkopers reviews hebben. Als je daar niet op let, kan het nog weleens misgaan."

Maar dat is niet alles. Zelf geeft hij per jaar gemiddeld 5.000 euro aan Star Wars uit. "Je moet geld hebben. En zonder budget moet je accepteren dat het langzaam gaat."