De allereerste tweet, een plaatje van een kat, emoticons: het zijn stuk voor stuk NFT’s die online worden verkocht. Wereldwijd zijn er duizenden mensen die ze kopen, verkopen en er zo geld mee proberen te verdienen. Maar wat zijn het precies en hoe werkt het? En is de kans groot dat je er goed geld mee verdient?

NFT staat voor non-fungible token. Letterlijk vertaald: een niet-vervangbaar, ofwel uniek digitaal bewijs. Het is een stukje data dat je kunt kopen en verkopen, vertelt advocaat Wouter Dammers, die gespecialiseerd is in ICT-recht. Uit onderzoek van de Franse bank BNP Paribas uit 2020 blijkt dat er ruim 30.000 verkopers zijn van NFT en er zo'n 250 miljoen dollar (ruim 220 miljoen euro) in omgaat.

"Een NFT kan in principe van alles zijn: een aandeel in muziek, een afbeelding of een video", legt Dammers uit. Maar je kunt die muziek toch gewoon luisteren of die ene afbeelding opslaan op je computer? "Inderdaad, maar dan ben je niet de unieke eigenaar. Een NFT is een soort certificaat van die uniekheid. Je krijgt een kunstmatig schaars digitaal object in je bezit. Hieraan zijn bepaalde rechten verbonden, die kun je ook weer doorverkopen. NFT's worden verhandeld op een digitale marktplaats als OpenSea of LooksRare."

NFT's kopen vanuit je luie stoel

Volgens Dammers kent het verhaal rondom NFT twee kanten. "Het wordt steeds interessanter voor meer mensen. Dit komt omdat je al vanaf een paar tientjes iets kunt kopen en dat gewoon vanuit huis. Hierdoor krijgen mensen angst om het mis te lopen. Het lijkt een nieuwe tulpenmanie."

Aan de andere kant waarschuwt de advocaat voor de gouden bergen die mensen verwachten. "De succesverhalen worden vergroot, maar er is ook veel oplichting en falende projecten. De waarde van een NFT wordt bepaald door wat iemand anders ervoor overheeft. Dat kunnen miljoenen euro's zijn, maar ook niks. Het verschilt ontzettend, en zakt hierbij net zo makkelijk in als dat het stijgt. Er is geen garantie dat je er geld mee kunt verdienen en je kan veel geld verliezen. Het blijft altijd een risico."

“Omdat NFT's in cryptogeld worden betaald, staat of valt het met de regulering van de cryptomarkt.” Wouter Dammers, advocaat

De NFT-markt staat nog in de kinderschoenen en is nog niet goed gereguleerd. Maar daar komt volgens Dammers binnen enkele jaren verandering in. "Naar verwachting worden in 2024 de eerste wetten rondom NFT's van kracht. Dan volgen er strengere regels voor de cryptomarkt. Dat gaat er ook voor zorgen dat cowboypraktijken worden tegengegaan en dat de waarde meer legitimiteit krijgt. Omdat NFT's in cryptogeld worden betaald, staat of valt het met de regulering van de cryptomarkt."

'NFT's zijn allang niet meer alleen digitale plaatjes'

Maxime van Dam, een 29-jarige socialemediaspecialist uit Utrecht, koopt en verkoopt sinds een paar maanden NFT's. Haar favoriet is een digitaal kunstwerk van een pioenroos, gemaakt door de Flowery. Ze begon zelf met een inleg van een paar tientjes, maar heeft inmiddels al meerdere NFT's kunnen verkopen met winst.

"Negen van de tien mensen doen het af als een hype, maar ik geloof wel in het idee van digitaal eigendom. Het staat nog in de kinderschoenen, maar het is een snelgroeiende technologie. Steeds meer zaken gaan online en NFT's zijn allang niet meer alleen digitale plaatjes."

“Eigenaar zijn van een bepaalde NFT is een vorm van status, mensen betalen er graag voor om die te kunnen laten zien.” Maxime van Dam, NFT-bezitter

Volgens van Dam zijn NFT's een statussymbool geworden. "Vergelijk het met mensen die een Ferrari rijden of een Chanel-tas dragen. Eigenaar zijn van een bepaalde NFT is een vorm van status, mensen betalen er graag voor om die te kunnen laten zien." De Utrechtse ziet grote bedragen voorbijkomen, maar wil mensen ook waarschuwen. "Je ziet waardestijgingen van duizenden euro's binnen een paar maanden tijd. Laat je hier niet door verleiden. 80 procent van de projecten flopt, dus pas goed op met wat je koopt."

"Kijk hierbij waar je informatie vandaan komt en stap niet zomaar in. En werk, net als bij andere beleggingen, alleen met geld dat je kunt missen."

Zijn NFT's niet makkelijk te hacken?

Het bezit van een NFT wordt vastgelegd in de blockchain, dezelfde technologie die wordt gebruikt voor cryptovaluta als bitcoin. Blockchain is een groot online register met ingewikkelde versleutelingstechnieken.

Bij aankoop van een NFT wordt op een blockchain een notitie gemaakt wie de nieuwe eigenaar is. Doordat zo'n blockchain op duizenden servers over de hele wereld staat opgeslagen, blijft de informatie veilig bewaard.